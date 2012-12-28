В некоторых микрорайонах Липецка возможно снижение напора воды из-за аварии на электросетях

Аварийные службы уже приступили к восстановительным работам.

Как сообщили в мэрии Липецка, из-за аварии на сетях электроснабжения возможно снижение давления воды и повышение ее мутности у жителей микрорайонов: 1-14, 19, Университетский, а также Сокола, НЛМК, Манежа, Опытной станции, центра города и Карьера.В администрации города напомнили, что даже короткое отключение электричества может вызвать нарушение режима работы системы водоснабжения.Аварийные бригады приступили к восстановлению работы водозабора и сетей. Усилен контроль за качеством питьевой воды.