Три долгостроя в Военном городке доведет до ума и продаст госкорпорация ДОМ.РФ

А мэрии Липецка передадут несколько бараков.

Сенатор от Липецкой области Евгения Уваркина в своем телеграм-канале сообщила об итогах диалога с Министерством обороны относительно трех замороженных объектов капстроя и бараков в Военном городке.По словам Евгении Уваркиной, три недостроенных многоквартирных дома передадут госкорпорации ДОМ.РФ для дальнейшей реализации недвижимости. Вырученные средства направятся на достройку жилья для военнослужащих. По мнению члена Совета Федерации, денег хватит на то, чтобы полностью закрыть потребности в жилье очередников из числа липецких военнослужащих.Напомним, что три высотки в Военном городке начали строить весной 2014 года и должны были сдать в эксплуатацию в 2015-м. У одной из них до сих пор цел баннер с указанием заказчика — заместителя министра обороны РФ, генерала армии Тимура Иванова, недавно приговоренного к 13 годам лишения свободы и 100 млн рублей штрафа по делу о растрате бюджетных средств на сумму более 4 млрд рублей. Стройка застыла, когда дома были почти готовы (два из них, по данным Единого государственного реестра недвижимости, на 74%, третий — на 91%). В 2022 году «заброшки» окружили заборами, поскольку здания подверглись тотальному грабежу.«По баракам в Военном городке готовится приказ о передаче их муниципалитету. Дома включат либо в программу переселения из ветхого жилья, либо в программу комплексного развития территорий. Уверена, что к сентябрю мы согласуем все решения, а до конца года — начнем их реализацию. В следующем году — достроим дома и расселим бараки, — сообщила Евгения Уваркина.