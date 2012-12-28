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828
сегодня, 13:41
4

Из осени в зиму и обратно

27 и 28 ноября наш город на четверть побелел от снега, да какого!

В Тракторном настоящие сугробы. Снежный покров начинается от улицы Прокатной на Новолипецке, а с другой стороны Тракторного — от Коровино и кольца возле Танка.

При этом в остальных частях города сухо и бесснежно. Подробней в нашем сюжете.
погода
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Да уж
59 минут назад
Да уж... Новость недели... И на Советской и на проспекте Победы снег валит сейчас...
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Наддин Кеддо
сегодня, 14:03
Какие там сугробы обыкновенный снежный покров
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Полгорода
сегодня, 13:58
Прикольный котофей)
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Юрий
36 минут назад
Мне кажется, что кот там курит. Посмотрите сколько окурков вокруг него.
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