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сегодня, 13:53
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Липецкая мэрия закупает теневые навесы, трибуны для игроков и зрителей на 100 миллионов рублей

Срок их монтажа в спортивной зоне Зеленого острова — 15 апреля следующего года.

МАУК «Культурные пространства Липецка» выступил заказчиком двух закупок для спортивной зоны на Зеленом острове: трибун и навесов за 88 817 300 рублей и пергол за 14 385 590 рублей.

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По техническому заданию мэрии требуется 34 трибуны с навесами для спортсменов и зрителей. Эти сооружения должны быть разных габаритов: от 7 до 29 метров в длину и от метра до четырех — в ширину высотой от 1,8 до 4 метров с крышей из монолитного поликарбоната. В описании товара сказано, что изделия обязаны иметь жесткий металлический каркас из профилей разных сечений, обшитый брусом из лиственницы, покрытым минимум двумя слоями колерованного масла (марка масла и цвет по согласованию с заказчиком).

В документации к торгам можно найти несколько запросов к заказчику. Очевидно, она оказалась несколько невнятной, раз потенциальные подрядчики были вынуждены уточнять множество деталей: «Трибуны с навесом для зрителей № 1, и № 5 имеют разные габариты, но при этом одинаковое число мест для зрителей – поясните, за счет чего?» «Трибуны с навесом для зрителей № 1 и № 6 имеют одинаковые габариты, но при этом разное число мест – поясните, за счет чего?» «Трибуны с навесом для зрителей № 1 и № 2 имеют одинаковое изображение, но при этом разное число мест для зрителей – поясните, за счет чего?» «Сколько мм в ширину имеет посадочное место для зрителей или игроков?» «Поясните, сколько рядов имеет каждая трибуна?» «Зрительские места расположены на брусе, указанном в ТЗ или брус может использован как каркас, а для сидений может быть использован другой типоразмер пиломатериала?» «Какой цвет должен иметь монолитный поликарбонат?»

Из ответов следовало, что в описании объекта закупок трибун указаны минимально необходимое количество посадочных мест. Их ширина — 500 миллиметров. Факторы, влияющие на количество мест — ширина марша и их количество. «Трибуны имеют разные габариты. При определении габаритов изделия используются три показателя: длина, ширина, высота. У данных типов трибун эти показатели разнятся, следовательно, количество посадочных мест разное». Изображение трибун в описании объектов закупок носит информативный характер.

Также МАУК «Культурные пространства Липецка» объявил торги на поставку пергол (теневых навесов) для той же спортивной зоны на Зеленом острове с начальной ценой контракта в 14 385 590 рублей. Срок поставки и монтажа товара тот же, что и для трибун: до 15 апреля.

В лот вошли семь пергол разных габаритов: от 4,2 до 23,4 метра длиной, от 3,8 до 6,7 метров шириной высотой в 3,3 метра.

Напомним, что на создание спортивной зоны на Зеленом острове в этом году мэрия ранее выделила без малого 300 млн рублей. Однако почти 50 миллионов удалось сэкономить — торги за 249 млн рублей в июле выиграло ульяновское ООО «ДСК СТАНДАРТ». Срок окончания работ по муниципальному контракту — 31 декабря этого года.

На Зеленом острове, кстати, согласно схеме его зонирования, должны появиться еще три общественных пространства. Место отдыха и развлечений для детей с качелями, канатной дорогой, скалодромом и скейт-парком. Рекреационная зона с точками быстрого питания, видовыми площадками, амфитеатром, беседками, теневыми навесами. И зона массовых мероприятий, предназначенная для концертов, фестивалей и спортивных соревнований.

Сколько на них потратят средств из городского бюджета, пока неизвестно.
Зеленый остров
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
Animal Planet.
34 минуты назад
Вот это как раз то что нужно городу Липецку! Молодцы,поддерживаю! Вот куда нужно тратить бюджет,а не эти ваши дороги и трубы. И вообще что вы пристали к руководству со всякими глупостями.
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гость
37 минут назад
Только очень богатый город уровня столицы и только в мирное время может позволить себе бюджетные траты на сотни миллионов на такую островную бижутерию; а в нашем бедном Липецке масса нерешенных проблем жизнеобеспечения, и их финансирование не в приоритете городских властей. Как так?
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гость
38 минут назад
распил бюджета - официально открыт. Сейчас начнут миллионы по карманам пихать
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Елена
сегодня, 14:33
Не время сейчас, не время таких трат. Дороги, ЖКХ , транспорт вот приоритет среди всех проблем. В ущерб другим решениям деньги только туда. Хотя бы один год.
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Желябова.
сегодня, 14:30
Сколько новых коттеджей появится у близких к проекту?
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Клейменов
сегодня, 14:12
Трубы лопаются, деревья падают, во дворах ямы и нет освещения, козырьки трещат по швам, в города грязь, щас опять убирать снег и гололёд будет некому, а тут навесы! Вы в своем уме?
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Animal Planet.
28 минут назад
Стыдно должно быть за такие мысли,товарищ Клейменов,для вас же стараются.Какое тебе освещение,ты еще скажи приюту для животных помочь. Фонарик в руки,ледорубы на обувь и пошел куда нужно,только ты на верх чаще смотри,а то снег башка попадет.
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А когда
сегодня, 14:12
Сажать будут ,за разбазаривание народных средств на всякие безделушки.
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САМЫЙ КОРОТКИЙ АНЕКДОТ
сегодня, 14:09
МАУК «Культурные пространства Липецка» выступил заказчиком двух закупок для спортивной зоны.
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Вася
сегодня, 14:09
Для всех трёх зрителей можно закупить раскладные стулья по пятьсот рублей и зонтики. А сто лямов пустить на на ремонт рассыпающегося города, а не вдуть их в очередной мыльный пузырь под названием "Зелёный остров".
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489
сегодня, 14:06
Для одного концерта джаза в год ! И джаз сильно на любителя!
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