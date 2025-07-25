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сегодня, 14:09
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«Свет-конец» на Слободе

Выехать из перекопанного сетевиками района в центре Липецка — тот еще квест!

В этом году преемник «Квадры», липецкий филиал АО «РИР Энерго» - «Липецкая генерация» собирается заменить перед новым отопительным сезоном почти 16 км магистральных и квартальных сетей. Это, безусловно, хорошо. Плохо, что в некоторых местах из-за раскопок этой и других сетевых компаний жизнь горожан превращается квест. В позапрошлом году большие неудобства пережили жители Карьера, в прошлом — Индустриальной, а сейчас — Слободы.

Самая главная раскопка в этом районе — на перекрестке улиц Липовской и Семашко. Как так, если на Липовскую не раз перекапывали в последние годы? В 2024-м, например, ее раскапывали дважды: первый раз летом, потом осенью. Между этими раскопками компания «Инфинити Групп» укатала на Липовской новую дорогу за 25,1 млн рублей, а 25 ноября на улице опять лопнула труба, оставив без тепла и горячей воды 61 дом в этой части города!

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Сегодня новой раскопке на Липовской — ровно месяц.

— Раньше мы меняли лопнувшие участки на этой теплотрассе, а в этот раз заменим ее целиком, — сказал GOROD48 один из рабочих.

Раскопкой по Липовской «от перекрестка с Семашко до Быханова сада», по его словам, занимается такой подрядчик «РИР-Энерго», как компания «Теплогарант». Рядом меняет сгнившую запорную арматуру другой подрядчик энергетиков, компания «Теплосфера».

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Судя по тому, что Липовскую еще не перекопали до улицы Гагарина, энергетики, кажется, будут ковыряться там до поздней осени. Хотя на своей страничке в ВК «РИР-Энерго» указала, что работы по замене 30-летних труб продлятся до 30 июля.

— Мы ускоряем подрядчиков «РИР Энерго» как можем, — говорит вице-мэр Липецка Павел Кузнецов.

Ведущие к раскопанному перекрестку дороги утыканы «кирпичами» и вписанными в красный треугольник черными человечками с лопатами. Несмотря на то, что работы тут ведутся с 24 июня, сюда постоянно подъезжают машины. Их водители останавливаются, чешут лоб у ямы и разворачиваются, уезжая обратно.

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Чтобы пресечь езду по тротуарам, на них установили бетонные блоки.

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на проезде между домами между домами №2 и №2а по Липовской провалился люк канализационного колодца — в яму до половины всунули красный водоналивной барьер для предупреждения водителей

Однако водители находят возможность объехать большую раскопу через дворы. В частности, машины поехали по внутриквартальному проезду вдоль дома 11-го дома по Семашко. Но этот пусть тут же максимально усложнила другая раскопка — у торца пятиэтажки, где находится контейнерная площадка для сбора мусора. Раскопать-раскопали, но ничего не сделали: за несколько метров до ямы слышно, как в ней журчит вода.

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Но водители как-то умудряются ехать через двор этого дома почти непрерывно, выезжая оттуда на улицу Зегеля. «А это вы еще не видели обстановки утром и вечером — это прям свет-конец какой-то!» — говорит местная жительница-пенсионерка.


Водители стали ездить и по проезду вдоль домов №5/2 и №5/3. Но на прошлой неделе его решили заасфальтировать! Тем самым возможностей выбраться из Слободы стало меньше.

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раскопка у дома №8 по Семашко вообще фигня: она на газоне у дома, а потому никому и не мешает, кроме, разве что, жителей квартир над ней

А сегодня до 5 августа перероют улицу Липовская у дома №7 для того, чтобы подключить к водопроводу второй корпус ЖК «Атмосфера»! Как же ездить по нечетной стороне улицы Семашко и улице Игнатьева, если раскопка появилась у последнего подъезда дома №21 по Семашко, а рядом раскопали палисадник у соседней девятиэтажки?

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Котел? Капкан? Западня? Какое еще слово можно подобрать, чтобы описать эту ситуацию?
раскопки
Слобода
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Комментарии (11)

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нлмк
4 минуты назад
адм.макарова30 с мая разрыто
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Задолбали
34 минуты назад
Когда перекрывали перекресток ул. Горького- -8 Марта , все машины неслись по дворам. Утром и вечером непрерывным потоком неслись. Причем половина из них на * не живет. Просто водятлам лень объезжать была.
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яяяя
48 минут назад
на Индустриальной всё ещё продолжают копать
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Тербунатор
48 минут назад
На Индустриальной давно были? С Депутатской на Проспект выехать квест тот ещё.
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пешеход
сегодня, 14:43
Опять водятлам кто-то мешает
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111
сегодня, 14:30
так там и пешком не везде можно пройти, Липовская 2 , раскопали и землю ссыпали на пешеходную зону, жители ходят через парковку, прыжками, между машин, с колясками и старикам очень тяжело, а это единственный проход к Липовской 4/3, после дождей вся эта грязь растекается, закапают, а грязь так и останется?
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Местный
сегодня, 14:26
Индустриальная в прошлом году? Ау, Вы где живете? Там и в этом году Калапс. И когда конец?
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Министр экологии
сегодня, 14:22
Живу я там . С экологией на Слободе полный порядок .
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Митрофаныч
сегодня, 14:18
Пешком тогда ходите, а то привыкли разъезжаться на машинах. И не будет вам никакого квеста
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селяночка
сегодня, 14:17
Просто замечательно, зато центр города... Вода хоть какая есть у вас в кранах, или только в баклажках?)))
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