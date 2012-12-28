Умершую женщину пытались реанимировать работники поликлиники

Но, увы, липчанка скончалась.

Сегодня возле поликлиники на Петра Смородина умерла женщина. Стали известны некоторые подробности произошедшего.Как рассказали в поликлинике, мужчина сообщил в регистратуру о произошедшем. Сразу из отделения неотложной помощи, которое рядом вышли фельдшер, врач и медсестра с чемоданом «неотложки». В это же время сделан звонок по 112 старшим регистратором.Женщину пытались реанимировать, но, увы, помочь уже не смогли.Причину смерти липчанки определят судмедэксперты.