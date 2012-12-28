В некоторых микрорайонах Липецка возможно снижение напора воды из-за аварии на электросетях
Происшествия
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сегодня, 14:37
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Умершую женщину пытались реанимировать работники поликлиники
Но, увы, липчанка скончалась.
Как рассказали в поликлинике, мужчина сообщил в регистратуру о произошедшем. Сразу из отделения неотложной помощи, которое рядом вышли фельдшер, врач и медсестра с чемоданом «неотложки». В это же время сделан звонок по 112 старшим регистратором.
Женщину пытались реанимировать, но, увы, помочь уже не смогли.
Причину смерти липчанки определят судмедэксперты.
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