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Общество
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сегодня, 15:56
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Министерство обороны собирается восстановить водоснабжение в липецком доме
По непонятным причинам вторую неделю нет холодной воды
— Уже вторая неделя пошла, как у нас нет холодной воды, — рассказала GOROD48 Ольга, живущая в проблемном доме. — И никто не хочет заниматься этим вопросом. Мы вызвали аварийку, рабочие влезли в колодец, посмотрели, что там полно воды и сказали, что сделать ничего не будут, потому что сети к ним не относятся.
В этом доме, кстати, во время учебы в Липецке жил Василий Сталин.
Но жильцам от этой истории никакой пользы. Ольга рассказала, что о своей проблеме они написали во все инстанции, но желаемых результатов не добились.
— Мы скоро вылетим в трубу, пользуясь только горячей водой! — переживает Ольга.
Оказалось, что сети дома № 15 до сих пор принадлежат Министерству обороны, хотя территория Военного городка уже почти как два года передана Липецку.
Городской департамент ЖКХ неоднократно направлял в Минобороны письма о необходимости передать имущество в собственность города, для последующего их обслуживания компанией «РВК-Липецк», рассказали GOROD48 мэрии. При этом, по данным городской администрации, министерство обороны запланировало восстановление водоснабжения в доме № 15.
— Работы проводятся, — сказал нам начальник производственного участка 7/2 ЖКС № 7 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВКС в Липецке Дмитрий Кульнев и положил трубку.
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