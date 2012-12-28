Ольга Емельянова: «Всё имущество арестовано, а туристы требуют с меня долги мужа-депутата»

И иск почти на 400 тысяч — это только одно гражданское дело. А потерпевших много.— Точные данные есть только у следствия, но по моей информации, речь уже идёт о десятках потерпевших туристов по путевкам и нескольких физлицах по займам. А Анатолий Емельянов, скорее всего, уйдет на СВО — он уже давно просится, прошёл медкомиссию, а теперь сам решил подать на развод, чтобы мне вообще ничего не досталось в случае чего! Вот такая история «любви»! И где деньги — никто не знает. Все только предполагают и строят догадки. Сам Анатолий мне говорил, что это «кассовый разрыв» и речь идёт о сумме всего около миллиона, — рассказала GOROD48 Ольга Емельянова.Обманутые туристы создали чат, и делятся там лайфхаками по защите своих прав. Помимо заявлений в СК, туристы один за другим подают гражданские иски о взыскании неосновательного обогащения с тех людей, на счета которых уходили деньги. Анатолий Емельянов по этим искам либо соответчик, либо вообще третье лицо.— У меня и у моего ООО нет ни одного подписанного лично мной договора с контрагентами, ни с одним из туристов, а также с туроператорами, кроме моих договоров по оказанию риэлторских услуг! Никто из нас, через кого он занимался турами, не знал, что он ворочает. Среди нас есть и девочка-сирота – её он также использовал. Емельянов все делал сам! Но мои счета арестованы, имущество, приобретенное до брака, арестовано! А мои арестованные дом и автомобиль были приобретены именно до брака! Дом я вообще купила в 2020 году, а в брак с Емельяновым вступила в 2023 году! Дом в ипотеке, автомобиль — в залоге у банков. И по кредитам я теперь не могу платить. Я живу с несовершеннолетней дочерью и мамой с диагнозом «Деменция». Мне перекрыли кислород везде, я даже не могу сейчас официально никуда устроиться на работу, ни одна служба безопасности не пропустит. Хотя все туристы прекрасно понимают, что я ни при чем. Более того, он и меня обманул на 8 миллионов рублей — об этом предательстве я узнала в апреле и с тех пор наши пути разошлись. Документы подписывал за меня! Он меня подставил по всем фронтам! Больше всего больно, что это был человек, с кем я жила в одном доме, моем доме, какой арестован теперь. Ездил на моем автомобиле, и я его возила. От кого было две беременности, какие прервались. И главный вопрос, который остаётся открытым — где деньги? Теперь я пытаюсь искать огласки в СМИ — написала и в программу «Человек и Закон», — говорит Ольга Емельянова.