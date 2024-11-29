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1255
сегодня, 10:06
14

На проспекте Победы деревья сажают в снег

А что, так можно было? 

В сквере напротив дома №6 по проспекту Победы в Липецке сегодня сажают деревья. Прямо в снег. «А что, так можно было?», — задаются вопросом липчане. Оказывается — можно.

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— На проспекте Победы высадка зеленых насаждений осуществляется по гарантии, взамен погибших. До –10 градусов оптимальная температура для высадки саженцев, ком не разваливается и дерево спит, — пояснили в пресс-службе администрации Липецка.

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Как рассказали GOROD48 в МУП «Зеленхоз», по гарантии на проспекте Победы сегодня сажают семь дубов. Это последняя посадка деревьев в Липецке в этом году. Хотя зимняя посадка деревьев при температуре до минус 10 вполне благоприятная, особенно для крупногабаритных деревьев высотой несколько метров — их вообще стараются сажать только зимой, так как корни в земляном коме остаются целыми.

Всего в этом году в Липецке высажено 1800 деревьев.
деревья
благоустройство
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Комментарии (14)

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Сначала новые
липчанин
8 минут назад
Маразм!!!
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Галина
28 минут назад
Деревца зимой замерзнут. Бесполезная работа. И деревца жалко.
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1
30 минут назад
Самое главное броский заголовок написать: сажают в снег! Снега-то с гулькин нос, и земля совсем не мерзлая, это намного лучше, чем они в сентябре в жару сажали в сквере Маркова.
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Клейменов
45 минут назад
где эти 1800 деревьев? Никто не видел?
Ответить
Клейменов
48 минут назад
где эти 1800 деревьев? Никто не видел?
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петя .
сегодня, 11:27
Ничче ниче это нормальная схема.))) весной новые посадят.че первый раз чтоли.
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и бетоном залить
сегодня, 11:02
Пацаны под Новый Год осваивают бюджет
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Таисия
сегодня, 11:01
Все правильно, деревья сейчас спят, а весной проснутся на новом месте, хорошо приживутся.
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Лиза
сегодня, 10:53
Нас держат за дураков?! Надо всё делать вовремя: и дороги асфальтировать, и плитку тротуарную класть, и трубы менять, и деревья сажать в тёплое время года!
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Колхозник
36 минут назад
Ты, кроме бычков в сугроб - что-нибудь, когда-нибудь сажала?
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А в тюрьму
сегодня, 10:50
за это можно?!
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