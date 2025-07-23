Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Один беспилотник сбит над Липецкой областью
Общество
У городской поликлиники скончалась женщина
Общество
Умершую женщину пытались реанимировать работники поликлиники
Происшествия
Пропавшего подростка нашли
Происшествия
В Липецке звучат сирены – объявлен красный уровень
Происшествия
Сегодня в Липецке: сколько липчан уже готовы доносить на коллег – цифра пугает
Общество
Рейсы в Добринку будет осуществлять липецкий перевозчик
Общество
На проспекте Мира сносят дом
Общество
19-летние приятели обокрали торговый склад, вынеся продуктов и алкоголя на 229 тысяч
Происшествия
Медики спасли липчанина, подавившегося острой куриной костью
Происшествия
Читать все
Игорь Артамонов: «Товарооборот растет. Население довольно. Поводов для грусти у нас нет»
Общество
За нецензурные наклейки на авто водителя привлекли к ответственности
Общество
В некоторых микрорайонах Липецка возможно снижение напора воды из-за аварии на электросетях
Общество
В большинстве избирательных участков на выборах в горсовет установят КОИБы
Общество
Прокуратура заступилась за фасовщиц зелени, не получавших вовремя зарплату
Происшествия
Липецкая мэрия поставила жителя столицы на счетчик
Общество
В Арбитражном суде Липецкой области сработала система пожаротушения
Происшествия
Циклон удерживает в Липецкой области дожди
Погода в Липецке
В частном секторе района Сокола отключат холодную воду
Общество
В Тербунском районе осужден местный житель за жестокое избиение инвалида детства
Происшествия
Читать все
Общество
932
сегодня, 15:45
4

Липецкая мэрия поставила жителя столицы на счетчик

Суд обязал собственника земельного участка в Сырском Руднике с руинами детского сада «Красная Шапочка» платить по 500 рублей в день в горбюджет до того момента, пока не наведет там порядок.

Липецкий арбитражный суд с подачи администрации Липецка создал прецедент, обязал собственника земельного участка в Сырском Руднике, где находятся руины детского сада «Красная Шапочка», платить по 500 рублей в день в городской бюджет до того момента, пока не наведет там порядок.

Речи идет о жителе Москвы, который не исполняет своих обязанностей по должному содержанию участка и прилегающей территории. Сейчас это место похоже на джунгли. На участок между «Пятерочкой» и двумя домами — по улице Юношеской, 11 и по Геологическая, 7 может зайти кто-угодно: забор вокруг него — понятие условное. «Заброшка» не раз горела. Окна второго этажа зашиты досками, но попасть в разрушающееся здание может любой через открытые окна и двери первого этажа. Остатки ограждения исписаны граффити, за входом в «Пятерочку» навалены мешки с мусором, возможно, собранным на субботнике.

b850a057-c2e5-4214-9961-3b16eece6201.jpg+2025-07-23-14.38.04+niz.jpg

4d745d77-74b4-4d3a-8c47-0dd906efc85b.jpg+2025-07-23-14.38.34+niz.jpg

3fda6fbf-343c-4c0d-b27d-83fb5fe60fa8.jpg+2025-07-23-14.38.34+niz.jpg

a57d4a12-d17c-44fe-b398-45bcfbc2da3c.jpg+2025-07-23-14.38.04+niz.jpg

С 2023 года департамент развития территории мэрии постоянно выписывал владельцу этого земельного участкам предписания по разным статьям КоАП Липецкой области о приведении территории в порядок. Протоколы об административных нарушениях рассматривались судами, ответчик иски признавал и штрафы платил, но порядка так и не навел. Сейчас это место — бельмо на глазу. Оно находится в центре поселка по соседству с районной поликлиникой и больницей, объектами торговли и храмом.

827b74ee-19e3-448a-90f6-4293723fd871.jpg+2025-07-23-14.38.34+niz.jpg

91b972b9-9c01-4e48-b424-fa0e8762aeb6.jpg+2025-07-23-14.38.04+niz.jpg

32649247-d185-422d-a34e-802bbb03967f.jpg+2025-07-23-14.38.04+niz.jpg

0b193a81-74b3-4944-affb-db12589d943a.jpg+2025-07-23-14.38.04+niz.jpg

d23d078d-33ec-416f-99a2-1b3d834f854b.jpg+2025-07-23-14.38.34+niz.jpg

— Штрафные санкции за не исполнение наших предписаний копеечные для бизнеса (нарушение по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ, невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего муниципальный контроль, грозит частному лицу штрафом в 300-500 рублей. — Прим. GOROD48). Они не мотивируют его устранять нарушения. Поэтому департамент обратился в Арбитражный суд за защитой публичных интересов муниципалитета. Суд встал на нашу сторону. Он не только решил взыскать с ответчика 20 тысяч рублей госпошлины, но и постановил взыскивать с него по 500 рублей в день за неисполнение решения суда о приведении земельного участка в порядок. Решение суда вступило в законную силу 15 июня. У собственника был месяц, чтобы все исправить. Но этого он не сделал. Теперь им занимаются судебные приставы по исполнительному листу, - комментирует ситуацию GOROD48 заместитель председателя департамента развития территории Татьяна Инютина.

