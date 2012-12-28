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сегодня, 18:09
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«Наш «Металлург» всех побеждает…»

Очередные 3 очка были добыты при рекордной посещаемости в сезоне.

Липецкие футболисты довели беспроигрышную серию уже до восьми (!) матчей, семь из которых команды выиграла. Хотя с аутсайдерами из дубля команды первой лиги «СКА-Хабаровск» пришлось повозиться и даже испытать немало тревожных минут, но, тем не менее – домашняя победа 2:1.

Уже на 23-й секунде игры отличиться ударом с ходу мог Дмитрий Бушуев, гостей в последний миг спас вратарь Андрей Бойко. За этим последовал угловой, после которого головой прицельно пробил защитник Роман Ткачук.

И, тем не менее, липчане быстро открыли счёт: капитан Дмитрий Пахомов, словно пиранья, набросился на соперника, отобрал мяч, переадресовал его Антону Рощину, тот прошёл в штрафную и неотразимо пробил в дальний угол – 1:0.

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Липчане празднуют первый гол

Уверенность «Металлурга» довольно быстро переросла в самоуверенность. И на 14-й минуте липчане пропустили курьезнейший мяч: защитники в буквальном смысле расступились перед Кириллом Мордасовым, который из центра поля убежал один на один с вратарём и сравнял счёт – 1:1.

Через пару минут Мордасов вновь выскочил на рандеву с голкипером, но на этот раз Александр Кобзев спас команду.

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Михаил Агеев

«Металлург» мог решить исход матча ещё в первом тайме. На 21-й минуте Егор Глухов совершил точнейший перевод метров на 40 на правый фланг, где Сергей Гайдук разобрался с защитниками и навесил мяч в штрафную. Форвард Михаил Агеев только этого и ждал – 2:1.

А ещё через 6 минут Агеев заработал пенальти. Бить отправился Глухов, до этого забивавший с 11 метров в Туле «Арсеналу-2», и… отправил мяч выше ворот. Отметим, что из трёх пенальти в нынешнем сезоне «сталевары» не реализовали два…

Во втором тайме моментов было предостаточно у обеих команд. Ткачук головой послал мяч в перекладину, однако счёт не изменился.

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На 72-й минуте после провала команды в обороне Пахомову ничего не оставалось делать, как схватить соперника руками – жёлтая карточка, которая стала для Дмитрия 8-й в сезоне и следующий матч с грозным «Знаменем Труда» липчане проведут без своего капитана – подтверждение того, что победа над «лимитчиками» (никто из армейцев не старше 21 года, прим.) из Хабаровска далась липчанам нелегко.

Отметим и очередной рекорд посещаемости в Липецке – 3 230 человек, так много зрителей не приходили на команду даже в подгруппе «Золото».

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После игры футболисты благодарили зрителей. назвав их соавторами победы

«Знамя Труда» - сосед по турнирной таблице, занимает 4-е место, а «Металлург» - 5-е, обе команды набрали по 25 очков. У соперников феерит 28-летний экс-форвард ЦСКА Тимур Жамалетдинов, наколотивший уже 12 голов (2 – с пенальти) – лучший показатель «дивизиона Б». Игра вновь состоится в Липецке в пятницу, 4 июля, начало в 18:00. После этого первый круг завершится.

«Металлург» — СКА-Хабаровск-2 — 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Рощин, 8. 1:1 – Мордасов, 14. 2:1 - М.Агеев, 21.

Нереализованный пенальти: Глухов, 27 (выше).

«Металлург»: 16. А.Кобзев. 80. Донцов. 67. Р.Ткачук. 76. Ананьев. 28. Кононенко. 8. Д.Пахомов (к). 87. Рощин (91. Кашмин, 67; 4. Горунков, 87). 17. Глухов (14. Гордиенко, 75). 22. Бушуев (15. М.Елизаров, 67). 31. Гайдук (11. Н.Панов, 87). 13. М.Агеев.

«СКА-Хабаровск-2»: 65. Бойко. 79. Д.Першин. 36. Емелькин (38. А.Ермолаев, 90). 63. Дан.Борисов. 27. Гояев (50. С.Глотов, 63). 40. Прищепов. 18. Болатаев (к). 66. Мордасов (24. Долин, 90). 99. Купеев (26. Н.Филиппов, 90). 23. Бурдаков (87. А.Копылов, 90). 97. Зых.
Предупреждения: Д.Пахомов, 72. М.Елизаров, 90+3 – Емелькин, 26.

Судьи Е.Рубцов (Санкт-Петербург), Н.Нередько, Е.Бахус (оба Краснодар). Инспектор А.Кривозубов (Самара).

Липецк. Стадион «Металлург». 3230 зрителей.

Фото ФК "Металлург"
Футбол
«Металлург»
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Комментарии (2)

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Сергей
55 минут назад
А про молодёжки с Шинником 5:1 почему не пишут?
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Да что же
сегодня, 18:39
это делается а? Ребята вы разрушаете все стереотипы!
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