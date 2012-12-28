Эксперты проверяют несущую способность лестницы-«заброшки» у педуниверситета

Если она выдержит контрольные нагрузки, ее достроят к концу этого года.

Если она выдержит контрольные нагрузки, ее достроят к концу этого года.Как уже GOROD48 рассказывал ранее, недостроенная лестница между улицей Салтыкова-Щедрина и педагогическим университетом в Липецке осталась единственным не исполненным в прошлом году наказом избирателей. На крутом спуске появились только бетонные отливки.По причине того, что предприниматель Алберт Князи Расоян не исполнил контракт, предполагавший сооружение лестницы к 15 декабря пошлого года, заказчик, МКУ «Управление строительства Липецка», расторг его в одностороннем порядке. Более того, мэрия даже попыталась внести ИП предпринимателя в реестр недобросовестных подрядчиков, но УФАС по Липецкой области занял сторону коммерсанта: тот сумел доказать, что не смог вовремя получить от заказчика всю необходимую информацию для проектирования спуска.Сейчас заказчик, управление строительства Липецка, проводит экспертную оценку недостроенного конструктива лестницы. Если бетон выдержит контрольные нагрузки, то мэрия проторгует завершение работ, чтобы к концу года связать улицы Салтыкова-Щедрина и Студеновскую так необходимой студентам и жителям этого района лестницей.