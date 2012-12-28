Итоги недели

На этой неделе была поставлена точка в интриге, державшейся с начала августа, когда свежеиспеченный липецкий мэр Роман Ченцов сообщил, что хочет восстановить прежнюю славу Нижнего парка как места семейного отдыха, вернув ему аттракционы, убранные его предшественницей Евгенией Уваркиной.Девять китайских аттракционов купит, поставит в Липецк и смонтирует за 104,6 млн рублей местная компания «Алькор». Она была учреждена в 2016 году предпринимателем Игорем Чувашовым. Бизнес-агрегаторы указывают, что в 2023 году в ней работали 16 человек. Выручка компании составила 131,4 млн рублей, ею заплачено 5,4 млн рублей налогов. «Алькор» не входит в реестр недобросовестных поставщиков. Компания имеет одну действующую лицензию, что является признаком повышенной надежности контрагента.В мэрии наконец-то определились, что аттракционы установят у «взлетки», за памятником Народовольцам и дорогой напротив Центрального пляжа. Это значит, что в парке не придется рыть траншеи под кабели электропитания и разрушать плиточное покрытие. Таким образом, к лету следующего года у пляжа сформируется зона активного отдыха с учетом спортивной зоны, который к этому времени построят на Зеленом острове.Итак, один мэр убрал карусели из парка, второй вернул их обратно. В связи с этой историей почему-то вспомнился хит 90-х Любови Успенской со словами: «Манит, манит, манит карусель в путешествие по замкнутому кругу…».А еще. Срок их монтажа в спортивной зоне Зеленого острова — 15 апреля следующего года.Напомним, что на создание спортивной зоны на Зеленом острове в этом году ранее мэрия выделила без малого 300 млн рублей. На торгах удалось сэкономить почти 50 миллионов. Ровно через месяц, 31 декабря, ульяновское ООО «ДСК Стандарт» обязано сдать объект заказчику.На Зеленом острове, согласно схеме его зонирования, должны появиться еще три общественных пространства. Место отдыха и развлечений для детей с качелями, канатной дорогой, скалодромом и скейт-парком, рекреационная зона с точками быстрого питания, видовыми площадками, амфитеатром, беседками, теневыми навесами и зона массовых мероприятий, предназначенная для концертов, фестивалей и спортивных соревнований. Сколько на них потратят средств из городского бюджета, пока неизвестно.— Только очень богатый город уровня столицы и только в мирное время может позволить себе бюджетные траты на сотни миллионов на такую островную бижутерию; а в нашем бедном Липецке масса нерешенных проблем жизнеобеспечения, и их финансирование не в приоритете городских властей. Как так? — задался вопросом. Это следует из проекта социально-экономического развития города, еще недавно полумиллионника, подготовленного мэрией.Этот документ консервативен и отчасти фантастичен. Например, в проекте заложена 4-процентная инфляция в 2025-м, 2026-м и 2027 годах. У нас глаза на лоб лезут, когда мы видим ценники в магазинах, а мэрия прогнозирует, что в этом году рост потребительских цен составит 5,1%, хотя даже по данным Росстата инфляция по состоянию на 25 ноября достигла 8,78%.Что же до средней зарплаты по городу, то на конец нынешнего года ожидается ее рост до 73 тысяч рублей. Соответственно, в трехлетнем плане можно найти 79 155 рублей по итогам 2025 года, 84 600 — по итогам 2026-го и 90 400 — по итогам 2027-го. Более того,. Но это — оптимистичный сценарий. Пессимистичный предполагает рост зарплаты до 123,9 тысячи рублей. Об этом на публичных слушаниях проекта изменений в Стратегию социально-экономического развития города Липецка сообщила и.о. председателя департамента экономического развития мэрии Мария Соловьева.А вот резюме от эксперта публичных слушаний, завкафедрой «Экономика и финансы» ЛГТУ, кандидата экономических наук Виктории Кондратковой:— Рост качества жизни населения планируется за счет достижения семи стратегических целей. Первая — сохранение населения и укрепление здоровья, повышение благополучия людей и поддержка семьи. Вторая — реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной, социально ответственной личности. Третья — комфортная и безопасная среда для жизни. Четвертая — экологическое благополучие. Пятая — устойчивая динамичная экономика. Шестая — технологическое лидерство. И седьмая — цифровая трансформация государственного муниципального управления. Данные цели соответствуют указу президента РФ.