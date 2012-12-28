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1886
сегодня, 15:47
17

За нецензурные наклейки на авто водителя привлекли к ответственности

Сотрудники Госавтоинспекции выявили и другие нарушения.

Правоохранительные органы привлекли к административной ответственности 19-летнего жителя Липецка за размещение на автомобиле наклеек с ненормативной лексикой. Поводом для проверки стали многочисленные обращения граждан в ГИБДД. Также обращались липчане и в редакцию GOROD48.

Как сообщили в Госавтоинспекции, во время проверки сигнала, было установлено, что молодой человек нарушил статью 20.1 КоАП РФ ( «Мелкое хулиганство»).

Кроме того, инспекторы ГИБДД выявили ряд других нарушений нарушений. У водителя отсутствовал полис ОСАГО, машиной он управлял
без знака «Начинающий водитель» при стаже менее 2 лет (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ)

По информации пресс-службы УМВД по Липецкой области, водитель полностью признал свою вину, выразил раскаяние и пообещал впредь соблюдать требования законодательства. В настоящее время в отношении нарушителя составлены соответствующие административные протоколы.
нецензурное выражение
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Комментарии (17)

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Сначала новые
Пословицы - Поговорки
сегодня, 18:23
Доносчику первый кнут!
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Житель
41 минуту назад
Видно тебе по нраву то что написано на впереди тебя едущем авто. Сколько же вас таких недоумков
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Сергей Б
сегодня, 18:19
Классно, что сообщили и оперативно сработали. Будем и дальше. Так держать!
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Дед
сегодня, 17:47
Дети больше нас знают
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Может
сегодня, 16:48
Это поклонник европейского уровня жизни?
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Света
сегодня, 16:44
Колхозное быдло!
Ответить
ттт
сегодня, 16:23
так то матами машину обклеить мог только психически нездоровый человек, на обследование к психиатру и аннулирование прав на вождение по результатам. Сегодня он маты рисует - завтра людей давит по приколу ...
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Александр Н.
сегодня, 16:14
Это не доносы,а уважение к себе,надписи по сути оскорбления всех кто их видит,в том числе и дети и наказывать надо строже,нельзя же до такой степени опускаться.
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Это
сегодня, 16:48
Самый настоящий донос. Эталонный!
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Animal planet.
сегодня, 16:35
Это именно донос,я тоже видел эту машину,но звонить никуда не стал. Мне пофигу,а некоторые быстрей а редакцию звонить,и не лень же им было. Что эта наклейка бескультурье,и дети могут прочитать,я согласен.
Ответить
Елена
сегодня, 16:53
Это именно донос,я тоже видел эту машину,но звонить никуда не стал. Мне пофигу,а некоторые быстрей а редакцию звонить,и не лень же им было. Что эта наклейка бескультурье,и дети могут прочитать,я согласен. И правильно,что позвонили.
Ответить
Согласна
53 минуты назад
И правильно,что позвонили. Нужно хамство пресекать на корню
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Может
сегодня, 16:11
Он в армию собрался.
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САИ
сегодня, 16:06
Это и всё наказание, смех и только. Машину отобрать, штраф тысяч 100,год принудительных работ. Вот тогда будет действенной.
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Чё там
сегодня, 16:04
В утреннем посте было про доносы? Вот и подтверждение
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