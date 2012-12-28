Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Матырском пара подралась прямо на проезжей части
Происшествия
18-летней студентке медвуза мошенники позвонили «из Министерства здравоохранения Липецкой области»
Происшествия
В Елецком районе «Эксид» врезался в машину дорожников: водитель погиб
Происшествия
В Липецке закрыли последний пляж
Общество
Горячую воду липчанам стали отключать три раза за лето?
Общество
На елецком кладбище разорили могилы
Происшествия
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Дождливая погода погостит в Липецкой области еще один день
Погода в Липецке
На улице Студеновской во время ДТП повреждены несколько дорожных знаков
Происшествия
На старом стадионе нашли пять снарядов
Происшествия
Читать все
После жалоб на отсутствие автобусов перевозчика отправили в «чёрный список»
Происшествия
80-летняя пенсионерка забыла в продуктовой тележке сумку: у неё сразу нашлась новая хозяйка
Происшествия
Липчанку обманули мошенники под предлогом пересмотра трудового договора
Происшествия
Липецкие онкологи удалили у женщины 19-килограммовую опухоль
Здоровье
Сегодня в Липецке: приметы на Медовый спас и на чьей стороне закон – работника или работодателя?
Общество
Липчанку оштрафовали на 5000 рублей за оскорбление в родительском чате
Происшествия
Под видеонаблюдением окажется большинство избирательных участков Липецка
Общество
Житель Липецкой области осужден за организацию нарколаборатории
Происшествия
МегаФон обнулит трафик на сайты новостей
Бизнес
Два человека пострадали в горящей надворной постройке
Происшествия
Читать все
Происшествия
78
6 минут назад

Ольга Емельянова: «Всё имущество арестовано, а туристы требуют с меня долги мужа-депутата»

Под арестом счета, дом и машина жены Емельянова. А сам брак давно трещит по швам.

13 августа Октябрьский районный суд Липецка продлил арест имущества Ольги Емельяновой — жены депутата областного Совета Анатолия Емельянова, которого подозревают в многочисленных эпизодах мошенничества при продаже туристических туров. Действия Анатолия Емельянова квалифицированы следствием по частям второй и третьей статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершенное группой лиц, в значительном и крупном размерах. Его жена проходит по уголовному делу свидетелем. А вот по гражданским делам с туристами — ответчиком. Ведь деньги приходили на её счета.

Сама Ольга Емельянова (Воскресенская) — с февраля 2020 года руководитель ООО «Центр Недвижимости и Права» и занималась риэлтерской деятельностью. А к туризму, по словам Ольги, она вообще не имела никакого отношения. Но на её счета по просьбе мужа приходили деньги от туристов, так как сам Анатолий Емельянов был заместителем председателя комитета по науке, образованию, культуре, спорту, делам семьи и молодежи облсовета на профессиональной постоянной основе и официально не мог параллельно вести предпринимательскую деятельность.

Но теперь именно Ольга отвечает по долгам перед туристами. После того, как туристы Емельянова никуда не улетели, на самого депутата было заведено уголовное дело, вот уже полгода он под домашним арестом, и 12 августа срок ареста снова продлили на два месяца — до 14 октября.

А параллельно оставшиеся без денег и путешествий туристы стали подавать гражданские иски о защите прав потребителей на владельцев счетов, на которые они переводили деньги за туры, и при участии Роспотребнадзора стали взыскивать суммы неосновательного обогащения.

Ольга Емельянова в шоке: оказывается, по долгам её находящего под арестом мужа теперь должна расплачиваться она. Более того — всё имущество женщины, в том числе приобретённое до брака, оказалось под арестом. А сам брак за время помещения Анатолия Емельянова под домашний арест успел затрещать по швам: в апреле супруги Емельяновы разъехались по разным адресам, а теперь Анатолий и вовсе собрался развестись.

Ольга Емельянова считает себя чуть ли ни главной пострадавшей в деле пока ещё мужа-депутата.

Как рассказала GOROD48 Ольга, cредства от туристов поступали на счета её и ООО «Центр Недвижимости и Права», матери Анатолия Емельянова, еще нескольких юрлиц, в том числе зарегистрированных на однопартийцев Емельянова — ИП Кичапин, ИП Карпуков. А у Емельянова, по словам его жены Ольги, был доступ к этим счетам.

Пострадавшие туристы оказались зарегистрированы в различных регионах страны и зачастую Ольга узнаёт о гражданских делах, обеспечительных мерах и решениях постфактум.

Гражданские иски о взыскании неосновательного обогащения в пользу туристов уже поступали Тушинский районный суд Москвы, Шахтинский городской суд Ростовской области, Пресненский районный суд Москвы, Химкинский городской суд Московской области. 

С учётом достаточно высокой стоимости заграничных туров суммы исков зачастую огромные. Например, только один из туристов с 16 по 22 июля прошлого года перевёл на счёт Ольги Емельяновой тремя переводами 310 000 рублей и теперь требует с жены депутата 384 023 рубля и госпошлину в 12 101 рубль: помимо суммы неосновательного обогащения, по гражданским искам о защите прав потребителей туристических услуг традиционно взыскивают моральный вред, проценты за пользование чужими деньгами и штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя. При этом деньги перечислялись без каких-либо договоров и обязательств между Ольгой Емельяновой и туристами. 

IMG_3822.jpeg

IMG_3823.jpeg

И иск почти на 400 тысяч — это только одно гражданское дело. А потерпевших много.

— Точные данные есть только у следствия, но по моей информации, речь уже идёт о десятках потерпевших туристов по путевкам и нескольких физлицах по займам. А Анатолий Емельянов, скорее всего, уйдет на СВО — он уже давно просится, прошёл медкомиссию, а теперь сам решил подать на развод, чтобы мне вообще ничего не досталось в случае чего! Вот такая история «любви»! И где деньги — никто не знает. Все только предполагают и строят догадки. Сам Анатолий мне говорил, что это «кассовый разрыв» и речь идёт о сумме всего около миллиона, — рассказала GOROD48 Ольга Емельянова.

Обманутые туристы создали чат, и делятся там лайфхаками по защите своих прав. Помимо заявлений в СК, туристы один за другим подают гражданские иски о взыскании неосновательного обогащения с тех людей, на счета которых уходили деньги. Анатолий Емельянов по этим искам либо соответчик, либо вообще третье лицо.

— У меня и у моего ООО нет ни одного подписанного лично мной договора с контрагентами, ни с одним из туристов, а также с туроператорами, кроме моих договоров по оказанию риэлторских услуг! Никто из нас, через кого он занимался турами, не знал, что он ворочает. Среди нас есть и девочка-сирота – её он также использовал. Емельянов все делал сам! Но мои счета арестованы, имущество, приобретенное до брака, арестовано! А мои арестованные дом и автомобиль были приобретены именно до брака! Дом я вообще купила в 2020 году, а в брак с Емельяновым вступила в 2023 году! Дом в ипотеке, автомобиль — в залоге у банков. И по кредитам я теперь не могу платить. Я живу с несовершеннолетней дочерью и мамой с диагнозом «Деменция». Мне перекрыли кислород везде, я даже не могу сейчас официально никуда устроиться на работу, ни одна служба безопасности не пропустит. Хотя все туристы прекрасно понимают, что я ни при чем. Более того, он и меня обманул на 8 миллионов рублей — об этом предательстве я узнала в апреле и с тех пор наши пути разошлись. Документы подписывал за меня! Он меня подставил по всем фронтам! Больше всего больно, что это был человек, с кем я жила в одном доме, моем доме, какой арестован теперь. Ездил на моем автомобиле, и я его возила. От кого было две беременности, какие прервались. И главный вопрос, который остаётся открытым — где деньги? Теперь я пытаюсь искать огласки в СМИ — написала и в программу «Человек и Закон», — говорит Ольга Емельянова.

По словам Ольги, она сама одолжила мужу на какой-то партнёрский проект 8 миллионов, а он обещал, что «по два миллиона будет капать». Ольга думала, что она уже практически жена миллионера. Но потом сама оказалась в одном ряду с туристами, перед которыми ей же теперь и приходится отвечать. Со слов Ольги, пострадала и мать Емельянова — якобы у женщины даже заложена квартира. 

IMG_3802.jpeg

Сама Ольга Емельянова пытается искать поддержки и в соцсетях. Накануне вышел очередной душещипательный пост: «Вернулась из суда. Всю трясет. В голове крутится одна-единственная мысль: если мужчина любит, он защищает и бережет. В моём мире это звучит просто: он садится рядом, берёт за руку и говорит:

— Милая, у меня тяжёлое время. Но я решу всё сам. Ты — в безопасности. Береги свои деньги, пусть будут на чёрный день. Мы подумаем, как спасти имущество, пока его не арестовали. Я разберусь.

Я верила, что так и должно быть. Что любящий мужчина никогда не будет проводить через твои счета свои сомнительные операции. Никогда не подставит тебя перед другими людьми . Он скажет:

— Я взрослый. Я отвечаю за свои поступки. Я не причиню тебе, моя любимая девочка, проблем.

Но реальность оказалась другой. Вместо защиты — арестованное имущество. Вместо заботы — восемь миллионов долга, который я теперь должна вернуть друзьям. Вместо опоры — жизнь, в которой я работаю сразу в нескольких городах, беру взаймы, хожу по судам с обманутыми им туристами. И вдобавок слышу: «Ты сама виновата». Я виновата? В том, что пыталась верить? В том, что доверила ему всё? Душу, сердце, руку...

В комнате тихо. Где-то мама смотрит телевизор, дочь гуляет. Я делаю глоток холодного кофе и понимаю: да, я потеряла многое. Но главное осталось. Я всё ещё стою. Я всё ещё иду. И я вытащу себя из этой истории — потому что я та женщина, которую нельзя сломать».

Фото предоставлены Ольгой Емельяновой из личного архива

туризм
мошенничество
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить