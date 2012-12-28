Газоны в Липецке будут косить не менее 10 раз в год? Мэрия меняет Правила благоустройства города

Образцом для подражания выбраны Белгород, Воркута, Нефтекамск и Вологда.

Сегодня на внеочередной сессии Липецкого горсовета депутаты с подачи мэрии отменили старые Правила благоустройства города, принятые при предыдущем мэре Евгении Уваркиной, заменив их на новые.Презентуя новые Правила, вице-мэр Светлана Сурмий сказала депутатам, что это — сложный комплексный документ, который разрабатывался администрацией города не один год. «Он поможет подстраиваться под условия стремительно развивающегося города», заметила заместитель главы города.Целью документа Светлана Сурмий назвала создание благоприятной и комфортной городской среды, которая должна, очевидно, сменить нынешнюю неблагоприятную. Новые Правила, как заметила вице-мэр, приведены в соответствие с действующим законодательством. Образцом при их разработке стали Белгород, Воркута, Нефтекамск и Вологда, а также решения Верховного суда, рассматривающие периодически возникающие правовые коллизии, в которых не смогли разобраться местные и региональные суды.Так ли это? Представитель прокуратуры области Ольга Карих указала на то, что два пункта новых Правил, 3.3 и 3.10, регламентирующие уборку мест складирования бытового мусора, не соответствуют федеральному законодательству. Ольга Карих сообщила, что уборка территорию вокруг контейнерных площадок — это компетенция местных органов власти. А в Липецке эту обязанность, согласно новым Правилам, возложили на управляющие компании и регионального оператора. «Это — коррупциогенный фактор», — сказала представитель прокуратуры. И пожаловалась на то, что новые Правила поступили в надзорное ведомство в понедельник, и у нее, Ольги Карих, было мало времени на ознакомление с этим пространным документом.Документ, действительно, объемный. Он устанавливает требования к содержанию территорий общего пользования и порядку пользования такими территориями; внешнему виду фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений; проектированию, размещению, содержанию и восстановлению элементов благоустройства, в том числе после проведения земляных работ; организации освещения; озеленению; размещению и содержанию детских и спортивных площадок, площадок для выгула собак, парковок; организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок; уборке территории города; организации стоков ливневых вод; порядку проведения земляных работ; определению границ прилегающих территорий; размещению информации на территории Липецка, в том числе установке вывесок и указателей с наименованием улиц и номерами домов.Правила регулируют порядок участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории; формы и механизмы общественного участия в принятии и реализации комплексных проектов благоустройства и развитие городской среды.— Проект разработан в целях улучшения эстетического восприятия городских пространств, с целью создания условий эффективного правоприменения Правил, — сказала Светлана Сурмий.В Правилах можно найти цели, которые вряд ли возможно реализовать. Например, они предусматривают косьбу газонов до 10 раз в год — сейчас хорошо, если траву косят хотя бы три раза с весны до осени. Также Правила предусматривают до четырех в год обрезок кустарников — пока же их стригут не каждый год. Новый документ обязывает мэрию обслуживать детское и спортивное оборудование, находящееся в муниципальной собственности, через каждые 45 суток. Сейчас в Липецке можно найти игровые и спортивные городки, в которых после их постройки ни разу не приходили с ремонтом. А «Липецкгорсвет» обязали проверять работоспособность светильников на улицах 22 раза в год!Планка задана серьезная, чего уж говорить! Первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев поэтому предложил коллегам поддержать стремление мэрии стать более эффективной в создании в Липецке уютной среды для горожан.— Сегодня был непростой вопрос. Мы утверждали новые Правила благоустройства. Это около ста страниц, документ очень серьезный. Мы прорабатывали каждую страницу, была совместная рабочая группа с администрацией города. В разработке Правил участвовали пять профильных департаментов мэрии. Учитывался опыт других муниципалитетов, были спорные вопросы, например, в других регионах Правила более жесткие, особенно, что касается уборки. Мы думаем, что этот документ позволит навести порядок в городе и все заинтересованные стороны будут конструктивно сотрудничать, — прокомментировала решение сессии спикер горсовета Евгения Фрай.За новые Правила депутаты проголосовали сразу в двух чтениях. Они начнут действовать с 1 марта 2025 года.