Липецкая вечЁрка: сбитый БПЛА, отмена автобусных рейсов и почему на окраинах города проблемы с водой
Сегодня в Липецке: проблемы с автобусами, шоу на балалайке и кого выручает дружба с начальством
Бывшие судебные приставы Липецка осуждены по 95 эпизодам фальсификаций и злоупотреблений полномочиями
Общество
1152
сегодня, 16:51
17
Начался капитальный ремонт площади Героев
Злоумышленники сняли строительный забор и украли паспорт объекта.
«Задача предстоит масштабная: укрепить фундамент, восстановить бетонные конструкции, выполнить новую облицовку гранитом и полностью благоустроить прилегающую территорию — с тротуарной плиткой, газоном, деревьями», — написал глава города в своем Telegram-канале, — «Отдельно хочу остановиться на факте вандализма: кто-то снял строительный забор и украл паспорт объекта. Все это, конечно, подрядчик вернет на место. Но хочу обратить на это внимание — мы восстанавливаем памятное место для города, делаем важное дело. Прошу вас проявлять уважение к проводимым работам».
На время ремонта доступ к мемориальному комплексу закрыли как с фасада, так и со стороны Евдокиевского кладбища. В храм или на Евдокиевское кладбище можно пройти со стороны улицы Тельмана.
Напомним, в прошлом году рабочие привели в порядок часть мемориального комплекса, в которой находятся гранитные плиты с именами погибших в Великой Отечественной войне.
Фото: Telegram-канал Романа Ченцова
5
1
4
3
1
Комментарии (17)