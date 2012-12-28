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5427
сегодня, 14:37
35

Умершую женщину пытались реанимировать работники поликлиники

Но, увы, липчанка скончалась.

Сегодня возле поликлиники на Петра Смородина умерла женщина. Стали известны некоторые подробности произошедшего.

Как рассказали в поликлинике, мужчина сообщил в регистратуру о произошедшем. Сразу из отделения неотложной помощи, которое рядом вышли фельдшер, врач и медсестра с чемоданом «неотложки». В это же время сделан звонок по 112 старшим регистратором.

Женщину пытались реанимировать, но, увы, помочь уже не смогли.

Причину смерти липчанки определят судмедэксперты.
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Комментарии (35)

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Как гость
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Сначала новые
Логично
9 минут назад
Врачи — не боги.Они всего лишь люди, как и мы. Их силы тоже имеют границы.
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Росиия
13 минут назад
Дожили 2025 год .,уже возле поликлиник люди умирают. А говорят что в Липецке медицина самая лучшая. Жаль.
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Так-то
3 минуты назад
В Европе люди у магазинов умирают. И это 2025 год
Ответить
проснитесь
56 минут назад
медицына давно в ж....... у меня мать в больнице на тракторном чуть не умерла от лечения.
Ответить
Естественно
13 минут назад
Когда в медицине работают люди, пишущие "медицина", хорошего лечения ждать не приходится
Ответить
Галина
сегодня, 18:34
Мне 68 лет было,пришла к врачу терапевту померила давление 200/95 и все. Она даже не отправила меня в процедурную сделать укол чтобы сбить давление. Вот поэтому пожилые и умирают около поликлиники.
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Маша
сегодня, 18:10
Вот так..Мало утром проснуться.
Ответить
Гость
сегодня, 18:08
И возраст устанавливать надо?
Ответить
Света
сегодня, 17:29
Зачем ждать 2 недели? Можно вызвать врача на дом день в день. И почему бедную женщину никто не сопроводил к врачу хотя бы, тот же брат Александр??!
Ответить
Александр
сегодня, 17:50
Извините света,но вы наивный человек.кому мы нужны,да ещё в таком возрасте.врачи уже не забирают с давлением 240.
Ответить
Мама
сегодня, 18:04
Извините света,но вы наивный человек.кому мы нужны,да ещё в таком возрасте.врачи уже не забирают с давлением 240. Вы не правы! Моей бабушке звонят из поликлиники, приходили диспансеризацию дома провели. Она у нас уже и не ходит сама из дома! Но если плохо ей мы не ждем! 112 звоним и вызываем врача. Сейчас быстро приходят, больных не так много. Лето, все по дачам.
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Александр
сегодня, 17:47
День то рабочий.
Ответить
Нервная мать
сегодня, 17:24
Соболезнования родным. После того, как подруга , не дожив даже 40 лет умерла, а причину так и не нашли, я не верю бесплатной медицине. Никому мы не нужны. Если платно, то еще посмотрят. А бесплатно даже молодых отшивают, что про стариков говорить.
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Гость
20 минут назад
Платная или бесплатная роли не играет. Важна квалификация врача и желание помогать людям. Мне и за деньги фигню говорили и бесплатно все по полочкам раскладывали. Поэтому совесть важна, тогда и квалификация, и желание появятся.
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Анна
сегодня, 17:52
Доверяю больше бесплатной медицине. А то что у нас есть платная медицина, это просто стыд. А самое лучшее - к врачам обращаться как можно реже.
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Логично
сегодня, 17:20
Раньше скорая не успевала, а теперь в самой поликлинике уже на тот свет.
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Александр
сегодня, 16:21
Да.умерла сестра моей жены.до этого ее лечили на 8 МК от пневмонии.но выписали умирать домой.
Ответить
Женщина
сегодня, 18:12
Жаль человека.
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Бабка Первая
сегодня, 17:22
Примите соболезнования. У меня тоже посещение поликлиники требует много сил. Даже если привозят и сопровождают родные.
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Липчанка
сегодня, 17:12
Бывает лечат 4 дня, может 2 дня. Сколько дней лечили эту женщину?
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