Домашний арест Анатолию Емельянову продлили до 8 месяцев

В первый раз суд отправил Анатолия Емельянова под домашний арест в середине февраля.

12 августа Октябрьский районный суд Липецка продлил до 8 месяцев срок домашнего ареста депутату областного Совета Анатолию Емельянову, об этом GOROD48 сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области.Меру пресечения по ходатайству следствия Емельянову продлевали уже неоднократно. В первый раз суд отправил Анатолия Емельянова под домашний арест в середине февраля.Напомним, Анатолия Емельянова подозревают в многочисленных эпизодах мошенничества при продаже туристических туров. Его действия квалифицированы следствием по частям второй и третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц, в значительном и крупном размерах».Расследование уголовного дела продолжается, а количество потерпевших растёт.