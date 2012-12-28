Осенней сказочке конец?

Зима наступает и в центре Липецка.

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Не успели мы обсудить липецкую удивительную погоду, как снег пошел и в центре города. Но, он, по прогнозу синоптиков ненадолго. На ближайшие три дня прогноз осадков не обещает.Тем временем, как сообщает администрация Липецка, на центральные улицы города, так же как и в Тракторном, выехала спецтехника: 17 машин обрабатывают дороги противогололедными материалами.