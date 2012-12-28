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«Следила за весом и каждый день проходила 10 тысяч шагов»

Липчанка стала медалисткой первенства России по тяжёлой атлетике.

Липчанка Александра Кишкина поднялась на пьедестал почёта первенства России по тяжёлой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет в Южно-Сахалинске. Соревнования проходили в 4 часа утра по московскому времени, тем не менее, Александра справилась со штангой во всех шести подходах, за что получила две «бронзы» - в толчке и в сумме двоеборья.

Борьба за 3-е место в весовой категории до 71 кг развернулась между Кишкиной и Натальей Лапиной из подмосковной Старой Купавны. В рывке обе соперницы осилили 87 кг. Затем в толчке липчанка поочерёдно покорила 100, 105 и 107 кг. Её соперница взяла – 104, 106 кг, но не сумела взять 108 кг. Таким образом преимущество липчанки составило всего 1 килограмм! Её «бронзовая» сумма – 194 кг.

Первые два места заняли москвички Татьяна Иваненко — 212 кг (97+115), и Анастасия Лактионова — 206 кг (91+115).

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Липчанка с заслуженной наградой

Александра специально готовилась к соревнованиям: держала «боевой» вес и каждый день проходила 10 тысяч шагов, даже когда сменила часовой пояс, прилетев в далёкий Южно-Сахалинск.

Подготовил спортсменку «гуру» тяжёлой атлетики Александр Козадёров.

У мужчин наш регион представлял ельчанин Егор Полосин в категории свыше 109 кг. С суммой 275 кг (120+155) он занял 6-е место. Победил среди супертяжеловесов Никита Горбатенко из Георгиевска Ставропольского края — 377 кг (175+202).

Фото из архива участников соревнований
Тяжёлая атлетика
Александра Кишкина
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Комментарии (1)

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А
16 минут назад
Она красавица.
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