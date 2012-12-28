Обещанные Липецку аттракционы разместят у «взлетки» напротив Центрального пляжа

Торги на поставку аттракционов для Нижнего парка выиграла липецкая компания «Алькор». Мэрия выбрала место для их установки.

Закончились торги на поставку девяти аттракционов для Нижнего парка. Лучшее предложение из трех участников торгов сделала липецкая компания «Алькор». Она сбросила с начальной цены контракта в 130 миллионов рублей 26 миллионов. Таким образом, покупка обошлась муниципальному бюджету в 104 миллиона 650 тысяч рублей. Контракт предполагает поставку и монтаж произведенных в Китае, но полностью сертифицированных для эксплуатации в России аттракционов.— В функционале торговой площадки, где состоялся аукцион, не предусмотрено раскрытие участников. По этой же причине название фирмы-победителя торгов не было публично освещено. Во всех поступивших заявках от участников торгов фигурировали только аттракционы, произведенные в КНР. Заявок для участия в торгах от российских производителей не было, — прокомментировали итоги торгов в МАУК «Культурные пространства Липецка».Тем временем в мэрии определились, что аттракционы установят у «взлетки», за памятником Народовольцам и дорогой напротив Центрального пляжа. Это значит, что в парке не придется рыть траншеи под кабели электропитания и разрушать плиточное покрытие. Таким образом, к лету следующего года у пляжа сформируется зона активного отдыха с учетом спортивного городка, который к этому времени построят на Зеленом острове.О возвращении в Нижний парк аттракционов летом этого года заявил глава Липецка Роман Ченцов. Тогда же в разговоре с GOROD48 он сказал, что уже отобран десяток современных аттракционов, которые будут куплены в Китае.Проект стали быстро проводить в жизнь. В начале октября МАУК «Городские пространства Липецка» объявил аукцион на поставку девяти аттракционов. Самыми дорогими в лоте стали «Семейные американские горки» за 32,7 миллиона рублей, самым дешевым — батут «Банджи» за 2,9 миллиона. В закупку включили «Карусель с лошадками», «Детскую цепочную карусель», «Вращающуюся машину», «Маятник», «Цепочную карусель», «Летающее диско» и «Башню свободного падения».Почти сразу же началась дискуссия, где разместить эти аттракционы. На октябрьской сессии горсовета вице-мэр Светлана Сурмий сообщила депутатам, что департамент градостроительства и архитектуры прорабатывает сразу два варианта размещения аттракционов: в центре парка, откуда их убрали во время реконструкции, или же на территории за «взлеткой». Сама Светлана Сурмий была за второй вариант, который оставлял парк в его новом, уже привычном горожанам виде.Сейчас заканчивается проектирование зоны размещения аттракционов, ее благоустройства и в целом формирование единой смысловой концепции. Уже летом аттракционы будут введены в эксплуатацию. Развитие Нижнего парка будет продолжено в дальнейшем.