Воздушная угроза объявлена в нескольких округах Липецкой области

Под красным уровнем регион провел всю ночь, с утра угрозу атак БПЛА ввели снова в пять округов.

Красный уровень - угроза атаки БПЛА введены для Долгоруковского, Задонского, Тербунского, Хлевенского и Воловского округов.Для остальных округов Липецкой области действует желтый уровень.Желтый уровень действовал в регионе с 00:21 и до 01:12. Его сменил красный уровень, действовавший до шести утра. Затем, в 06:34 снова был объявлен желтый уровень для региона и красный для пяти округов.