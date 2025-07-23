В некоторых микрорайонах Липецка возможно снижение напора воды из-за аварии на электросетях
Общество
932
сегодня, 15:45
4
Липецкая мэрия поставила жителя столицы на счетчик
Суд обязал собственника земельного участка в Сырском Руднике с руинами детского сада «Красная Шапочка» платить по 500 рублей в день в горбюджет до того момента, пока не наведет там порядок.
Речи идет о жителе Москвы, который не исполняет своих обязанностей по должному содержанию участка и прилегающей территории. Сейчас это место похоже на джунгли. На участок между «Пятерочкой» и двумя домами — по улице Юношеской, 11 и по Геологическая, 7 может зайти кто-угодно: забор вокруг него — понятие условное. «Заброшка» не раз горела. Окна второго этажа зашиты досками, но попасть в разрушающееся здание может любой через открытые окна и двери первого этажа. Остатки ограждения исписаны граффити, за входом в «Пятерочку» навалены мешки с мусором, возможно, собранным на субботнике.
С 2023 года департамент развития территории мэрии постоянно выписывал владельцу этого земельного участкам предписания по разным статьям КоАП Липецкой области о приведении территории в порядок. Протоколы об административных нарушениях рассматривались судами, ответчик иски признавал и штрафы платил, но порядка так и не навел. Сейчас это место — бельмо на глазу. Оно находится в центре поселка по соседству с районной поликлиникой и больницей, объектами торговли и храмом.
— Штрафные санкции за не исполнение наших предписаний копеечные для бизнеса (нарушение по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ, невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего муниципальный контроль, грозит частному лицу штрафом в 300-500 рублей. — Прим. GOROD48). Они не мотивируют его устранять нарушения. Поэтому департамент обратился в Арбитражный суд за защитой публичных интересов муниципалитета. Суд встал на нашу сторону. Он не только решил взыскать с ответчика 20 тысяч рублей госпошлины, но и постановил взыскивать с него по 500 рублей в день за неисполнение решения суда о приведении земельного участка в порядок. Решение суда вступило в законную силу 15 июня. У собственника был месяц, чтобы все исправить. Но этого он не сделал. Теперь им занимаются судебные приставы по исполнительному листу, - комментирует ситуацию GOROD48 заместитель председателя департамента развития территории Татьяна Инютина.
Итак, суд поставил москвича на счетчик. К 15 июля ответчик уже должен мэрии 15 000 рублей. По состоянию на сегодня — уже 19 000. Пока ответчик не заплатил по вступившему в силу решению Фемиды ни копейки. Выходов у него два: навести порядок и заплатить в горбюджет то, что ему натикало, либо сделать то же самое и продать земельный участок.
Напомним, что ранее ответчик планировал снести «заброшку» и возвести на участке два восьмиэтажных жилых домов. Стойку он хотел начать этой весной, но что-то, как говорится, пошло не так.
Сегодня же Татьяна Инютина посетила еще два проблемных места, по которым сейчас идут
процессы в Арбитражном суде по аналогичным искам мэрии о защите публичных интересов муниципалитета.
Одно из них — «заброшка» на улице Полиграфическая, у торца дома №4. На этом месте давным-давно должен быть фитнес-клуб. Но его нет. Есть недострой в пять этажей, обнесенное забором. Территория заросшей стройплощадки обнесена забором, что не мешает подросткам с риском для жизни лазить по зданию без окон.
— Мы регулярно выдавали двум собственникам этого земельного участка предписания о приведении в порядок ограждения, уборке с них граффити, уборке мусора. Периодически эти предписания выполнялись, но мы хотели большего: видеть постоянный порядок на этом замороженном объекте. Поэтому мы обратились в суд с иском о защите публичных интересов муниципалитета. На момент рассмотрения иска один из ответчиков продал свою долю другому, чтобы уйти из этой истории. Судебное решение суд вынес в пользу одного истца. Суд решил, что ответчик будет платить по тысяче рублей в день за каждый день просрочки выполнения решения суда о приведении стройплощадки в порядок. Решение пока не вступило в законную силу. Как только вступит, у собственника будет 10 дней для исполнения судебного решения, после чего пойдут начисления в пользу городского бюджета, — сказала Татьяна Инютина.
Еще один такой же иск департамент развития территории подал к ООО «Книжный клуб». Мэрии не нравится внешний вид первого этажа исторического здания по улице Советской, 1. Ответчик занимает первый его этаж, где находится книжный магазин «36,6». На фасаде осыпалась штукатурка, обнажилась кладка. Так как юрлицо не выполнило предписаний мэрии о ремонте фасада, мэрия обратилась к нему в суд о понуждении исполнения городских Правил благоустройства.
Всего таких исков шесть. Два из них — по раскопкам. Истцы — подрядчики «РИР-Энерго». По одному из них ответчик тут же восстановил благоустройство на месте своих работ у дома на Октябрьской, 1. По второму, по восстановлению раскопки на Плеханова, 35, ответчик благоустроил место своей работы с косяками. Но до вступления решения суда в законную силу у подрядчика «РИР-Энерго» есть время их исправить.
1
0
1
3
2
Комментарии (4)