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Общество
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сегодня, 12:37
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Конкурс в липецкие вузы доходит до 40 человек на место
Завтра, 25 июля, заканчивается прием документов в вузы.
В новый липецкий медвуз на сегодня документы подали 265 человек. Напомним, на факультет Лечебное дело по целевой квоте планируется принять 100 человек, то есть конкурс почти три человека на место.
В старейший вуз города — ЛГПУ подано более семи тысяч заявлений от абитуриентов. А планируется зачислить около 1 000 человек.
Самый высокий конкурс на факультет Социологии — 40 человек на место. Далее с большим отрывом идут Информатика и вычислительная техника — 11 человек на место, История и обществознание — 10 человек на место и Иностранные языки — 8 человек на место.
В 2025 году бюджетных мест в вузе 577 это на 74 больше, чем годом ранее.
В ЛГТУ GOROD48 сообщили, что итоги приемной кампании намерены подвести в августе, когда абитуриенты предоставят им оригиналы аттестатов о среднем образовании.
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