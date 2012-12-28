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сегодня, 14:16
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За кражу из «Пятерочки» задержан человек-змея
Супергибкий липчанин пробрался в магазин через закрытые двери. Возбуждено уголовное дело.
Человек-змея уже задержан. Жителю Липецка 27 лет, он судим за кражи.
«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.
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