Наши читатели почему-то оказались скептиками:— Тут непонятно, что делать с Новым годом, стоит покупать шампанское или запасаться йодом, а вы про 2035 год. Ещё дожить надо хотя бы до 2025 года…— Вы бы зиму перезимовали, стратеги…— Не состоялось повышение продолжительности жизни, также не состоялось повышение пенсий, еда, лекарства - просто вынужденная трата, и в остальном быт, одежда…— О какой демографии можно говорить, если человек даже со средней зарплатой не может обеспечить себя жильём, даже в ипотеку. Да с такой зарплатой ему эту ипотеку и не дадут. А если и дадут, то первоначальный взнос должен быть процентов 50, если не больше...Кстати, к концу третьего квартала этого года дефицит кадров в РФ достиг рекорда.: исследование о дефиците работников представила аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza. Эта публикация также не прошла незамеченной читателями GOROD48.— Видели бы вы эти вакансии! — воскликнул— Это не дефицит соискателей, а дефицит совести работодателей, — присоединился к немуВернемся к бюджету-2025. На прошедшей неделе едва ли не ежедневно в Липецком горсовете солировала председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова. Она рассказала членам всех депутатских комиссий о параметрах бюджета-2025, а потом еще и выступила главным докладчиком на ту же тему на публичных слушаниях, заявив, что муниципалитет ждет тяжелый год, так как в бюджете уже не хватает средств на некоторые приоритетные обязательства.Например,. Пока на финансирование этого предприятия, обеспечивающего теплом и горячей водой Сокол и Сырский Рудник, нашлись лишь 203 млн рублей, но нужны еще 290 миллионов. Где взять эти деньги, пока не ясно в связи с туманными перспективами увеличения собственных доходов города.— Несколько лет назад нам предыдущие вице-мэры говорили о необходимости снижению бюджетных расходов на «Липецктеплосеть». Почему же эти расходы только растут? — возмутился депутат Алексей Харин.Ему ответили, что утверждаемые правительством области тарифы для МУПа на тепло и горячую воду не успевают за ростом цен. Так, в этом году только цена на газ выросла на 21,3%. Вице-мэр Павел Кузнецов сказал, что МУП запланировал замену сетей и реконструкции котельных, что должно впоследствии снизить расходы на финансирование предприятия. Также уменьшит затраты на МУП ликвидация «ЛГЭКа», который, оказывается, де-юре еще жив, и пока существует, тянет деньги из городской казны. А Татьяна Григорова добавила, что правительство области никак не может уговорить «Квадру» забрать на свой баланс сети и котельные МУПа.— В любом случае, жителей Сырского Рудника и Сокола мы без тепла не оставим! — заявила главный финансист мэрии.Также выяснилось, что в следующем году на миллиард рублей сократится финансирование муниципальной программы «Градостроительная деятельность»: прекратила жить федеральная программа «Стимул», по которой, была построена вся коммунальная инфраструктура и дороги в микрорайоне «Взлетный». Федеральный центр поставил на паузу финансирование программы переселения из ветхого и аварийного жилья, а без денег от Минфина Липецк такие расходы не потянет. И пока три школы из запланированных пяти реконструируют на средства города и области., — сказала Татьяна Григорова.Еще один приоритет мэрии — расходы на единовременную муниципальную выплату контрактникам Минобороны, подписавшихся на участие в СВО. Это 500 тысяч на добровольца.. На год на это городской администрации требуется миллиард!Мэрия начнет новый финансовый год несколько скромнее, чем начинала этот. В 2024 год Липецк шагнул с 22,2 миллиардами рублей доходов и 22,4 миллиардами расходов. 