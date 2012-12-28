В некоторых микрорайонах Липецка возможно снижение напора воды из-за аварии на электросетях
Общество
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сегодня, 15:47
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За нецензурные наклейки на авто водителя привлекли к ответственности
Сотрудники Госавтоинспекции выявили и другие нарушения.
Как сообщили в Госавтоинспекции, во время проверки сигнала, было установлено, что молодой человек нарушил статью 20.1 КоАП РФ ( «Мелкое хулиганство»).
Кроме того, инспекторы ГИБДД выявили ряд других нарушений нарушений. У водителя отсутствовал полис ОСАГО, машиной он управлял
без знака «Начинающий водитель» при стаже менее 2 лет (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ)
По информации пресс-службы УМВД по Липецкой области, водитель полностью признал свою вину, выразил раскаяние и пообещал впредь соблюдать требования законодательства. В настоящее время в отношении нарушителя составлены соответствующие административные протоколы.
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