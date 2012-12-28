Возле областного центра культуры установят памятник Вершинину

Памятник выполнят и установят на внебюджетные средства. А вот когда это произойдет неизвестно.



Комиссия горсовета по образованию, культуре, спорту и делам молодежи согласовала установку памятника маршалу авиации Константину Вершинину. Его установят в сквере у областного центра культуры, известного липчанам, как «ДК Профсоюзов». Памятник высотой около 2,5 метра, на двухметровом постаменте, предлагается установить справ от здания центра.Константин Вершинин (1900 — 1973) советский военачальник, главнокомандующий Военно-воздушными силами СССР (март 1946 — сентябрь 1949, январь 1957 — март 1969), Главный маршал авиации (1959), Герой Советского Союза (1944). Член ЦК КПСС (1961—1971). Депутат Верховного Совета СССР II (1946—1950), IV–VII (с 1954) созывов. Константин Вершинин более семи лет служил в Липецкой летной школе, куда был переведен 23 февраля 1934 года.При всех заслугах маршала памятника Константину Вершинину в России нет.Сделать и установить памятник планируется на внебюджетные средства. Когда это произойдет, пока неизвестно.