Липецкая мэрия закупает теневые навесы, трибуны для игроков и зрителей на 100 миллионов рублей

Срок их монтажа в спортивной зоне Зеленого острова — 15 апреля следующего года.

МАУК «Культурные пространства Липецка» выступил заказчиком двух закупок для спортивной зоны на Зеленом острове: трибун и навесов за 88 817 300 рублей и пергол за 14 385 590 рублей.По техническому заданию мэрии требуется 34 трибуны с навесами для спортсменов и зрителей. Эти сооружения должны быть разных габаритов: от 7 до 29 метров в длину и от метра до четырех — в ширину высотой от 1,8 до 4 метров с крышей из монолитного поликарбоната. В описании товара сказано, что изделия обязаны иметь жесткий металлический каркас из профилей разных сечений, обшитый брусом из лиственницы, покрытым минимум двумя слоями колерованного масла (марка масла и цвет по согласованию с заказчиком).В документации к торгам можно найти несколько запросов к заказчику. Очевидно, она оказалась несколько невнятной, раз потенциальные подрядчики были вынуждены уточнять множество деталей: «Трибуны с навесом для зрителей № 1, и № 5 имеют разные габариты, но при этом одинаковое число мест для зрителей – поясните, за счет чего?» «Трибуны с навесом для зрителей № 1 и № 6 имеют одинаковые габариты, но при этом разное число мест – поясните, за счет чего?» «Трибуны с навесом для зрителей № 1 и № 2 имеют одинаковое изображение, но при этом разное число мест для зрителей – поясните, за счет чего?» «Сколько мм в ширину имеет посадочное место для зрителей или игроков?» «Поясните, сколько рядов имеет каждая трибуна?» «Зрительские места расположены на брусе, указанном в ТЗ или брус может использован как каркас, а для сидений может быть использован другой типоразмер пиломатериала?» «Какой цвет должен иметь монолитный поликарбонат?»Из ответов следовало, что в описании объекта закупок трибун указаны минимально необходимое количество посадочных мест. Их ширина — 500 миллиметров. Факторы, влияющие на количество мест — ширина марша и их количество. «Трибуны имеют разные габариты. При определении габаритов изделия используются три показателя: длина, ширина, высота. У данных типов трибун эти показатели разнятся, следовательно, количество посадочных мест разное». Изображение трибун в описании объектов закупок носит информативный характер.Также МАУК «Культурные пространства Липецка» объявил торги на поставку пергол (теневых навесов) для той же спортивной зоны на Зеленом острове с начальной ценой контракта в 14 385 590 рублей. Срок поставки и монтажа товара тот же, что и для трибун: до 15 апреля.В лот вошли семь пергол разных габаритов: от 4,2 до 23,4 метра длиной, от 3,8 до 6,7 метров шириной высотой в 3,3 метра.Напомним, что на создание спортивной зоны на Зеленом острове в этом году мэрия ранее выделила без малого 300 млн рублей. Однако почти 50 миллионов удалось сэкономить — торги за 249 млн рублей в июле выиграло ульяновское ООО «ДСК СТАНДАРТ». Срок окончания работ по муниципальному контракту — 31 декабря этого года.На Зеленом острове, кстати, согласно схеме его зонирования, должны появиться еще три общественных пространства. Место отдыха и развлечений для детей с качелями, канатной дорогой, скалодромом и скейт-парком. Рекреационная зона с точками быстрого питания, видовыми площадками, амфитеатром, беседками, теневыми навесами. И зона массовых мероприятий, предназначенная для концертов, фестивалей и спортивных соревнований.Сколько на них потратят средств из городского бюджета, пока неизвестно.