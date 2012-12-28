«У людей просто нет денег»: что происходит с авторынком Липецка после начала топливного кризиса
Михаил Щербаков: «У вас подрядчик что, удовольствие испытывает? Или прибыль такая, что он готов переделывать трижды?»
Михаил Щербаков: «У вас подрядчик что, удовольствие испытывает? Или прибыль такая, что он готов переделывать трижды?»
«Металлург» заявил новичка около полуночи – за 15 минут до закрытия трансферного окна в России
Происшествия
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В Липецкой области объявили отбой воздушной опасности
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