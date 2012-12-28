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Липецк получает все меньше средств из федерального бюджета

несмотря на то, что на его территории собирается порядка 67 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов.

На этой неделе едва ли не ежедневно в Липецком горсовете солировала председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова. Она рассказала членам всех депутатских комиссий о параметрах бюджета-2025, а потом еще и выступила главным докладчиком на ту же тему на публичных слушаниях, заявив, что муниципалитет ждет бесспорно тяжелый год, так как в бюджете уже не хватает средств на некоторые приоритетные обязательства.

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GOROD48 попросил главного финансиста мэрии рассказать, что же будет с бюджетом в следующем году.

— Татьяна Юрьевна, как обстоят дела с исполнением бюджета в этом году? Все ли ранее прогнозируемые доходы получены?

— С этим все хорошо. Мы прогнозируем не только выполнение плановых показателей, но и их перевыполнение, что для нас сейчас очень актуально, ведь сверхдоходы — это наша подушка безопасности в новом году.

Основной рост доходов обеспечен поступлениями от НДФЛ. В этом году мы видим значительное повышение уровня реальных заработных плат, а также выплаты крупных сумм дивидендов рядом юридических лиц. В результате доходная часть бюджета была скорректирована вправо более чем на 1,4 миллиарда рублей, из которых миллиард — за счет НДФЛ.

— На прошедшей сессии горсовета депутаты с вашей подачи проголосовали за замещение дотаций от правительства области Липецку на дополнительные отчисления от НДФЛ, собранного на территории муниципалитета. Было сказано, что за счет этого в 2025 году горбюджет получит дополнительно 1,7 млрд. рублей. Но ведь только треть нашего бюджета — собственные доходы. Выходит, что мы критично зависим от поступлений из вышестоящих бюджетов?

— Отвечая на последний вопрос, скажу, что на территории Липецка в 2023 году собрано порядка 67 миллиардов рублей налоговых и неналоговых доходов. При этом в городской бюджет из них тогда поступило 7,5 миллиарда, или 11% от общей суммы. Так было всегда: мы больше отдаем, чем получаем. Но так работает механизм межбюджетных отношений, направленный, прежде всего на выравнивание бюджетной обеспеченности всех муниципальных образований региона. Иными словами, люди, проживающие в разных с точки зрения экономического развития территориях должны быть в равной степени обеспечены и качественными дорогами, и детскими садами и так далее. Это — одна из основных задач правительства области. Поэтому говорить о том, что нам чего-то недодали, считаю неуместным.

Если говорить о параметрах бюджета, то в этом году 70% доходов, а это в целом почти 20 миллиардов рублей, мы получили за счет безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов. Из них на финансирование наших же полномочий — 13 миллиардов, полученных как раз в рамках межбюджетного взаимодействия. Если же говорить о замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ, то это мотивирует нас добиваться роста «белых» зарплат в городе и одновременно с этим получать дополнительные средства в бюджет.

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— Как дела с муниципальным долгом?

— Мы, как и прежде, ориентированы на сохранение среднего уровня долговой устойчивости и сокращение расходов на обслуживание муниципального долга. Если на цифрах, то при максимально возможном уровне долговой устойчивости в 85% долг муниципалитета на 1 января прогнозируется в размере 40%. Думаю, это говорит само за себя.

— Городская казна стоит на трех китах: поступлений от НДФЛ, земельного налога и налога на имущество физических лиц. Каков прогноз на эти три основных налога на 2025 год?

— Эти три налога по-прежнему остаются бюджетообразующими для нашего города. В целом порядка 80% общего объема собственных доходов муниципалитет получает именно от них. Подходы к расчетам указанных налогов не изменились. Мы прогнозируем рост поступлений с учетом роста фонда оплаты труда, увеличения налогооблагаемой базы за счет роста числа налогоплательщиков и количества объектов налогообложения. С учетом средств из вышестоящих бюджетов с учетом самых последних правок, которые еще не обсуждали депутаты, по доходам бюджет-2025 составит 20,3 миллиарда рублей, по расходам — 20,8 миллиарда с дефицитом в 531 миллион, который будет покрыт заемными средствами и свободными остатками на счете бюджета.

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— В Липецке в 2025 году вводят новый налог — туристический. Прогнозно город получит 33 миллиона рублей. Это, конечно, капля в море, но все же. Какими резервами еще располагает муниципалитет для увеличения собственных доходов?

— Да, это новшество — туристический налог. Он будет полностью зачисляться в городской бюджет. Если же говорить о резервах, то есть механизмы, позволяющие увеличивать поступления.

