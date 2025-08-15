Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ребенок получил тяжелые ожоги от борщевика в Липецкой области
Происшествия
Опасные закрутки: после приготовления варенья липчанин оказался в больнице
Здоровье
Цены на бензин скакнули вверх
Экономика
Машина поехала в гараже во время ремонта: мужчину придавило к стене
Происшествия
24-летний липчанин жестоко избил сотрудников магазина из-за кофе и жвачки
Происшествия
Над обновленным монументом на площади Героев в Липецке будет чистое небо
Общество
Фотография в телефоне довела 23-летнего липчанина до суда
Происшествия
Получившая отсрочку наказания за наркотики молодая мать наступила на те же грабли
Происшествия
Липецкая вечЁрка: исповедь жены депутата, 19-килограммовая опухоль и ремонт памятника
Общество
Мусорный бункер загорелся на грузовике
Происшествия
Читать все
59-летняя ельчанка перевела мошенникам почти миллион рублей
Происшествия
Пенсионерка забыла в открытой машине ключи: «Ладу» тут же угнали
Происшествия
«И они ещё борются за почётное звание «дома высокой культуры быта»!
Общество
26-летняя женщина-водитель улетела в подсолнечное поле
Происшествия
Липецкстат: за неделю подорожали мясо, подешевели овощи и яйца
Экономика
Больше не на «М»: у жителей липецкого анклава появился переход через железнодорожные пути
Общество
В двойном столкновении на улице Циолковского пострадала 33-летняя женщина
Происшествия
В Липецке горел «Митсубиси Паджеро»
Происшествия
В Липецке ищут подрядчиков для капремонта 49-й и 51-й школ
Общество
В Становом похоронили погибшего на СВО односельчанина
Общество
Читать все
Общество
639
сегодня, 13:07
2

Больше не на «М»: у жителей липецкого анклава появился переход через железнодорожные пути

АО «РЖД» оборудовало безопасный переход в районе третьего хлебозавода.

А ведь можно сделать что-то важное, если сильно захотеть! У жителей массива из частной и многоэтажной застройки на улицах Известковой, Свердлова, Фридриха Энгельса, а также конца ряда улиц «Коллективки» — Патриса Лумумбы, Добролюбова, Куйбышева, Сурикова, Радищева, Грибоедова появилась безопасная пешеходная дорога через железнодорожные пути к Соколу.

a11d8bbe-cda7-4020-b066-727d6fb8da46.jpg+2025-08-15-11.57.34+niz.jpg

Проблему для жителей этого района, который даже на Яндекс-картах называется Мудиловкой, в марте этого года создало АО «РЖД» после того, как в районе Товарного проезда под грузовой состав попал 54-летний мужчина. На народной тропе через железнодорожные пути у хлебозавода №3 сотрудники транспортной полиции начали запрещать горожанам под страхом штрафа переходить через рельсы. Единственной пешеходной альтернативой стал высоченный мост с 200 ступеньками у школы №8, взобраться на который не могли ни мамы с колясками, ни больные люди, ни пенсионеры. А по вечерам и ночью ходить через мост было еще и жутко из-за кромешной тьмы.

1gwl1ryvsjg63ucu58gxozxqwfqyhbyf.jpg

yf01svxnp0a0tlxp2udd4qwj0tz43gcq.jpg

onf3v915c1882tqfirxwpyn70xjfzjmq.jpg

Жители анклава написали коллективное обращение главе Липецка Роману Ченцову. Они попросили мэра посодействовать разрешению возникшей на ровном месте проблемы и организовать безопасный переход у хлебозавода № 3.

— Мы хотим, чтобы этот переход был как в Подмосковье: с семафором, предупреждающим о приближении поезда, и с резиной или деревянными шпалами между рельсами, чтобы ускорить проход через железную дорогу. Сейчас мне надо на это 10-15 секунд. Но пожилым, инвалидам, мамам с колясками или с детьми, которых они ведут за руку, нужно, конечно, больше времени, — сказала тогда GOROD48 Людмила Соколова, одна из инициаторов обращения к мэру.

После переговоров мэрии с РЖД проблему удалось решить.

3e1c9368-18aa-4eb2-b52c-141358202c2b.jpg+2025-08-15-11.57.34+niz.jpg

9a59da8c-53e9-473c-9057-51850c8c26ca.jpg+2025-08-15-11.57.34+niz.jpg

Более того, обустроена новая асфальтированная дорожка от перехода к пятиэтажкам. Власти обещают лучше, чем сейчас, осветить путь через рельсы.

f47ae0e0-e4a9-4c82-bd9a-0d11b7ea775f.jpg+2025-08-15-11.57.34+niz.jpg

Чтобы вообще сделать все хорошо, остается заасфальтировать 50 метров разбитой в хлам дороги вдоль забора хлебозавода №3. Пока у мэрии нет на это средств. Но, при желании, их можно найти в разгар дорожно-строительного сезона.

5cf0627b-103b-4097-b184-d1a125337552.jpg+2025-08-15-11.57.34+niz.jpg
мост
РЖД
транспортная безопасность
0
1
0
1
4

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Галина
56 минут назад
РЖД почините переезды в районе ЛЗCК и в Районе Переезд/ул Юношеская маршрут№35.
Ответить
Зимний рыбак
56 минут назад
Пока у мэрии нет на это средств. А день города праздновать целую неделю - деньги есть! А уж сколько премий себе любимым......
Ответить
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить