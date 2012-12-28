Все новости
24-летний липчанин жестоко избил сотрудников магазина из-за кофе и жвачки
Происшествия
Цены на бензин скакнули вверх
Экономика
Машина поехала в гараже во время ремонта: мужчину придавило к стене
Происшествия
Над обновленным монументом на площади Героев в Липецке будет чистое небо
Общество
Фотография в телефоне довела 23-летнего липчанина до суда
Происшествия
Получившая отсрочку наказания за наркотики молодая мать наступила на те же грабли
Происшествия
Липецкая вечЁрка: исповедь жены депутата, 19-килограммовая опухоль и ремонт памятника
Общество
26-летняя женщина-водитель улетела в подсолнечное поле
Происшествия
В районе Ссёлок — огромные запасы песка, а Тербунов — воды
Общество
Мусорный бункер загорелся на грузовике
Происшествия
Пенсионерка забыла в открытой машине ключи: «Ладу» тут же угнали
Происшествия
59-летняя ельчанка перевела мошенникам почти миллион рублей
Происшествия
Больше не на «М»: у жителей липецкого анклава появился переход через железнодорожные пути
Общество
В Липецке ищут подрядчиков для капремонта 49-й и 51-й школ
Общество
Липчане активно пользуются бесплатным Wi-Fi от НЛМК в городских парках
НЛМК Live
В Липецкой области безработица среди женщин выше
Экономика
Три долгостроя в Военном городке доведет до ума и продаст госкорпорация ДОМ.РФ
Общество
Жители части улиц Липецка остались без света
Общество
Эксперты проверяют несущую способность лестницы-«заброшки» у педуниверситета
Общество
Трое из шести беглецов из колонии пытались обжаловать приговор
Происшествия
Общество
311
44 минуты назад
3

Три долгостроя в Военном городке доведет до ума и продаст госкорпорация ДОМ.РФ

А мэрии Липецка передадут несколько бараков.

Сенатор от Липецкой области Евгения Уваркина в своем телеграм-канале сообщила об итогах диалога с Министерством обороны относительно трех замороженных объектов капстроя и бараков в Военном городке.

По словам Евгении Уваркиной, три недостроенных многоквартирных дома передадут госкорпорации ДОМ.РФ для дальнейшей реализации недвижимости. Вырученные средства направятся на достройку жилья для военнослужащих. По мнению члена Совета Федерации, денег хватит на то, чтобы полностью закрыть потребности в жилье очередников из числа липецких военнослужащих.

fyg7p0iiyzqens6o14vphnrw0drzg1di.jpg

Напомним, что три высотки в Военном городке начали строить весной 2014 года и должны были сдать в эксплуатацию в 2015-м. У одной из них до сих пор цел баннер с указанием заказчика — заместителя министра обороны РФ, генерала армии Тимура Иванова, недавно приговоренного к 13 годам лишения свободы и 100 млн рублей штрафа по делу о растрате бюджетных средств на сумму более 4 млрд рублей. Стройка застыла, когда дома были почти готовы (два из них, по данным Единого государственного реестра недвижимости, на 74%, третий — на 91%). В 2022 году «заброшки» окружили заборами, поскольку здания подверглись тотальному грабежу.

«По баракам в Военном городке готовится приказ о передаче их муниципалитету. Дома включат либо в программу переселения из ветхого жилья, либо в программу комплексного развития территорий. Уверена, что к сентябрю мы согласуем все решения, а до конца года — начнем их реализацию. В следующем году — достроим дома и расселим бараки, — сообщила Евгения Уваркина.
Евгения Уваркина
Военный городок
долгострой
2
0
1
1
2

Нормальный
4 минуты назад
достроят дома - их продадут - часть денег направят на покупку жилья военным. А если достроить эти дома и в них же заселить военных? Откатов меньше светит при распилах?
Алькаш
13 минут назад
Долгострой на бараки-отличная сделка.
САМЫЙ КОРОТКИЙ АНЕКДОТ
40 минут назад
В следующем году — достроим дома и расселим бараки
