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Общество
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26 минут назад
В Липецке впервые пройдет общегородской выпускной студентов техникумов и колледжей
Завтрашние «технари» и «рабочий класс» отметят начало взрослой жизни в Быхановом саду. Для них споёт приглашенная «звезда».
«Нам важно, чтобы молодёжь после учёбы оставалась в городе, продолжала работать и делала Липецк еще лучше. Как раз это событие станет прекрасным завершением студенчества и перехода во взрослую жизнь», — заявил Роман Ченцов.
Мэр рассказал о нескольких встречах со студентами, на которых собирались их пожелания. Местом выпускного бала ребята выбрали Быханов сад. Программа обещает быть насыщенной: с красной дорожкой для торжественного входа, выступлениями кавер-групп, талантливых студентов, и интерактивными зонами для общения и фото.
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Выпускной для выпускников колледжей и техникумов состоится 4 июля в 17:00 в Быхановом саду. Вход по браслетам. Все подробности – в молодежном чат-боте, который разработали сами ребята для удобства коммуникации @ProfPromLipetsk_bot
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