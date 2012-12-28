Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
24-летний липчанин жестоко избил сотрудников магазина из-за кофе и жвачки
Происшествия
Цены на бензин скакнули вверх
Экономика
Машина поехала в гараже во время ремонта: мужчину придавило к стене
Происшествия
Над обновленным монументом на площади Героев в Липецке будет чистое небо
Общество
Фотография в телефоне довела 23-летнего липчанина до суда
Происшествия
Получившая отсрочку наказания за наркотики молодая мать наступила на те же грабли
Происшествия
Липецкая вечЁрка: исповедь жены депутата, 19-килограммовая опухоль и ремонт памятника
Общество
26-летняя женщина-водитель улетела в подсолнечное поле
Происшествия
В районе Ссёлок — огромные запасы песка, а Тербунов — воды
Общество
Мусорный бункер загорелся на грузовике
Происшествия
Читать все
Пенсионерка забыла в открытой машине ключи: «Ладу» тут же угнали
Происшествия
59-летняя ельчанка перевела мошенникам почти миллион рублей
Происшествия
Больше не на «М»: у жителей липецкого анклава появился переход через железнодорожные пути
Общество
В Липецке ищут подрядчиков для капремонта 49-й и 51-й школ
Общество
Липчане активно пользуются бесплатным Wi-Fi от НЛМК в городских парках
НЛМК Live
В Липецкой области безработица среди женщин выше
Экономика
Три долгостроя в Военном городке доведет до ума и продаст госкорпорация ДОМ.РФ
Общество
Жители части улиц Липецка остались без света
Общество
Эксперты проверяют несущую способность лестницы-«заброшки» у педуниверситета
Общество
Трое из шести беглецов из колонии пытались обжаловать приговор
Происшествия
Читать все
Общество
137
20 минут назад
2

Эксперты проверяют несущую способность лестницы-«заброшки» у педуниверситета

Если она выдержит контрольные нагрузки, ее достроят к концу этого года.


Если она выдержит контрольные нагрузки, ее достроят к концу этого года.

Как уже GOROD48 рассказывал ранее, недостроенная лестница между улицей Салтыкова-Щедрина и педагогическим университетом в Липецке осталась единственным не исполненным в прошлом году наказом избирателей. На крутом спуске появились только бетонные отливки.

eggweckpn98qbuy7t6ssc8ygfxcv07yt.jpg

e4f6718hdsvu2z55otbm8vorro39xtkd.jpg

j0i7e6k1axam2fxumdl9mki93f2gtzxf.webp

этапы большого пути

По причине того, что предприниматель Алберт Князи Расоян не исполнил контракт, предполагавший сооружение лестницы к 15 декабря пошлого года, заказчик, МКУ «Управление строительства Липецка», расторг его в одностороннем порядке. Более того, мэрия даже попыталась внести ИП предпринимателя в реестр недобросовестных подрядчиков, но УФАС по Липецкой области занял сторону коммерсанта: тот сумел доказать, что не смог вовремя получить от заказчика всю необходимую информацию для проектирования спуска.

Сейчас заказчик, управление строительства Липецка, проводит экспертную оценку недостроенного конструктива лестницы. Если бетон выдержит контрольные нагрузки, то мэрия проторгует завершение работ, чтобы к концу года связать улицы Салтыкова-Щедрина и Студеновскую так необходимой студентам и жителям этого района лестницей.
благоустройство
лестница
1
0
1
0
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
О как
4 минуты назад
Мегастройка Липецка, китайцы щуряться и плачут в стронке.
Ответить
Александр Н.
6 минут назад
Целая эпопея.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить