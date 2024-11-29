На проспекте Победы деревья сажают в снег

А что, так можно было?

В сквере напротив дома №6 по проспекту Победы в Липецке сегодня сажают деревья. Прямо в снег. «А что, так можно было?», — задаются вопросом липчане. Оказывается — можно.— На проспекте Победы высадка зеленых насаждений осуществляется по гарантии, взамен погибших. До –10 градусов оптимальная температура для высадки саженцев, ком не разваливается и дерево спит, — пояснили в пресс-службе администрации Липецка.Как рассказали GOROD48 в МУП «Зеленхоз», по гарантии на проспекте Победы сегодня сажают семь дубов. Это последняя посадка деревьев в Липецке в этом году. Хотя зимняя посадка деревьев при температуре до минус 10 вполне благоприятная, особенно для крупногабаритных деревьев высотой несколько метров — их вообще стараются сажать только зимой, так как корни в земляном коме остаются целыми.Всего в этом году в Липецке высажено 1800 деревьев.