Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Коровы разгромили кладбище
Происшествия
На базе отдыха под Липецком животные пострадали из-за буйного жеребца
Происшествия
Сегодня в Липецке: кто зарабатывает больше всех в городе, кому в ближайшее время повысят зарплату
Общество
Покатушки на тюбингах закончились серьезными травмами
Происшествия
Ольга Митрохина: «Желаю вам найти свой собственный путь»
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
В областной детской больнице провели сложнейшую операцию по спасению пострадавшего в ДТП трехмесячного мальчика
Происшествия
Сдутые ветром створки балкона угодили в «Ситроен»
Происшествия
Кровля жилого дома сгорела на улице Советской
Происшествия
Автобус 12-го маршрута попал в ДТП
Происшествия
Читать все
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Сдутые ветром створки балкона угодили в «Ситроен»
Происшествия
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
В Липецкой области кратковременные дожди и до +20
Погода в Липецке
46-летний мужчина сгорел на трассе
Происшествия
«Наш «Металлург» всех побеждает…»
Спорт
Инвалид промышлял кражами и грабежом
Происшествия
В Липецке впервые пройдет общегородской выпускной студентов техникумов и колледжей
Общество
В Тракторном — большое отключение холодной воды
Общество
Дрон перехватили над липецкой колонией
Происшествия
Читать все
Общество
164
26 минут назад

В Липецке впервые пройдет общегородской выпускной студентов техникумов и колледжей

Завтрашние «технари» и «рабочий класс» отметят начало взрослой жизни в Быхановом саду. Для них споёт приглашенная «звезда».

Мэр Липецка Роман Ченцов сообщил, что в городе пройдет выпускной для студентов техникумов и колледжей.

«Нам важно, чтобы молодёжь после учёбы оставалась в городе, продолжала работать и делала Липецк еще лучше. Как раз это событие станет прекрасным завершением студенчества и перехода во взрослую жизнь», — заявил Роман Ченцов.

Мэр рассказал о нескольких встречах со студентами, на которых собирались их пожелания. Местом выпускного бала ребята выбрали Быханов сад. Программа обещает быть насыщенной: с красной дорожкой для торжественного входа, выступлениями кавер-групп, талантливых студентов, и интерактивными зонами для общения и фото.

Особый сюрприз – выступление популярной музыкальной группы. Какой — сюрприз.

Выпускной для выпускников колледжей и техникумов состоится 4 июля в 17:00 в Быхановом саду. Вход по браслетам. Все подробности – в молодежном чат-боте, который разработали сами ребята для удобства коммуникации @ProfPromLipetsk_bot
выпускной
0
0
0
1
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
НЛМК Live
НЛМК приглашает школьников в летний проект «Корпорация дети»
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Происшествия
Мошенники переключились на детей: в полицию обратились родители 15-летней девочки
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить