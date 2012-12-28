Неделя 48
550
сегодня, 08:00
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«Спасибом» если сыт не будешь, возьми ещё «благодарю»
Итоги недели
— Жаль, что на должность дворника или уборщицы такого конкурса нет, — посетовала Однако.
Будущее с прошлым
как обложки книг:
между ними только
злополучный миг
«Умер депутат Госдумы от Липецкой области Михаил Тарасенко». 77-летний парламентарий был секретарем Горно-металлургического профсоюза России, координатором межфракционной депутатской группы «Солидарность». Наш регион он представлял в Госдуме с 2007 года.
«Мэр Ельца подобрал себе заместителя». 42-летний Денис Кирьянов будет курировать вопросы коммунального хозяйства, дорог, транспорта и благоустройства. Последним местом работы выпускника Воронежского институт МВД было елецкое МБУ «Благоустройство», где он работал директором.
Кадровые перестановки случились и в мэрии Липецка. «Новым главным учителем Липецка назначен Евгений Таракановский», ранее работавший директором 50-й школы. 34-летнего учителя информатики по специальности глава города Роман Ченцов назвал его человеком нового поколения. Его предшественнице, 53-летней Светлане Бедровой, работавшей с октября 2019 года, предложено возглавить новую школу на «Елецком», вторую по величине в Липецке после школы-новостройки во «Взлетном». Рассчитанная на 1 200 учеников, она откроется 1 сентября.
А мы спросили горожан: «Какие цели вы ставите перед собой на ближайшее будущее?» Наши респонденты чаще всего говорили, что хотят вырастить детей и внуков. А также поехать в отпуск, побывать в горах, сделать ремонт в квартире мамы, подтянуть английский язык, поступить в хороший вуз, уехать в Краснодар. Среди опрошенных было и два пессимиста, заявивших, что их главная цель — выжить! А может, они что-то знают? Говорят же, что пессимист — это хорошо информированный оптимист.
Дождь лил четвёртую неделю
и люди перестали брать
с собой зонты и капюшоны
и даже лужи обходить
В среду компания «РВК-Липецк» сообщила, что «В некоторых микрорайонах Липецка возможно снижение напора воды из-за аварии на электросетях». В их число попал и «Университетский», жители которого больше суток на прошлой неделе провели и без воды, и без света из-за аварии на подстанции «Липецкэнерго». Кстати, Липецк — один из немногих крупных городов страны, жители которого пьют воду не из открытых водоемов, а из артезианских скважин. Такую воду поднимают с глубин в 80-100 метров. А хлорируют ее лишь потому, что в дома и квартиры горожан она попадает по подверженной коррозии сети железных артерий, вен и капилляров общей протяженностью 1 063 километров. Посмотрите на карту. Если все эти сосуды вытянуть в одну нитку, ею можно соединить Липецк со столицей Карелии Петрозаводском!
Об этом и других путях воды, в том числе о проблемах с ухудшением ее качества по причине нитратного загрязнения можно прочитать в статье «В Липецке — пить!»
А для аграриев бывают времена, когда они воду видеть не могут. В соцсетях появилось видео с затопленного поля в Усманском районе. Голос за кадром комментирует, что никогда не видел ничего подобного во время уборочной. «Выехали на уборку — воды по колено! Завтра на рыбалку пойдем!» В региональном минсельхозе признают, что погода мешает уборке, при этом добавляют — виды на урожай в этом году лучше, чем в прошлом.
— Поручение Министерству сельского хозяйства Липецкой области: начать выращивать рис! — пошутил один из наших читателей.
Есть те, кому и жара — не жара, и море по колено. В редакцию прислали фото машины, свидетельствующее, что «По Липецку ездит «Приора» с наклеенным на заднее стекло нецензурным словом». Такое хамство возмущает других водителей, особенно тех, с кем ездят дети, умеющие читать.
— Столько камер по городу и что? — возмутился Гость.
— Увижу такую автомобилку, нацарапаю ему на дверях. Обязуюсь. И штрафа не жалко (но меня не найдут), — написала Марина.
— Многие липецкие водители, наверное, не знают о существовании сигнала поворота. Другие водители должны догадываться, что в следующее мгновение выкинет очередной водятел, — расширил список грехов тех, кто за рулем, Недовольный.
На следующий день полиция отрапортовала, что «За нецензурные наклейки на авто водителя привлекли к ответственности» за мелкое хулиганство. И не только за это. Сотрудники Госавтоинспекции выявили и другие нарушения: у 19-летнего парня не было полиса ОСАГО, машиной он управлял без знака «Начинающий водитель».
Вот в эту яму на дороге
уходят все мои налоги
«Липецкая мэрия поставила жителя столицы на счетчик». По иску мэрии суд обязал собственника земельного участка в Сырском Руднике с руинами детского сада «Красная Шапочка» платить по 500 рублей в день до того, пока он не наведет там порядок. Сейчас это место — бельмо на глазу. Оно находится в центре поселка по соседству с районной поликлиникой и больницей, объектами торговли и храмом. На сегодня москвич уже задолжал мэрии 20 000 рублей. Ранее житель столицы планировал снести «заброшку» и возвести на участке два восьмиэтажных жилых домов. Стройку он хотел начать этой весной, но что-то, как говорится, пошло не так.
Всего таких исков — о защите публичных интересов муниципалитета — пока шесть. Два из них — по раскопкам. Истцы — подрядчики «РИР Энерго». По одному из них ответчик тут же восстановил благоустройство у дома на Октябрьской, 1. По второму, по раскопке на Плеханова, 35, ответчик благоустроил место своей работы с косяками. До вступления решения суда в законную силу у подрядчика «РИР Энерго» есть время их исправить.
Восстановление благоустройства на местах работ — слабое место нашего городка. С начала года департамент развития территории выдал сетевикам 190 предписаний о наведении порядка в местах раскопок, взыскав с них через суд более 4,6 млн рублей.
Лето — пора раскопок. В этом году преемник «Квадры», липецкий филиал АО «РИР Энерго» собирается заменить почти 16 км сетей. Это, безусловно, хорошо. Плохо, что в некоторых местах из-за раскопок этой и других сетевых компаний жизнь горожан превращается квест. В позапрошлом году большие неудобства пережили жители Карьера, в прошлом — Индустриальной, а сейчас — Слободы. Самая главная раскопка в этом районе — на перекрестке улиц Липовской и Семашко. Как так, если Липовскую не раз разрывали в последние годы? В 2024-м, например, ее раскапывали дважды: первый раз летом, потом осенью. Между этими раскопками компания «Инфинити Групп» укатала на Липовской новую дорогу за 25,1 млн рублей, а 25 ноября на улице опять лопнула труба, оставив без тепла и горячей воды 61 дом в этой части города! Что представляет центр города сейчас, можно прочитать в публикации «Свет-конец» на Слободе».
А еще «РИР-Энерго» раскопала площадь Победы». Вскрытый участок — гиблое место. На нем периодически возникали порывы. По этой причине в ноябре 2020 года тогдашний главный федеральный инспектор по Липецкой области аппарата полномочного представителя президента РФ в ЦФО Олег Снежков нещадно раскритиковал мэрию за подготовку к зиме, как раз обратив внимание чиновников и депутатов на очередную раскопку у площади Победы.
Завершение работ на площади Победы запланировано на… конец декабря!
В конце июля «Начался капитальный ремонт площади Героев». Мемориал должны обновить к 22 декабря. Пока же глава Липецка в своем телеграм-канале посетовал на то, что вандалы украли с объекта строительный забор и паспорт объекта.
Можете представить
планы лету вы,
лету ваши планы
фиолетовы
А еще «В Липецке снесли «Крепость». На месте детского кирпичного городка, которому в этом году исполнилось 49 лет, вокруг которого ломали копья депутаты, чиновники, общественники и просто неравнодушные горожане, насыпали холм из песка и чернозема. На ее месте в следующем году появится игровой городок красного цвета.
А «Сквер имени экс-начальника регионального УФСБ Владимира Варакина в Липецке хотят построить за полтора месяца». Управление строительства мэрии выделило на проект 9,6 млн рублей.
— То есть сквер за счёт бюджета? Для Ростелекома сделать хороший вход? — задался резонным вопросом Гость.
Мэрия изменила проект организации движения общественного транспорта в «Елецком». В марте глава города Роман Ченцов говорил, что автобусы станут объезжать микрорайон по кругу и отстаиваться у домов №1 на Хренникова и №1а на улице Елецкое шоссе. Для этого предполагалось расширить однополосную одностороннюю дорогу-дублер Елецкого шоссе от разворотного кольца у школы-новостройки и строительного магазина «Лемана Про». Но некоторые жители стали возмущаться, что выхлопные газы автобусов от новой площадки отстоя будут попадать в их квартиры. Мэрия прислушалась к замечаниям и планы изменила. «Конечная остановка автобусов в «Елецком» переедет к гипермаркету «Лемана Про».
«В Липецке впервые нашли подрядчика на содержание игровых зон и спортплощадок». Компания «Детский двор» до конца года будет отвечать за содержание оборудования и элементов благоустройства, расположенных на детских и спортивных площадках в местах общего пользования.