2025-й начнется с 20,3 миллиардами доходов и 20,8 миллиардами расходов. Это как бы не беда, ведь сейчас, в декабре, с учетом безвозмездных поступлений из областного и федерального бюджетов городской составляет по доходам 28,8 млрд рублей, а по расходам — 29,2 миллиарда. Но тут есть две существенных оговорки: в марте россияне выбирали президента страны, а липчане в сентябре — еще и губернатора. Каждые такие выборы приносили городу дополнительные плюшки. В следующем году такой лафы не будет.Кстати,. Так, доля таких поступлений в городской бюджет в 2023 году составила 17,5 % от общего объема доходов, в этом году — 14,5%, прогноз на следующий – пока лишь 8,3%. В то же время на территории Липецка в 2023 году было собрано 67 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов. То есть наш город был и остается донором госбюджета.Если говорить о самых больших стройках, то в 2025 году 73,1 млн рублей потратят на возведение второй в городе «умной» спортплощадки, 69,1 миллиона – на реконструкцию моста на улице Октябрьской, 36,5 миллиона – на модернизацию теплосетей для областной детской больницы и регионального перинатального центра. В бюджете-2025 нет ни слова упоминается строительство новой ветки Октябрьского моста.В среду в Липецке наступила зима. Но, как и все сейчас, со странностями:— Влажность воздуха высокая, а температура около ноля. В таких условиях если еще чуть влаги подбавить (например, котельные пар выбрасывают в атмосферу), то он сконденсируется и выпадет снегом. А в районах подальше от труб ничего не выпадет», — написал— Снег образуется от высокотемпературных испарений на шлакоотвале, — добавилРовно сутки горожане могли сколько угодно раз перемещаться. Для этого нужно было всего лишь переехать Октябрьский мост. Но уже в четверг после обеда: первый снег замел весь город. А в пятницу горожане очень удивлялись, когда видели, как. Оказалось, что в не промерзшую почву деревья можно сажать при температуре до –10 градусов ниже нуля. Более того, крупногабаритные деревья «Зеленхоз» вообще старается сажать под зиму, так как их корни в земляном коме остаются целыми.За ответом на этот вопрос GOROD48 обратился к синоптику и астрологу. Кто не видел этого сюжета, обязательно посмотрите: оказывается, погоду можно спрогнозировать пол полету птиц и даже по поведению водителей на дорогах!По этому поводу читатель под никомдаже вспомнил старый анекдот:— Приходит оленевод к шаману и спрашивает: «Какая зима будет?» Шаман думает: «Скажу теплая - мало дров запасет, замерзнет». Сказал, что холодная. Оленевод ушёл, а шаману самому интересно стало, какая же будет зима? Пошел с синоптику. Тот посмотрел в окно и сказал: «Холодная. Смотри, сколько много дров оленевод к своему чуму привез».Тем временем Липецк продолжает точечно колбасить. В понедельникиз-за очередного порыва» на сетях «РВК-Липецк». На время ликвидации утечки три десятка домов были без воды. А жители дома №20 на улице Неделина буквально взмолились:А вот те, кто живет в доме №15 по улице Военный городок, том, где в свое время жил Василий Сталин, мучаются без холодной воды уже третью неделю!, хотя территория Военного городка уже почти как два года передана Липецку.— возопили жители дома № 15 по улице Студенческий городок. Оказалось, привычная история: друг на друга переводят стрелки «управляшка» и «Квадра».Тем временем. Образцом для подражания выбраны Белгород, Воркута, Нефтекамск и Вологда. Липчанам обещаны косьба газонов до 10 раз в год, обрезку кустарника до четырех в год, обслуживание детского и спортивного оборудования, находящееся в муниципальной собственности, через каждые 45 суток. А «Липецкгорсвет» обязали проверять работоспособность светильников на улицах 22 раза в год! Разве все это может быть взаправду?Мы привыкли болеть простудами зимой, но вирус к нам попал оттуда, откуда не ждали:В Военном городке камера наблюдения записала: мужчина ночью украл с дерева 100-рублевую кормушку для птиц, которую повесили местные жители.. Супергибкий липчанин пробрался в магазин через закрытые двери! Видеозапись проникновения в магазин достояна просмотра!От этого нас уже мы уже отучили, но. 29 ноября стало официальным сроком окончания работ на мосту. Но почему на реконструкцию моста над канавой ушло ровно столько же времени, сколько перекладывали старую ветку Петровского моста над рекой Воронеж в 2018 году, который ровно в 50 раз короче горбатого?