Ольга Емельянова: «Всё имущество арестовано, а туристы требуют с меня долги мужа-депутата»
Под арестом счета, дом и машина жены Емельянова. А сам брак давно трещит по швам.
Сама Ольга Емельянова (Воскресенская) — с февраля 2020 года руководитель ООО «Центр Недвижимости и Права» и занималась риэлтерской деятельностью. А к туризму, по словам Ольги, она вообще не имела никакого отношения. Но на её счета по просьбе мужа приходили деньги от туристов, так как сам Анатолий Емельянов был заместителем председателя комитета по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи облсовета на профессиональной постоянной основе и официально не мог параллельно вести предпринимательскую деятельность.
Но теперь именно Ольга отвечает по долгам перед туристами. После того, как туристы Емельянова никуда не улетели, на самого депутата было заведено уголовное дело, вот уже полгода он под домашним арестом, и 12 августа срок ареста снова продлили на два месяца — до 14 октября.
А параллельно оставшиеся без денег и путешествий туристы стали подавать гражданские иски о защите прав потребителей на владельцев счетов, на которые они переводили деньги за туры, и при участии Роспотребнадзора стали взыскивать суммы неосновательного обогащения.
Ольга Емельянова в шоке: оказывается, по долгам её находящего под арестом мужа теперь должна расплачиваться она. Более того — всё имущество женщины, в том числе приобретённое до брака, оказалось под арестом. А сам брак за время помещения Анатолия Емельянова под домашний арест успел затрещать по швам: в апреле супруги Емельяновы разъехались по разным адресам, а теперь Анатолий и вовсе собрался развестись.
Ольга Емельянова считает себя чуть ли ни главной пострадавшей в деле пока ещё мужа-депутата.
Как рассказала GOROD48 Ольга, cредства от туристов поступали на счета её и ООО «Центр Недвижимости и Права», матери Анатолия Емельянова, еще нескольких юрлиц, в том числе зарегистрированных на однопартийцев Емельянова — ИП Кичапин, ИП Карпуков. А у Емельянова, по словам его жены Ольги, был доступ к этим счетам.
Пострадавшие туристы оказались зарегистрированы в различных регионах страны и зачастую Ольга узнаёт о гражданских делах, обеспечительных мерах и решениях постфактум.
Гражданские иски о взыскании неосновательного обогащения в пользу туристов уже поступали Тушинский районный суд Москвы, Шахтинский городской суд Ростовской области, Пресненский районный суд Москвы, Химкинский городской суд Московской области.
С учётом достаточно высокой стоимости заграничных туров суммы исков зачастую огромные. Например, только один из туристов с 16 по 22 июля прошлого года перевёл на счёт Ольги Емельяновой тремя переводами 310 000 рублей и теперь требует с жены депутата 384 023 рубля и госпошлину в 12 101 рубль: помимо суммы неосновательного обогащения, по гражданским искам о защите прав потребителей туристических услуг традиционно взыскивают моральный вред, проценты за пользование чужими деньгами и штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя. При этом деньги перечислялись без каких-либо договоров и обязательств между Ольгой Емельяновой и туристами.
И иск почти на 400 тысяч — это только одно гражданское дело. А потерпевших много.
— Точные данные есть только у следствия, но по моей информации, речь уже идёт о десятках потерпевших туристов по путевкам и нескольких физлицах по займам. А Анатолий Емельянов, скорее всего, уйдет на СВО — он уже давно просится, прошёл медкомиссию, а теперь сам решил подать на развод, чтобы мне вообще ничего не досталось в случае чего! Вот такая история «любви»! И где деньги — никто не знает. Все только предполагают и строят догадки. Сам Анатолий мне говорил, что это «кассовый разрыв» и речь идёт о сумме всего около миллиона, — рассказала GOROD48 Ольга Емельянова.
Обманутые туристы создали чат, и делятся там лайфхаками по защите своих прав. Помимо заявлений в СК, туристы один за другим подают гражданские иски о взыскании неосновательного обогащения с тех людей, на счета которых уходили деньги. Анатолий Емельянов по этим искам либо соответчик, либо вообще третье лицо.
— У меня и у моего ООО нет ни одного подписанного лично мной договора с контрагентами, ни с одним из туристов, а также с туроператорами, кроме моих договоров по оказанию риэлторских услуг! Никто из нас, через кого он занимался турами, не знал, что он ворочает. Среди нас есть и девочка-сирота – её он также использовал. Емельянов все делал сам! Но мои счета арестованы, имущество, приобретенное до брака, арестовано! А мои арестованные дом и автомобиль были приобретены именно до брака! Дом я вообще купила в 2020 году, а в брак с Емельяновым вступила в 2023 году! Дом в ипотеке, автомобиль — в залоге у банков. И по кредитам я теперь не могу платить. Я живу с несовершеннолетней дочерью и мамой с диагнозом «Деменция». Мне перекрыли кислород везде, я даже не могу сейчас официально никуда устроиться на работу, ни одна служба безопасности не пропустит. Хотя все туристы прекрасно понимают, что я ни при чем. Более того, он и меня обманул на 8 миллионов рублей — об этом предательстве я узнала в апреле и с тех пор наши пути разошлись. Документы подписывал за меня! Он меня подставил по всем фронтам! Больше всего больно, что это был человек, с кем я жила в одном доме, моем доме, какой арестован теперь. Ездил на моем автомобиле, и я его возила. От кого было две беременности, какие прервались. И главный вопрос, который остаётся открытым — где деньги? Теперь я пытаюсь искать огласки в СМИ — написала и в программу «Человек и Закон», — говорит Ольга Емельянова.
По словам Ольги, она сама одолжила мужу на какой-то партнёрский проект 8 миллионов, а он обещал, что «по два миллиона будет капать». Ольга думала, что она уже практически жена миллионера. Но потом сама оказалась в одном ряду с туристами, перед которыми ей же теперь и приходится отвечать. Со слов Ольги, пострадала и мать Емельянова — якобы у женщины даже заложена квартира.
Сама Ольга Емельянова пытается искать поддержки и в соцсетях. Накануне вышел очередной душещипательный пост: «Вернулась из суда. Всю трясет. В голове крутится одна-единственная мысль: если мужчина любит, он защищает и бережет. В моём мире это звучит просто: он садится рядом, берёт за руку и говорит:
— Милая, у меня тяжёлое время. Но я решу всё сам. Ты — в безопасности. Береги свои деньги, пусть будут на чёрный день. Мы подумаем, как спасти имущество, пока его не арестовали. Я разберусь.
Я верила, что так и должно быть. Что любящий мужчина никогда не будет проводить через твои счета свои сомнительные операции. Никогда не подставит тебя перед другими людьми . Он скажет:
— Я взрослый. Я отвечаю за свои поступки. Я не причиню тебе, моя любимая девочка, проблем.
Но реальность оказалась другой. Вместо защиты — арестованное имущество. Вместо заботы — восемь миллионов долга, который я теперь должна вернуть друзьям. Вместо опоры — жизнь, в которой я работаю сразу в нескольких городах, беру взаймы, хожу по судам с обманутыми им туристами. И вдобавок слышу: «Ты сама виновата». Я виновата? В том, что пыталась верить? В том, что доверила ему всё? Душу, сердце, руку...
В комнате тихо. Где-то мама смотрит телевизор, дочь гуляет. Я делаю глоток холодного кофе и понимаю: да, я потеряла многое. Но главное осталось. Я всё ещё стою. Я всё ещё иду. И я вытащу себя из этой истории — потому что я та женщина, которую нельзя сломать».
Фото предоставлены Ольгой Емельяновой из личного архива
