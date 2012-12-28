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сегодня, 11:46
51

Обещанные Липецку аттракционы разместят у «взлетки» напротив Центрального пляжа

Торги на поставку аттракционов для Нижнего парка выиграла липецкая компания «Алькор». Мэрия выбрала место для их установки.

Закончились торги на поставку девяти аттракционов для Нижнего парка. Лучшее предложение из трех участников торгов сделала липецкая компания «Алькор». Она сбросила с начальной цены контракта в 130 миллионов рублей 26 миллионов. Таким образом, покупка обошлась муниципальному бюджету в 104 миллиона 650 тысяч рублей. Контракт предполагает поставку и монтаж произведенных в Китае, но полностью сертифицированных для эксплуатации в России аттракционов.

— В функционале торговой площадки, где состоялся аукцион, не предусмотрено раскрытие участников. По этой же причине название фирмы-победителя торгов не было публично освещено. Во всех поступивших заявках от участников торгов фигурировали только аттракционы, произведенные в КНР. Заявок для участия в торгах от российских производителей не было, — прокомментировали итоги торгов в МАУК «Культурные пространства Липецка».

Тем временем в мэрии определились, что аттракционы установят у «взлетки», за памятником Народовольцам и дорогой напротив Центрального пляжа. Это значит, что в парке не придется рыть траншеи под кабели электропитания и разрушать плиточное покрытие. Таким образом, к лету следующего года у пляжа сформируется зона активного отдыха с учетом спортивного городка, который к этому времени построят на Зеленом острове.

О возвращении в Нижний парк аттракционов летом этого года заявил глава Липецка Роман Ченцов. Тогда же в разговоре с GOROD48 он сказал, что уже отобран десяток современных аттракционов, которые будут куплены в Китае.

Проект стали быстро проводить в жизнь. В начале октября МАУК «Городские пространства Липецка» объявил аукцион на поставку девяти аттракционов. Самыми дорогими в лоте стали «Семейные американские горки» за 32,7 миллиона рублей, самым дешевым — батут «Банджи» за 2,9 миллиона. В закупку включили «Карусель с лошадками», «Детскую цепочную карусель», «Вращающуюся машину», «Маятник», «Цепочную карусель», «Летающее диско» и «Башню свободного падения».

Почти сразу же началась дискуссия, где разместить эти аттракционы. На октябрьской сессии горсовета вице-мэр Светлана Сурмий сообщила депутатам, что департамент градостроительства и архитектуры прорабатывает сразу два варианта размещения аттракционов: в центре парка, откуда их убрали во время реконструкции, или же на территории за «взлеткой». Сама Светлана Сурмий была за второй вариант, который оставлял парк в его новом, уже привычном горожанам виде.

Сейчас заканчивается проектирование зоны размещения аттракционов, ее благоустройства и в целом формирование единой смысловой концепции. Уже летом аттракционы будут введены в эксплуатацию. Развитие Нижнего парка будет продолжено в дальнейшем.
Нижний парк
аттракционы
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Комментарии (51)

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Сначала новые
Возмущенный
3 минуты назад
Опять уничтожат растительность и деревья, и так уже по городу всё спилили, а новые насаждения не спешат высаживать. Лишь бы навалиться на бюджетных деньгах, единственный тихий участок в дали от гула автотранспорта испоганят. Аттракционы в парке надо ставить, как раньше было.
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Рвк-водолаз
8 минут назад
Шляпа это всë
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Обыватель
41 минуту назад
А зачем вообще Липецку аттракционы какие-то особые? Город не туристический, народу мало, сезон короткий, да и есть уже парк с аттракционами, ведь не заработать на этом денег, убыточными будут. И ради убыточных аттракционов они хотят убить единственное место где можно на роликах погонять, не рискуя при этом никого зашибить.
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Я
54 минуты назад
Интересно, кто будет там отдыхать, если верить прогнозам население уменьшается? Наверное местная элита, которая привыкла отдыхать на морях и океанах?
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lidija
сегодня, 14:16
лучше бы приют для животных достроили
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Вася
сегодня, 14:16
Российский город металлургов заказывает китайские американские горки. Да это прям чудо какое-то! Брависсимо и ошеломиссимо!!!
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Дарья Н.
сегодня, 14:15
Из центра города какое-то мракобесие делают.. сначала платные парковки, что теперь все дворы заставлены. Теперь еще одна печальная новость. Реально офигенное место в центре города! Фактически полесок со своей уникальной природой. зимой на лыжах всегда катались, летом на пляж бегали. Снова надо всю зелень сровнять с землёй и закатать в асфальт. Ставьте сразу качели в парке, один фиг придется всё перекапывать при строительстве элитного ЖК у Туриста, чтобы коммуникации подвести
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Задолбали
сегодня, 14:12
Какое развитие территории?! Единственный зеленый парк в центре и тот норовят изуродовать.Уже все в асфальте и рыгаловках. Поставьте эти аттракционы на Лысом острове , там уже все вырублено и расчищено.А то , правда , бюджетные деньги вбухают, а навар будет частник снимать.
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Да ладно
сегодня, 14:10
Хоть пишите, хоть не пишите, толку то от этого. Всё равно сделают так, как им нравится.
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катукова 33
сегодня, 14:07
на ямочном ремонте дворов и замене труб особо не попилишь. а тут - сразу куш.
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