Итак, суд поставил москвича на счетчик. К 15 июля ответчик уже должен мэрии 15 000 рублей. По состоянию на сегодня — уже 19 000. Пока ответчик не заплатил по вступившему в силу решению Фемиды ни копейки. Выходов у него два: навести порядок и заплатить в горбюджет то, что ему натикало, либо сделать то же самое и продать земельный участок.

Напомним, что ранее ответчик планировал снести «заброшку» и возвести на участке два восьмиэтажных жилых домов. Стойку он хотел начать этой весной, но что-то, как говорится, пошло не так.

Сегодня же Татьяна Инютина посетила еще два проблемных места, по которым сейчас идут
процессы в Арбитражном суде по аналогичным искам мэрии о защите публичных интересов муниципалитета.

Одно из них — «заброшка» на улице Полиграфическая, у торца дома №4. На этом месте давным-давно должен быть фитнес-клуб. Но его нет. Есть недострой в пять этажей, обнесенное забором. Территория заросшей стройплощадки обнесена забором, что не мешает подросткам с риском для жизни лазить по зданию без окон.

93308b16-c4f1-4231-aa04-1167cadde48c.jpg+2025-07-23-14.38.04+niz.jpg

90b8cfc0-6927-49f0-91de-6d85a455d40f.jpg+2025-07-23-14.38.04+niz.jpg

— Мы регулярно выдавали двум собственникам этого земельного участка предписания о приведении в порядок ограждения, уборке с них граффити, уборке мусора. Периодически эти предписания выполнялись, но мы хотели большего: видеть постоянный порядок на этом замороженном объекте. Поэтому мы обратились в суд с иском о защите публичных интересов муниципалитета. На момент рассмотрения иска один из ответчиков продал свою долю другому, чтобы уйти из этой истории. Судебное решение суд вынес в пользу одного истца. Суд решил, что ответчик будет платить по тысяче рублей в день за каждый день просрочки выполнения решения суда о приведении стройплощадки в порядок. Решение пока не вступило в законную силу. Как только вступит, у собственника будет 10 дней для исполнения судебного решения, после чего пойдут начисления в пользу городского бюджета, — сказала Татьяна Инютина.

Еще один такой же иск департамент развития территории подал к ООО «Книжный клуб». Мэрии не нравится внешний вид первого этажа исторического здания по улице Советской, 1. Ответчик занимает первый его этаж, где находится книжный магазин «36,6». На фасаде осыпалась штукатурка, обнажилась кладка. Так как юрлицо не выполнило предписаний мэрии о ремонте фасада, мэрия обратилась к нему в суд о понуждении исполнения городских Правил благоустройства.

79eb445b-d834-4f56-85af-1b9be17179e2.jpg+2025-07-23-14.38.04+niz.jpg

06cea1ed-0766-4bae-817d-5dba200cbd2e.jpg+2025-07-23-14.38.04+niz.jpg

Всего таких исков шесть. Два из них — по раскопкам. Истцы — подрядчики «РИР-Энерго». По одному из них ответчик тут же восстановил благоустройство на месте своих работ у дома на Октябрьской, 1. По второму, по восстановлению раскопки на Плеханова, 35, ответчик благоустроил место своей работы с косяками. Но до вступления решения суда в законную силу у подрядчика «РИР-Энерго» есть время их исправить.

cf09720b-f352-4cf6-a47c-d4a48cb48107.jpg
благоустройство
1
0
1
3
2

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
А
7 минут назад
Что там насчёт Спутника?
Ответить
Ваня
сегодня, 18:30
Да вы что, перестаньте, он разорится.
Ответить
Вова
сегодня, 17:02
Мало того что эта шапочка уродство полнейшее на против храма так еще и горы мусора которые собственник не убегает.
Ответить
Наконец-то
сегодня, 16:29
А как же парк Победы и его знаменитая заброшка, которая так и не превратилась в фитнес-клуб?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить