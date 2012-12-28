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сегодня, 08:05
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Подросток угнал кроссовый мотоцикл во дворе на улице Физкультурной в Липецке

Жертвой кражи стал также несовершеннолетний.

В полицию обратилась женщина с заявлением о краже кроссового мотоцикла, стоимостью 120 тысяч рублей, которым пользовался ее несовершеннолетний сын. 

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, оперативники быстро вышли на след подозреваемого и задержали 14-летнего подростка. Он украл, оставленный без присмотра во дворе многоквартирных домов на улице Физкультурной мотоцикл, а накатавшись, бросил его в одном из дворов Левобережного района, где байк и был обнаружен стражами порядка.

Похищенная техника возвращена.

— В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину»). Кроме того, в ходе проверки правоохранители дадут правовую оценку действиям родителей подростка за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка, — сообщили в пресс-службе региональной полиции.


кража
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Много гоняющих
30 минут назад
с шумом и большой скоростью. А "докапываются" почему-то до эл скутеристов, которые ездят бесшумно и не быстрее 50км/ч. Что нет прав, шлёмака и т.п. Совсем "наверху" "сбрендили"?
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Ссёлки
30 минут назад
Наведите у нас возле школы-35 порядок.Летают по вечерам на этих питбайках малолетки.Почему власть такая бессильная.Или Вам выгодно,чтобы малолетки поразбились.Приезжайте с эвакуатором и грузите,а родителей накажите по полной программе.
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Каролина
34 минуты назад
Что сказать .прекрасное воспитание !
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ПОЧЕМУ ???
47 минут назад
Их не приравняли к категории А. Надо понизить пределы . Задолбали они уже.
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Житель
49 минут назад
Надеюсь её прямо там и оштрафовали за то, что им пользовался ее несовершеннолетний сын.
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Удивительно
сегодня, 08:16
Почему вообще в городе используют кроссовок мотоциклы без номеров и несовершеннолетние? Где доблестное ГАИ? Почему родителей не штрафуют? Почему не изымают эти мотоциклетки?
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