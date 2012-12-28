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Спорт
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сегодня, 20:50
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«Следила за весом и каждый день проходила 10 тысяч шагов»
Липчанка стала медалисткой первенства России по тяжёлой атлетике.
Борьба за 3-е место в весовой категории до 71 кг развернулась между Кишкиной и Натальей Лапиной из подмосковной Старой Купавны. В рывке обе соперницы осилили 87 кг. Затем в толчке липчанка поочерёдно покорила 100, 105 и 107 кг. Её соперница взяла – 104, 106 кг, но не сумела взять 108 кг. Таким образом преимущество липчанки составило всего 1 килограмм! Её «бронзовая» сумма – 194 кг.
Первые два места заняли москвички Татьяна Иваненко — 212 кг (97+115), и Анастасия Лактионова — 206 кг (91+115).
Липчанка с заслуженной наградой
Александра специально готовилась к соревнованиям: держала «боевой» вес и каждый день проходила 10 тысяч шагов, даже когда сменила часовой пояс, прилетев в далёкий Южно-Сахалинск.
Подготовил спортсменку «гуру» тяжёлой атлетики Александр Козадёров.
У мужчин наш регион представлял ельчанин Егор Полосин в категории свыше 109 кг. С суммой 275 кг (120+155) он занял 6-е место. Победил среди супертяжеловесов Никита Горбатенко из Георгиевска Ставропольского края — 377 кг (175+202).
Фото из архива участников соревнований
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