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Происшествия
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сегодня, 08:05
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Подросток угнал кроссовый мотоцикл во дворе на улице Физкультурной в Липецке
Жертвой кражи стал также несовершеннолетний.
Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, оперативники быстро вышли на след подозреваемого и задержали 14-летнего подростка. Он украл, оставленный без присмотра во дворе многоквартирных домов на улице Физкультурной мотоцикл, а накатавшись, бросил его в одном из дворов Левобережного района, где байк и был обнаружен стражами порядка.
Похищенная техника возвращена.
— В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину»). Кроме того, в ходе проверки правоохранители дадут правовую оценку действиям родителей подростка за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка, — сообщили в пресс-службе региональной полиции.
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