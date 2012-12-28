Все новости
В Липецке началось строительство нового корпуса геронтологического центра
Общество
«Крайслер» вылетел на встречную полосу улицы Московской после столкновения с «Митсубиси Паджеро»
Происшествия
Сегодня в Липецке: расписание каникул в новом учебном году и липчан заставляют работать бесплатно
Общество
Плата за детские сады в Липецке повысится
Общество
В 55 пробах овощей и фруктов обнаружено превышение содержания нитратов
Здоровье
17-летний подросток на электровелосипеде попал под одну машину и отлетел под вторую
Происшествия
Возле областного центра культуры установят памятник Вершинину
Общество
На улице Гагарина будут яблони цвести
Общество
50-летнюю ельчанку обманули мошенники из «домофонной компании»
Происшествия
Липецкая вечЁрка: убежал от инфаркта, повышение платы за детский сад и где посадят деревья
Общество
Вандалы разгромили остановку на улице Пришвина
Происшествия
Горячую воду липчанам стали отключать три раза за лето?
Общество
В Матырском пара подралась прямо на проезжей части
Происшествия
18-летней студентке медвуза мошенники позвонили «из Министерства здравоохранения Липецкой области»
Происшествия
В Елецком районе «Эксид» врезался в машину дорожников: водитель погиб
Происшествия
170-летний кедр из Чаплыгинского района стал участником конкурса на дерево года
Общество
В Липецке закрыли последний пляж
Общество
На старом стадионе нашли пять снарядов
Происшествия
В Липецке и области возможен сильный ветер
Погода в Липецке
На елецком кладбище разорили могилы
Происшествия
Общество
498
54 минуты назад
12

Горячую воду липчанам стали отключать три раза за лето?

Полтора месяца без воды — это уже чересчур!

Жильцов дома № 29а по улице Циолковского предупредили об отключении горячей воды из-за очередных гидравлических испытаний: на сайте компании «РИР — Энерго» сообщается об отключении с 25 августа по 7 сентября. При этом горячую воду в доме отключали уже два раза: с 12 по 25 мая и с 21 июля по 3 августа.







Оказалось, что предупреждение не действительно.

«Гидравлические испытания проводятся в два этапа. По адресу Циолковского, 29а они уже завершены. Информация по срокам отключения на сайте будет вскоре актуализирована», — сообщили GOROD48 в пресс-службе энергокомпании.
отключение горячей воды
0
0
2
0
5

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
аналитик
5 минут назад
Это вам не столица . где десять дней предел !!!
Ответить
Октябрьская 1
9 минут назад
ежедневно получаю на электронку письмецо от Квадры с новой датой подачи ГВС, срок отодвигается ежедневно .. Не понимаю, самим этим "специалистам" не противно и не стыдно ежедневно заниматься дезинформацией. И еще- может пара этих дезинформаторов уволить, а нанять рабочих и мастеров. Я ведь деньги плачу не за дезу, а за воду
Ответить
А
9 минут назад
Первомайская 45 скоро четыре месяца нет горячей воды!!!
Ответить
Бабка Первая
19 минут назад
Предупреждён - значит вооружён.
Ответить
Моё имя
28 минут назад
У нас с 12 мая по сегодняшний день (13 августа) горячая вода была неполную неделю. Жидков А.Н. в курсе.
Ответить
Гость
29 минут назад
На улице Октябрьская 1 гидравлические испытания были с 21.07 по 03.08 и до сих пор воду горячую не дали. А после первых испытании дали воду только через три недели. Все лето без горячей воды. И никто не может ничего сделать, это же неприкосновнный РИР Энерго
Ответить
я
6 минут назад
до 03.08 никто никаких гидравлических испытаний не проводил, из горячего крана текла холодная вода, начали "испытывать" в день как срок вышел - 03.08
Ответить
НКВД
29 минут назад
На Первомайской после второго отключения должны были подать горячую воду ещё 04.08.2025 г. и до сих пор нету. И покажите мне ту мразь, которая за это ответит.
Ответить
а
34 минуты назад
а можно и вообще не мыться
Ответить
Yedinomat'
40 минут назад
Переезжайте на Сырский Рудник! РВК отключает воду лишь 1 раз в год.
Ответить
Рудник
18 минут назад
Зато сразу на год.
Ответить
Крабс
43 минуты назад
А для чего тогда бани, речка? Можно и туда сходить помыться.
Ответить
