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Общество
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сегодня, 13:41
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Из осени в зиму и обратно
27 и 28 ноября наш город на четверть побелел от снега, да какого!
При этом в остальных частях города сухо и бесснежно. Подробней в нашем сюжете.
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