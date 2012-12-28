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сегодня, 12:37
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Конкурс в липецкие вузы доходит до 40 человек на место

Завтра, 25 июля, заканчивается прием документов в вузы.

GOROD48 поинтересовался, какие факультеты выбирают выпускники школ.

В новый липецкий медвуз на сегодня документы подали 265 человек. Напомним, на факультет Лечебное дело по целевой квоте планируется принять 100 человек, то есть конкурс почти три человека на место.

В старейший вуз города — ЛГПУ подано более семи тысяч заявлений от абитуриентов. А планируется зачислить около 1 000 человек.

Самый высокий конкурс на факультет Социологии — 40 человек на место. Далее с большим отрывом идут Информатика и вычислительная техника — 11 человек на место, История и обществознание — 10 человек на место и Иностранные языки — 8 человек на место.

В 2025 году бюджетных мест в вузе 577 это на 74 больше, чем годом ранее.

В ЛГТУ GOROD48 сообщили, что итоги приемной кампании намерены подвести в августе, когда абитуриенты предоставят им оригиналы аттестатов о среднем образовании.
вузы
конкурс
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Комментарии (17)

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Как гость
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Сначала новые
Лиза
7 минут назад
А зачем для Липецка столько социологов?
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САИ
11 минут назад
Глубокий кризис в системе образования. На кого и как в ВУЗах сейчас учат и для чего или для кого- вопрос в квадрате. Система статистики поступающих это просто мрак.
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Клеопатра
23 минуты назад
Поступают много, учителей в городе и области не хватает. Учатся за бюджетные деньги. Нужна система обязательной отработки. Или верните деньги а бюджет с неустойкой.
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Вопросик
33 минуты назад
"В старейший вуз города — ЛГПУ подано более семи тысяч заявлений от абитуриентов. А планируется зачислить около 1 000 человек." И куда девать 6000 человек?
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Да уж
12 минут назад
Пригодятся где-нибудь. Безработных мало. Мне больше интересно куда девать столько социологов.
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988
34 минуты назад
Надо увеличить число ВУЗов, в которые можно подавать одновременно документы. Сколько сейчас? 5? 10? А поступать будет 1 человек.... Туфта эти цифры. Раньше только в 1 можно было подать документы - вот тогда были реальные цифры конкурса
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Русский язык
35 минут назад
Для ОГО!, да и вам не мешало бы программу за пятый класс повторить
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Гость
36 минут назад
Часть уедут учится, у кого финансы родителей позволят, другая часть уедут после завершения институтов, часть останутся на комбинате
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Нервная мать
38 минут назад
Заявления подавать можно везде, вот и подают для перестраховки. А кто поступит в другие города, то и уедут отсюда. Опять втирают про увеличение количества бюджета. Но мы- то знаем сколько бюджета было в начале 00-10 годов и сколько сейчас. В тот же пед или политех. А молодежь уже с 00 годов активно уезжает. Раньше спасали деревни, а сейчас и там молодежи мизер.
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Для ОГО!
40 минут назад
Видно, далеко не вся молодёжь уезжает учитЬся. Вам бы тоже школьную программу подтянуть.
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дилетант
43 минуты назад
сколько в липецке вакансий социолога ? предположу что очень немного. зарплата вряд ли больше средней по городу. почему конкурс в 40 человек на место ? энтузиасты науки ? аналогично о желающих стать историками.
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