За кражу из «Пятерочки» задержан человек-змея

Супергибкий липчанин пробрался в магазин через закрытые двери. Возбуждено уголовное дело.



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Ночью 26 ноября в одной из липецких «Пятерочек» случилось загадочное: при закрытых дверях из магазина исчезли сигареты, жевательная резинка и дорогой алкоголь — всего на 26 тысяч рублей. Тайну развеяли записи камер наблюдения. На них в магазин через щели между дверями буквально просачивается мужчина в черной куртке.Человек-змея уже задержан. Жителю Липецка 27 лет, он судим за кражи.«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.