Кстати, на этой неделе «С 5-метровой высоты детской площадки самого большого дома в Липецке упала 7-летняя девочка». Она получила так называемую политравму. За ее жизнь борются врачи областной детской больницы. По данному случаю глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Также на этой неделе «Из окна третьего этажа выпала полуторагодовалая девочка». Мама ребенка оставила малышку на попечение бабушки. Та на пару минут отлучилась из комнаты, где находился ребенок. А когда вернулась —- увидела открытое окно: шустрая девочка залезла на диван, перелезла с него на подоконник открытого окна, откуда и упала.
Нет на почте марок,
не послал письмо,
но зато купил там
ласты и трюмо
На этой неделе мы вспомнили о почте: в окно в три дня, с 22 по 25 июля, пенсионеры ломанулись оплачивать коммуналку. И это тот еще квест для тех, кому нужно получить заказные письма, уведомления, отправления из органов власти, посылки или же отправить корреспонденцию. А еще на почту ходят за пенсиями. И когда три этих потока пересекаются, случается коллапс.
В 26-м отделении «Почты России» на улице Бородинской, 47а, подошли к работе творчески. Отделение открывается и закрывается, когда пожелает. Всякий поход на почту может закончиться фиаско: прочтением объявления на закрытых дверях о том, что она не работает по техническим причинам. А в 46-м почтовом отделении, на проспекте Победы, 108, работали на этой неделе два окна из четырех.
— А что вы хотите, если у нас не хватает сотрудников? — отвечает вопросом на вопрос пожилая работница 46-го отделения.
Публикацию «Кадровый коллапс: почтальоны получают 16 тысяч, операторы — 22. Кому обслуживать клиентов?» активно обсуждали.
— Глава «Почты России» Дмитрий Страшнов получает 307 тысяч рублей в месяц без учёта надбавок и премий. Ему также полагается ежемесячная 50-процентная надбавка за допуск к гостайне…
— Какие проценты с продаж, что за бред? На почту идут не консервы покупать и макароны, а за почтовыми услугами. Уберите эти торговые лавки из отделений, позорище!..
— А в Борино вообще 2 дня в неделю работает почта и квитанции выдают только до 12 часов…
Кстати, в апреле Счетная палата раскритиковала «Почту России» за задержку пенсий. Аудиторы заявили, что основная причина тому — возможность почты извлекать доход от размещения пенсионных средств на банковских счетах.
В нашей области — более 500 почтовых отделений. Большинство из них — в сельской местности. Везде АО «Почте России» не хватает работников по причине крайне низких зарплат. Ситуацию не спасает то, что почтовые отделения давно стали магазинами, где можно купить даже велосипеды. Никаких идей развития почты у руководства АО нет.
В среду другое АО, «Добринское АТП», прекратило автобусное сообщение по маршруту «Добринка-Липецк». Как выяснила прокуратура, перевозчик задерживал зарплату водителям. Пока добраться до областного центра и обратно пассажиры могут двумя рейсами, которые выполняет липецкий перевозчик.
А еще на парковке на улице Петра Смородина «У городской поликлиники скончалась женщина». Умершую до приезда скорой безуспешно пытались реанимировать работники поликлиники.
— А у 5-ой поликлиники несколько лет назад мужчине даже не вышли попытаться помочь, — вспомнил действительно имевший случай быть в 2019 году redford.
Если покопаться в Сети, то можно выяснить, что смерть людей у липецких поликлиник — явление не редкое. В последний раз о таком случае GOROD48 писал в феврале 2023 года.
Бытует мнение, что оказывать медпомощь на улице человеку, которому стало плохо, могут только врачи скорой помощи. Однако главврач «скорой» Александр Игнатовский сказал GOROD48, что это не так: «Любой медработник, обученный правилам оказания первой медпомощи, обязан попытаться реанимировать упавшего на улице человека».
Ну и ну!
«Мошенники убедили пожилую ельчанку спрятать деньги в муке и отправить им транспортной компанией». Полицейским удалось предотвратить мошенничество и задержать посредников, выявив цепочку аферистов.
«Бывшие судебные приставы Липецка осуждены по 95 эпизодам фальсификаций и злоупотреблений полномочиями». Суд установил, что приставы-исполнители составляли фиктивные протоколы по ст. 17.14 КоАП РФ без ведома граждан, указывая ложные сведения о нарушениях. Начальник отдела на основании этих документов выносила незаконные постановления о привлечении к административной ответственности, по которым 32 находящихся в неведении липчан оштрафовали на тысячу рублей.
«Конкурс в липецкие вузы доходит до 40 человек на место». Ажиотажным спросом абитуриентов отчего-то пользуется профессия социолога, кажется, сегодня не нужная никому. А вот конкурс в новый липецкий медвуз на факультет «Лечебное дело» куда меньше: три человека на место.
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