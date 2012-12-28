В Липецке впервые пройдет общегородской выпускной студентов техникумов и колледжей

Завтрашние «технари» и «рабочий класс» отметят начало взрослой жизни в Быхановом саду. Для них споёт приглашенная «звезда».

Мэр Липецка Роман Ченцов сообщил, что в городе пройдет выпускной для студентов техникумов и колледжей.«Нам важно, чтобы молодёжь после учёбы оставалась в городе, продолжала работать и делала Липецк еще лучше. Как раз это событие станет прекрасным завершением студенчества и перехода во взрослую жизнь», — заявил Роман Ченцов.Мэр рассказал о нескольких встречах со студентами, на которых собирались их пожелания. Местом выпускного бала ребята выбрали Быханов сад. Программа обещает быть насыщенной: с красной дорожкой для торжественного входа, выступлениями кавер-групп, талантливых студентов, и интерактивными зонами для общения и фото.Особый сюрприз – выступление популярной музыкальной группы. Какой — сюрприз.Выпускной для выпускников колледжей и техникумов состоится 4 июля в 17:00 в Быхановом саду. Вход по браслетам. Все подробности – в молодежном чат-боте, который разработали сами ребята для удобства коммуникации @ProfPromLipetsk_bot