«Свет-конец» на Слободе

Выехать из перекопанного сетевиками района в центре Липецка — тот еще квест!

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В этом году преемник «Квадры», липецкий филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» собирается заменить перед новым отопительным сезоном почти 16 км магистральных и квартальных сетей. Это, безусловно, хорошо. Плохо, что в некоторых местах из-за раскопок этой и других сетевых компаний жизнь горожан превращается квест. В позапрошлом году большие неудобства пережили жители Карьера, в прошлом — Индустриальной, а сейчас — Слободы.Самая главная раскопка в этом районе — на перекрестке улиц Липовской и Семашко. Как так, если на Липовскую не раз перекапывали в последние годы? В 2024-м, например, ее раскапывали дважды: первый раз летом, потом осенью. Между этими раскопками компания «Инфинити Групп» укатала на Липовской новую дорогу за 25,1 млн рублей, а 25 ноября на улице опять лопнула труба, оставив без тепла и горячей воды 61 дом в этой части города!Сегодня новой раскопке на Липовской — ровно месяц.— Раньше мы меняли лопнувшие участки на этой теплотрассе, а в этот раз заменим ее целиком, — сказал GOROD48 один из рабочих.Раскопкой по Липовской «от перекрестка с Семашко до Быханова сада», по его словам, занимается такой подрядчик «РИР-Энерго», как компания «Теплогарант». Рядом меняет сгнившую запорную арматуру другой подрядчик энергетиков, компания «Теплосфера».Судя по тому, что Липовскую еще не перекопали до улицы Гагарина, энергетики, кажется, будут ковыряться там до поздней осени. Хотя на своей страничке в ВК «РИР-Энерго» указала, что работы по замене 30-летних труб продлятся до 30 июля.— Мы ускоряем подрядчиков «РИР Энерго» как можем, — говорит вице-мэр Липецка Павел Кузнецов.Ведущие к раскопанному перекрестку дороги утыканы «кирпичами» и вписанными в красный треугольник черными человечками с лопатами. Несмотря на то, что работы тут ведутся с 24 июня, сюда постоянно подъезжают машины. Их водители останавливаются, чешут лоб у ямы и разворачиваются, уезжая обратно.Чтобы пресечь езду по тротуарам, на них установили бетонные блоки.Однако водители находят возможность объехать большую раскопу через дворы. В частности, машины поехали по внутриквартальному проезду вдоль дома 11-го дома по Семашко. Но этот пусть тут же максимально усложнила другая раскопка — у торца пятиэтажки, где находится контейнерная площадка для сбора мусора. Раскопать-раскопали, но ничего не сделали: за несколько метров до ямы слышно, как в ней журчит вода.Но водители как-то умудряются ехать через двор этого дома почти непрерывно, выезжая оттуда на улицу Зегеля. «А это вы еще не видели обстановки утром и вечером — это прям свет-конец какой-то!» — говорит местная жительница-пенсионерка.Водители стали ездить и по проезду вдоль домов №5/2 и №5/3. Но на прошлой неделе его решили заасфальтировать! Тем самым возможностей выбраться из Слободы стало меньше.А сегодня до 5 августа перероют улицу Липовская у дома №7 для того, чтобы подключить к водопроводу второй корпус ЖК «Атмосфера»! Как же ездить по нечетной стороне улицы Семашко и улице Игнатьева, если раскопка появилась у последнего подъезда дома №21 по Семашко, а рядом раскопали палисадник у соседней девятиэтажки?Котел? Капкан? Западня? Какое еще слово можно подобрать, чтобы описать эту ситуацию?