Сегодня в Липецке: кто зарабатывает больше всех в городе, кому в ближайшее время повысят зарплату
Сегодня в Липецке: кто зарабатывает больше всех в городе, кому в ближайшее время повысят зарплату
Происшествия
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сегодня, 09:23
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На базе отдыха под Липецком животные пострадали из-за буйного жеребца
Жуткие кадры расходились по соцсетям все выходные.
«Здравствуйте. Были на базе отдыха «Бригантина» и увидели эту жесть. Неужели нельзя содержать животных в нормальных вольерах, неужели трудно подлечить? Почему отдыхающие, а это в основном люди с детьми должны смотреть на несчастных животных? Кто за это несёт ответственность?», — рассказали очевидцы GOROD48.
Администрация базы поспешила дать официальный комментарий в соцсетях:
«В сети гуляют фото наших лошадей, с комментариями о том что у них травмы вследствии жестокого обращения. Эти комментарии не имеют никаких подтверждений.
Инцидент случился в ночь с 27.06 на 28.06, молодой и импульсивный конь начал вести себя агрессивно, вследствие чего, пострадали другие лошади.
Животным была оказана ветеринарная помощь, они сейчас находятся в полной безопасности».
Но липчане отнеслись к этим словам с недоверием, отмечая нездоровый вид животных, и просят зоозащитные организации и правоохранительные органы проверить ферму и базу отдыха.
В УМВД России по Липецкой области сообщили, что по факту публикации информации в сети интернет проведут проверку.
Проверку проведет и прокуратура Липецкой области.
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