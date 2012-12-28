Подросток угнал кроссовый мотоцикл во дворе на улице Физкультурной в Липецке

Жертвой кражи стал также несовершеннолетний.

В полицию обратилась женщина с заявлением о краже кроссового мотоцикла, стоимостью 120 тысяч рублей, которым пользовался ее несовершеннолетний сын.Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, оперативники быстро вышли на след подозреваемого и задержали 14-летнего подростка. Он украл, оставленный без присмотра во дворе многоквартирных домов на улице Физкультурной мотоцикл, а накатавшись, бросил его в одном из дворов Левобережного района, где байк и был обнаружен стражами порядка.Похищенная техника возвращена.— В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину»). Кроме того, в ходе проверки правоохранители дадут правовую оценку действиям родителей подростка за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка, — сообщили в пресс-службе региональной полиции.