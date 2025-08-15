Общество
639
сегодня, 13:07
2
Больше не на «М»: у жителей липецкого анклава появился переход через железнодорожные пути
АО «РЖД» оборудовало безопасный переход в районе третьего хлебозавода.
Проблему для жителей этого района, который даже на Яндекс-картах называется Мудиловкой, в марте этого года создало АО «РЖД» после того, как в районе Товарного проезда под грузовой состав попал 54-летний мужчина. На народной тропе через железнодорожные пути у хлебозавода №3 сотрудники транспортной полиции начали запрещать горожанам под страхом штрафа переходить через рельсы. Единственной пешеходной альтернативой стал высоченный мост с 200 ступеньками у школы №8, взобраться на который не могли ни мамы с колясками, ни больные люди, ни пенсионеры. А по вечерам и ночью ходить через мост было еще и жутко из-за кромешной тьмы.
Жители анклава написали коллективное обращение главе Липецка Роману Ченцову. Они попросили мэра посодействовать разрешению возникшей на ровном месте проблемы и организовать безопасный переход у хлебозавода № 3.
— Мы хотим, чтобы этот переход был как в Подмосковье: с семафором, предупреждающим о приближении поезда, и с резиной или деревянными шпалами между рельсами, чтобы ускорить проход через железную дорогу. Сейчас мне надо на это 10-15 секунд. Но пожилым, инвалидам, мамам с колясками или с детьми, которых они ведут за руку, нужно, конечно, больше времени, — сказала тогда GOROD48 Людмила Соколова, одна из инициаторов обращения к мэру.
После переговоров мэрии с РЖД проблему удалось решить.
Более того, обустроена новая асфальтированная дорожка от перехода к пятиэтажкам. Власти обещают лучше, чем сейчас, осветить путь через рельсы.
Чтобы вообще сделать все хорошо, остается заасфальтировать 50 метров разбитой в хлам дороги вдоль забора хлебозавода №3. Пока у мэрии нет на это средств. Но, при желании, их можно найти в разгар дорожно-строительного сезона.
0
1
0
1
4
Комментарии (2)