Из осени в зиму и обратно

27 и 28 ноября наш город на четверть побелел от снега, да какого!

В Тракторном настоящие сугробы. Снежный покров начинается от улицы Прокатной на Новолипецке, а с другой стороны Тракторного — от Коровино и кольца возле Танка.При этом в остальных частях города сухо и бесснежно. Подробней в нашем сюжете.