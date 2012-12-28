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сегодня, 16:51
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Начался капитальный ремонт площади Героев

Злоумышленники сняли строительный забор и украли паспорт объекта.

На площади Героев начался ремонт мемориального комплекса. Рабочие демонтировали старую облицовку и плитку. Сегодня на объекте появилась тяжёлая техника. Ход работ проинспектировал мэр Липецка Роман Ченцов.









«Задача предстоит масштабная: укрепить фундамент, восстановить бетонные конструкции, выполнить новую облицовку гранитом и полностью благоустроить прилегающую территорию — с тротуарной плиткой, газоном, деревьями», — написал глава города в своем Telegram-канале, — «Отдельно хочу остановиться на факте вандализма: кто-то снял строительный забор и украл паспорт объекта. Все это, конечно, подрядчик вернет на место. Но хочу обратить на это внимание — мы восстанавливаем памятное место для города, делаем важное дело. Прошу вас проявлять уважение к проводимым работам».

На время ремонта доступ к мемориальному комплексу закрыли как с фасада, так и со стороны Евдокиевского кладбища. В храм или на Евдокиевское кладбище можно пройти со стороны улицы Тельмана.

Напомним, в прошлом году рабочие привели в порядок часть мемориального комплекса, в которой находятся гранитные плиты с именами погибших в Великой Отечественной войне.

Фото: Telegram-канал Романа Ченцова
ремонт
площадь Героев
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Комментарии (17)

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Как гость
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Сначала новые
Антибиотик
43 минуты назад
Давно на площади Победы раскопок не было, примите к сведению, на следующей неделе можно начинать
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Липчанин
51 минуту назад
Очень хорошо
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Добрый ээх
сегодня, 19:35
через пару лет по новой ,факт, держу пари !!!
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Сосед напротив
сегодня, 19:04
Бедная площадь, сколько МЭРОВ , столько ремонтов терпит.
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Головой думать надо
сегодня, 18:50
Лучше бы начали колхозы восстанавливать, а не ремонтировать всé подряд
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Соседка
сегодня, 18:29
Раньше был журнал "" фитиль"" , вот про это - - туда.... ....
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началось
сегодня, 18:08
в колхозе утро
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Однако
сегодня, 18:06
Это не злоумышленники, а обеспокоенные граждане города растащили забор, будут себе шалаши от беспилотников гондобить, жить-то хоцца.
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Алоизий
сегодня, 17:47
Как здорово помогают камеры, которых по восемь штук на каждом столбе понавешали. Заборами из центра тащат и тишина.
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реалист
сегодня, 17:42
украли забор в центре города это можно фельетон снять хорошо хоть плошадь героев не украли
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