Это, в первую очередь, грамотное управление муниципальным имуществом. Также мы находим возможности дополнительной мобилизации доходов в бюджет за счет взаимодействия с федеральными и региональными органами власти. Например, новые источники доходов можно найти за счет постановке на учет организаций, привлекаемых для выполнения подрядных работ на территории города, но зарегистрированных в иных регионах, за счет работы с работодателями по снижению недоимки и неформальной занятости, за счет активной претензионно-исковой работы администраторов доходов. За счет всего этого по итогам 10 месяцев этого года мы дополнительно мобилизовали в консолидированный бюджет области в Липецке более 1,3 миллиарда рублей.

— Правительство области заложило на 2025 год финансирование роста зарплаты бюджетников на 8,4%. Следовательно, на ту же величину вырастут такие зарплаты в Липецке. Сколько на это будет заложено средств и откуда они берутся?

— Совершенно верно, бюджетом-2025 год предусмотрено доведение средних заработных плат отдельных категорий бюджетников, так называемых «указных», а именно учителей, воспитателей детских садов, работников учреждений культуры и дополнительного образования до среднего областного уровня. Все необходимые средства предусмотрены в проекте бюджета города, в том числе за счет межбюджетных трансфертов.

— Сколько Липецк тратит на оплату концессионных соглашений и сколько получает от них взамен?

— У нас продолжится выполнение двух масштабных концессионных соглашений — по трамваям до 2042 года и по модернизации очистных сооружений до 2048 года, которые предусматривают выплаты из бюджета в виде платы концедента. То есть мы отдадим концессионерам порядка 800 миллионов рублей, но эти средства — преимущественно федерального бюджета.

Что получим взамен? Реконструированные трамвайные пути с новыми трамваями, снижение негативного воздействия на экологию города, повышение уровня комфорта проживания граждан в связи с ликвидацией неприятного запаха в районе ЛТЗ.

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— Есть такой термин: бюджет развития. Это расходы бюджета, очищенные от социальных обязательств, от трат на социально-культурную сферу. Сколько средств и на какие проекты предполагается потратить? Придется ли на чем-то сэкономить?

— Для финансистов термин «бюджет развития» означает объем расходов на капитальные вложения. Так вот, в бюджете-2025 такие расходов будет более чем на миллиард. Эти деньги предполагается направить на реконструкцию дорог и мостов, благоустройство общественных территорий, реконструкцию трамвайных путей, техническое перевооружение и модернизацию пяти котельных, а также электросетей на территории СНТ «Дачный-5», на завершение строительства школы в «Елецком» и «умной» спортивной площадки на улице Космонавтов.

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— Татьяна Юрьевна, а что с программами переселения липчан из ветхого и аварийного жилья, формирования комфортной среды, «Жильем и городской средой», «Демографией», «Экологией» и, возможно, каких-то иных по причинам сокращения расходов на это со стороны Минфина? Какова доля поступлений из федерального бюджета в наш муниципальный в прошлом году, этом и в наступающем?

— Доля поступлений средств из федерального бюджета в наш бюджет в 2023 году составила 17,5 % от общего объема доходов, в 2024 году — 14,5%, в 2025 году составит 8,3%. Но при этом мы традиционно рассчитываем на увеличение таких доходов по ходу исполнения бюджета.

С 2025 года в России в соответствии с уточнением национальных целей развития страны переформатированы национальные проекты. Правительство РФ сформировало новый портфель национальных проектов, действие которых рассчитано на 2025-2030 годы. Всего их будет 19. Липецк продолжит участие в трех из них: «Инфраструктура для жизни», «Молодежь и дети», «Семья» с совокупным объемом расходов на эти цели 2,6 миллиарда рублей. Из них 572 миллиона мы получили на ремонт дорог и мостов, 761 миллион — на реконструкцию трамвайных путей, 283 миллиона — на благоустройство общественных пространств, почти миллиард — на модернизацию образовательных учреждений и 65 миллионов — на создание модельной библиотеки, оснащение театра и детских школ искусств музыкальными инструментами и оборудованием, капитальный ремонт ДК «Рудничный».

Что касается программы по переселению липчан из ветхого и аварийного жилья, то на федеральном уровне уточняются механизмы ее реализации. Как только такая программа появится, мы сразу же включимся в ее исполнение.
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Комментарии (1)

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Макс
12 минут назад
Если местная власть будет и дальше их так расходовать - совсем перестанут выделять
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