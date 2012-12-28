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18
8 минут назад

Воздушная угроза объявлена в нескольких округах Липецкой области

Под красным уровнем регион провел всю ночь, с утра угрозу атак БПЛА ввели снова в пять округов.

Красный уровень - угроза атаки БПЛА введены для Долгоруковского, Задонского, Тербунского, Хлевенского и Воловского округов.

Для остальных округов Липецкой области действует желтый уровень.

Желтый уровень действовал в регионе с 00:21 и до 01:12. Его сменил красный уровень, действовавший до шести утра. Затем, в 06:34 снова был объявлен желтый уровень для региона и красный для пяти округов.  
БПЛА
воздушная тревога
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