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Общество
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сегодня, 11:46
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Обещанные Липецку аттракционы разместят у «взлетки» напротив Центрального пляжа
Торги на поставку аттракционов для Нижнего парка выиграла липецкая компания «Алькор». Мэрия выбрала место для их установки.
— В функционале торговой площадки, где состоялся аукцион, не предусмотрено раскрытие участников. По этой же причине название фирмы-победителя торгов не было публично освещено. Во всех поступивших заявках от участников торгов фигурировали только аттракционы, произведенные в КНР. Заявок для участия в торгах от российских производителей не было, — прокомментировали итоги торгов в МАУК «Культурные пространства Липецка».
Тем временем в мэрии определились, что аттракционы установят у «взлетки», за памятником Народовольцам и дорогой напротив Центрального пляжа. Это значит, что в парке не придется рыть траншеи под кабели электропитания и разрушать плиточное покрытие. Таким образом, к лету следующего года у пляжа сформируется зона активного отдыха с учетом спортивного городка, который к этому времени построят на Зеленом острове.
О возвращении в Нижний парк аттракционов летом этого года заявил глава Липецка Роман Ченцов. Тогда же в разговоре с GOROD48 он сказал, что уже отобран десяток современных аттракционов, которые будут куплены в Китае.
Проект стали быстро проводить в жизнь. В начале октября МАУК «Городские пространства Липецка» объявил аукцион на поставку девяти аттракционов. Самыми дорогими в лоте стали «Семейные американские горки» за 32,7 миллиона рублей, самым дешевым — батут «Банджи» за 2,9 миллиона. В закупку включили «Карусель с лошадками», «Детскую цепочную карусель», «Вращающуюся машину», «Маятник», «Цепочную карусель», «Летающее диско» и «Башню свободного падения».
Почти сразу же началась дискуссия, где разместить эти аттракционы. На октябрьской сессии горсовета вице-мэр Светлана Сурмий сообщила депутатам, что департамент градостроительства и архитектуры прорабатывает сразу два варианта размещения аттракционов: в центре парка, откуда их убрали во время реконструкции, или же на территории за «взлеткой». Сама Светлана Сурмий была за второй вариант, который оставлял парк в его новом, уже привычном горожанам виде.
Сейчас заканчивается проектирование зоны размещения аттракционов, ее благоустройства и в целом формирование единой смысловой концепции. Уже летом аттракционы будут введены в эксплуатацию. Развитие Нижнего парка будет продолжено в дальнейшем.
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