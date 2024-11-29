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Общество
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сегодня, 10:06
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На проспекте Победы деревья сажают в снег
А что, так можно было?
— На проспекте Победы высадка зеленых насаждений осуществляется по гарантии, взамен погибших. До –10 градусов оптимальная температура для высадки саженцев, ком не разваливается и дерево спит, — пояснили в пресс-службе администрации Липецка.
Как рассказали GOROD48 в МУП «Зеленхоз», по гарантии на проспекте Победы сегодня сажают семь дубов. Это последняя посадка деревьев в Липецке в этом году. Хотя зимняя посадка деревьев при температуре до минус 10 вполне благоприятная, особенно для крупногабаритных деревьев высотой несколько метров — их вообще стараются сажать только зимой, так как корни в земляном коме остаются целыми.
Всего в этом году в Липецке высажено 1800 деревьев.
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