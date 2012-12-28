«Крайслер» вылетел на встречную полосу улицы Московской после столкновения с «Митсубиси Паджеро»
Происшествия
Домашний арест Анатолию Емельянову продлили до 8 месяцев
Меру пресечения по ходатайству следствия Емельянову продлевали уже неоднократно. В первый раз суд отправил Анатолия Емельянова под домашний арест в середине февраля.
Напомним, Анатолия Емельянова подозревают в многочисленных эпизодах мошенничества при продаже туристических туров. Его действия квалифицированы следствием по частям второй и третьей статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц, в значительном и крупном размерах».
Расследование уголовного дела продолжается, а количество потерпевших растёт.
