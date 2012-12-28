Конкурс в липецкие вузы доходит до 40 человек на место

Завтра, 25 июля, заканчивается прием документов в вузы.

GOROD48 поинтересовался, какие факультеты выбирают выпускники школ.В новый липецкий медвуз на сегодня документы подали 265 человек. Напомним, на факультет Лечебное дело по целевой квоте планируется принять 100 человек, то есть конкурс почти три человека на место.В старейший вуз города — ЛГПУ подано более семи тысяч заявлений от абитуриентов. А планируется зачислить около 1 000 человек.Самый высокий конкурс на факультет Социологии — 40 человек на место. Далее с большим отрывом идут Информатика и вычислительная техника — 11 человек на место, История и обществознание — 10 человек на место и Иностранные языки — 8 человек на место.В 2025 году бюджетных мест в вузе 577 это на 74 больше, чем годом ранее.В ЛГТУ GOROD48 сообщили, что итоги приемной кампании намерены подвести в августе, когда абитуриенты предоставят им оригиналы аттестатов о среднем образовании.