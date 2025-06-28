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сегодня, 09:23
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На базе отдыха под Липецком животные пострадали из-за буйного жеребца

Жуткие кадры расходились по соцсетям все выходные.

В социальных сетях опубликованы кадры лошадей в ссадинах на мини-ферме одной из баз отдыха под Липецком. У одной лошадки разбит лоб, у другой — кровоподтеки на боках. Пользователи соцсетей обвинили руководство базы отдыха с мини-фермой в живодерстве.

«Здравствуйте. Были на базе отдыха «Бригантина» и увидели эту жесть. Неужели нельзя содержать животных в нормальных вольерах, неужели трудно подлечить? Почему отдыхающие, а это в основном люди с детьми должны смотреть на несчастных животных? Кто за это несёт ответственность?», — рассказали очевидцы GOROD48.

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Администрация базы поспешила дать официальный комментарий в соцсетях:

«В сети гуляют фото наших лошадей, с комментариями о том что у них травмы вследствии жестокого обращения. Эти комментарии не имеют никаких подтверждений.

Инцидент случился в ночь с 27.06 на 28.06, молодой и импульсивный конь начал вести себя агрессивно, вследствие чего, пострадали другие лошади.

Животным была оказана ветеринарная помощь, они сейчас находятся в полной безопасности».

Но липчане отнеслись к этим словам с недоверием, отмечая нездоровый вид животных, и просят зоозащитные организации и правоохранительные органы проверить ферму и базу отдыха.

В УМВД России по Липецкой области сообщили, что по факту публикации информации в сети интернет проведут проверку. 

Проверку проведет и прокуратура Липецкой области.


жестокое обращение с животными
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Комментарии (1)

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Лиза
30 минут назад
Жалко этих животных.
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