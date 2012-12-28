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сегодня, 14:22
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Почта на Бородинской: открывается и закрывается, когда пожелает

В пресс-службе АО «Почта России» сообщили, что подыскали 26-му почтовому отделению нового начальника, который выйдет на работу уже завтра.

На входе в 26-е почтовое отделение на улице Бородинской, 47а в Липецке, указано, что она работает со вторника по субботу с 9:00 до 18:00. Однако этот график не исполняется.

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Жители Сокола жалуются на то, что попасть на почту — та еще задача! Она открывается, когда захочет, и так же закрывается. За заказным письмом, уведомлением, отправлением из органов власти, посылкой можно ходить днями и их не получить, ведь всякий поход на почту может закончиться фиаско: прочтением объявления на закрытых дверях о том, что она не работает по техническим причинам.

Мы перенаправили жалобу горожан в пресс-службу «Почты России».

Нам ответили весьма оперативно: «На работу в почтовое отделение 398026 вышел новый начальник. Сегодня он принимает дела, а уже завтра приступит к работе. Отделение будет обслуживать клиентов по графику: вторник-суббота с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00-14:00, выходной — воскресенье и понедельник».
почта
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
Э
19 минут назад
Какая зарплата, такая и работа!
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Антон
9 минут назад
устроился на работу - работай нормально или увольняйся
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Да ладно
20 минут назад
Начальника будет работать? На Горького сходите!
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гость
24 минуты назад
Почтовое отделение 398036 работает в соответствии со своим графиком всегда!
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Сокол
30 минут назад
Ушинского, 9 такая же история!
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Платите
31 минуту назад
Нормальную зарплату,и не будет никаких проблем.
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Ого
36 минут назад
Она уже давно работает среда пятница уже ходил и увы
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Правда
39 минут назад
Дальше будет только хуже. Никто не идет работать на почту. Как, в прочем, и в другие места. Уйдет старшее поколение и останутся одни блохеры.
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Липчанка
44 минуты назад
Похоже так по всему городу многие отделения почты работают...на 15-м точно также....вешают объявления, что по техническим причинам работают так мол так и все....
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Житель
58 минут назад
Та же ситуация с почтой на Горького 12. "По техническим причинам" закрывается на час, два раньше регулярно. В субботу и того лучше, по полдня рабочего отрабатывает, дай бог. Даже оставляла обращение уже
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Правда жизни
40 минут назад
Как платят так и работают.
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А дальше
сегодня, 14:29
Почему нельзя навести порядок в других отделениях, в Добровском отделении такая - же история, почтальон приходит 1- раз в две недели. Из за этого газеты перестали выписывать.
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