«У людей просто нет денег»: что происходит с авторынком Липецка после начала топливного кризиса
Михаил Щербаков: «У вас подрядчик что, удовольствие испытывает? Или прибыль такая, что он готов переделывать трижды?»
Михаил Щербаков: «У вас подрядчик что, удовольствие испытывает? Или прибыль такая, что он готов переделывать трижды?»
«Металлург» заявил новичка около полуночи – за 15 минут до закрытия трансферного окна в России
Происшествия
18
8 минут назад
Воздушная угроза объявлена в нескольких округах Липецкой области
Под красным уровнем регион провел всю ночь, с утра угрозу атак БПЛА ввели снова в пять округов.
Для остальных округов Липецкой области действует желтый уровень.
Желтый уровень действовал в регионе с 00:21 и до 01:12. Его сменил красный уровень, действовавший до шести утра. Затем, в 06:34 снова был объявлен желтый уровень для региона и красный для пяти округов.
0
0
0
0
0
Комментарии