Общество
498
54 минуты назад
12
Горячую воду липчанам стали отключать три раза за лето?
Полтора месяца без воды — это уже чересчур!
Оказалось, что предупреждение не действительно.
«Гидравлические испытания проводятся в два этапа. По адресу Циолковского, 29а они уже завершены. Информация по срокам отключения на сайте будет вскоре актуализирована», — сообщили GOROD48 в пресс-службе энергокомпании.
0
0
2
0
5
