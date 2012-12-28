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В Липецке продолжается погодная аномалия: Тракторный в снегу, в остальном городе сухо
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Общество
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44 минуты назад
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Осенней сказочке конец?
Зима наступает и в центре Липецка.
Тем временем, как сообщает администрация Липецка, на центральные улицы города, так же как и в Тракторном, выехала спецтехника: 17 машин обрабатывают дороги противогололедными материалами.
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