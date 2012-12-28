«Крайслер» вылетел на встречную полосу улицы Московской после столкновения с «Митсубиси Паджеро»
В Липецке закрыли последний пляж
На Новолипецком, Сокольском и Центральном пляжах города санитарные врачи запретили купаться еще раньше.
Этот пляж был единственный, где санитарные врачи до последнего времени разрешали купаться. Теперь и взятые возле него пробы речной воды не соответствуют гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.
Напомним, на Центральном пляже санитарные врачи не рекомендовали купаться с 20 июня. Сокольский, Тракторный и Новолипецкий пляжи сначала купального сезона были закрыты для купания, но в середине лета пляж Тракторного чудесным образом очистился, правда, не надолго.
