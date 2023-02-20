В Липецке недалеко от поликлиники умер мужчина

Врач поликлиники попытался его спасти, но было уже поздно.

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Сегодня в районе Сырского Рудника у дома №1 по улице Монтажников умер мужчина. По словам очевидцев, это произошло недалеко — примерно в 100 метрах от здания Липецкой районной больницы, расположенной на улице Монтажников, 3а.



Обратившая в редакцию женщина — многодетная мать Анастасия рассказала, что несмотря на близость к больнице, врачи прибыли к мужчине не сразу. Но в самой больнице эту версию напрочь отрицают.



— Я шла мимо церкви и увидела, что лежит мужчина без сознания. Подошли прохожие, мы начали вызывать «скорую». Я побежала в нашу поликлинику, которая находится в 100 метрах, стала звать персонал, чтобы оказали первую помощь, но врачи разводили плечами и говорили все в один голос: вызывайте «скорую». Я немедленно поднялась к заведующей, начала объяснять ситуацию, на что она говорит: «А что я сделаю?». Она позвонила в «скорую», попросила выехать и попросила меня выйти. Итог: мужчина умер, — рассказала Анастасия.



Главный врач Липецкой районной больницы Сергей Мотин рассказал, что его сотрудник незамедлительно бросился на помощь мужчине.



— Эта история — неправда. И это подтверждено записями камер наблюдения. Всё расписано поминутно: в 12:06 в наше здание забежал мужчина. Очевидец сказал, что человеку стало плохо на улице и попросил помочь, в 12:12 с ним вышел наш врач широкого профиля Илья Татаринов. Он осмотрел мужчину, который к его прибытию уже не подавал признаков жизни, но несмотря на это наш врач начал делать ему непрямой массаж сердца, предприняв всё возможное, боролся за его жизнь до конца. А уже через некоторое время после этого — в 12:24 в поликлинику к моему заместителю обратилась женщина, которая сообщила, что у лавки с церковными изделиями лежит мужчина и он уже синий. Мой заместитель поинтересовалась, вызвали ли «скорую», на что женщина ответила, что вызвали по номеру 112, но она долго едет, уже минут 20. Женщине также сообщили, что врач уже пошёл на место, — рассказал GOROD48 Cергей Мотин.



Уже после прибытия врача на место приехала скорая помощь.