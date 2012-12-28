За нецензурные наклейки на авто водителя привлекли к ответственности

Сотрудники Госавтоинспекции выявили и другие нарушения.

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Правоохранительные органы привлекли к административной ответственности 19-летнего жителя Липецка за размещение на автомобиле наклеек с ненормативной лексикой. Поводом для проверки стали многочисленные обращения граждан в ГИБДД. Также обращались липчане и в редакцию GOROD48.Как сообщили в Госавтоинспекции, во время проверки сигнала, было установлено, что молодой человек нарушил статью 20.1 КоАП РФ ( «Мелкое хулиганство»).Кроме того, инспекторы ГИБДД выявили ряд других нарушений нарушений. У водителя отсутствовал полис ОСАГО, машиной он управлялбез знака «Начинающий водитель» при стаже менее 2 лет (ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ)По информации пресс-службы УМВД по Липецкой области, водитель полностью признал свою вину, выразил раскаяние и пообещал впредь соблюдать требования законодательства. В настоящее время в отношении нарушителя составлены соответствующие административные протоколы.