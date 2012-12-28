Почта на Бородинской: открывается и закрывается, когда пожелает

В пресс-службе АО «Почта России» сообщили, что подыскали 26-му почтовому отделению нового начальника, который выйдет на работу уже завтра.

На входе в 26-е почтовое отделение на улице Бородинской, 47а в Липецке, указано, что она работает со вторника по субботу с 9:00 до 18:00. Однако этот график не исполняется.Жители Сокола жалуются на то, что попасть на почту — та еще задача! Она открывается, когда захочет, и так же закрывается. За заказным письмом, уведомлением, отправлением из органов власти, посылкой можно ходить днями и их не получить, ведь всякий поход на почту может закончиться фиаско: прочтением объявления на закрытых дверях о том, что она не работает по техническим причинам.Мы перенаправили жалобу горожан в пресс-службу «Почты России».Нам ответили весьма оперативно: «На работу в почтовое отделение 398026 вышел новый начальник. Сегодня он принимает дела, а уже завтра приступит к работе. Отделение будет обслуживать клиентов по графику: вторник-суббота с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00-14:00, выходной — воскресенье и понедельник».