Бугаков не знает, будет ли менять пенальтиста, Хозиев желает «Металлургу» вернуться в «Серебро»

Послематчевая пресс-конференция главных тренеров.

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- В Липецке хороший стадион, много болельщиков. Команду сегодня с победой! Желаю вам вернуться в «Серебро».







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Полностью ответы в видеофайле





4 июля «Металлург» принимает «Знамя Труда» (Орехово-Зуево). Начало в 18:00.

На своём поле «Металлург» победил «СКА-Хабаровск-2» со счётом – 2:1.- Наверное, такая игра нравится зрителям из-за обилия голевых моментов у обеих команд, - начал своё выступление после игры главный тренер «сталеваров» Дмитрий Бугаков, - По моему мнению, мы могли решить исход матча в первые 25-30 минут. Но не реализовали много моментов, какой-то несчастный случай у нас в этом сезоне с пенальти.… Во втором тайме игра поменялась: мы не то, чтобы отдали инициативу, но не так много, как хотелось бы, владели игровой ситуацией. Хотя моменты мы продолжали создавать. Чаша весов сегодня могла качнутся в любую сторону и хорошо, что мы всё-таки добились этой победы. Она нам всё равно в плюс, потому что ребята станут лучше понимать, что проходных матчей нет и к каждой игре нужно относиться со всей серьёзностью.- Не будем делать выводы по горячим следам, когда эмоции зашкаливают. Подумаем, поговорим, обсудим.… Есть ряд футболистов, которые могут взять на себя ответственность. На поле ребята сами решили, что будет бить Глухов, который уже забивал пенальти в сезоне (в Туле, прим.).- Следующая игра с мастеровитым «Знаменем Труда», в составе которого выступает лучший бомбардир первенства Тимур Жамалетдинов – 12 голов. Вряд ли они простят «Металлург» столько раз, сколько сегодня юные хабаровчане. Как быстро починить игру в обороне?- Мы всё понимаем, и сейчас коротко обсудили вопрос в раздевалке. У нас есть 4 полноценных тренировочных дня, чтобы внести коррективы. Сделаем и видеонарезки, устроим просмотр эпизодов, потому что действия в обороне в последних играх действительно вызывают опасения.Полностью ответы главного тренера в видеофайле выше.Наставник «СКА-Хабаровск-2» Марат Хозиев отметил, что в его команде выступают даже школьники, которые в этом году остались без выпускного.- Если не брать итоговый результат, то я всем доволен – ходом игры, действиями своих ребят. Мы создали для выездной игры нашими пионерами достаточное количество моментов, чтобы увезти очки из Липецка. У нас один 16-летний мальчик мог забить сегодня 4 гола. Для меня мы сегодня не проиграли.- У нас половина команды – школьники. Мальчик, который мог забит четыре, только 10-й класс закончил. Им ещё опыта не хватает на этом уровне, они первые шаги делают. Не хватает где-то хладнокровия, где-то – исполнительского мастерства, но всё это придёт. Задача нашей команды – развивать футболистов. Но когда мы занимаемся развитием, чуть-чуть страдает результат. Но «СКА-Хабаровск-2» приносит плоды: немало ребят из прошлогоднего состава перешли в главную команду, другие тоже отправились на повышение, в частности – в аренды. Наша главная задача – поставка молодых футболистов, осенью посмотрим, как мы с нею справимся. Понятно, из всей команды больших игроков не получится, но есть группа футболистов с очень большим потенциалом.Закончил пресс-конференцию Хозиев спитчем про «Металлург».