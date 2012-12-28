В некоторых микрорайонах Липецка возможно снижение напора воды из-за аварии на электросетях
Общество
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сегодня, 16:05
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В некоторых микрорайонах Липецка возможно снижение напора воды из-за аварии на электросетях
Аварийные службы уже приступили к восстановительным работам.
В администрации города напомнили, что даже короткое отключение электричества может вызвать нарушение режима работы системы водоснабжения.
Аварийные бригады приступили к восстановлению работы водозабора и сетей. Усилен контроль за качеством питьевой воды.
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