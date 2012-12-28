Горячую воду липчанам стали отключать три раза за лето?

Полтора месяца без воды — это уже чересчур!

Жильцов дома № 29а по улице Циолковского предупредили об отключении горячей воды из-за очередных гидравлических испытаний: на сайте компании «РИР — Энерго» сообщается об отключении с 25 августа по 7 сентября. При этом горячую воду в доме отключали уже два раза: с 12 по 25 мая и с 21 июля по 3 августа.Оказалось, что предупреждение не действительно.«Гидравлические испытания проводятся в два этапа. По адресу Циолковского, 29а они уже завершены. Информация по срокам отключения на сайте будет вскоре актуализирована», — сообщили GOROD48 в пресс-службе энергокомпании.