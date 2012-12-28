Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Жильцы дома на улице 40 лет Октября пожаловались на жуткий запах: во вскрытой квартире нашли сгнивший труп
Происшествия
Обещанные Липецку аттракционы разместят у «взлетки» напротив Центрального пляжа
Общество
В Липецке продолжается погодная аномалия: Тракторный в снегу, в остальном городе сухо
Погода в Липецке
«Мы сидим без отопления и горячей воды, а на улице мороз!»
Общество
Житель Липецка добился привлечения к суду трех рэкетиров
Происшествия
«Царя! Царя! Царя!» — кричали на публичных слушаниях по проекту бюджета-2025 в Липецком горсовете
Общество
Хлевенские полицейские задержали подозреваемого в сбыте оружия на территории Чеченской Республики
Происшествия
Цены на бензин в Липецкой области стремятся вверх все быстрее
Экономика
64-летней липчанке мошенник позвонил от лица сотрудника поликлиники
Происшествия
Министерство обороны собирается восстановить водоснабжение в липецком доме
Общество
Читать все
«Мы сидим без отопления и горячей воды, а на улице мороз!»
Общество
В Усманском районе перевернулся «ВАЗ» под управлением 75-летней женщины
Происшествия
Пивных магазинов-трансформеров в многоэтажках больше не будет
Общество
В Липецкой области без снега, без ветра и до +3
Погода в Липецке
В районах Новолипецка и Тракторного отключат холодную воду
Общество
Ничего подозрительного в ТРЦ «Ривьера» не обнаружено
Происшествия
Третья эвакуация за две недели: ТРЦ «Ривьера» проверяют экстренные службы
Происшествия
Липецкая вечЁрка: труп в квартире, оружейный дилер и где установят новые аттракционы
Общество
Немало забили, ещё больше пропустили
Спорт
В Ельце сбили 56-летнего мужчину
Происшествия
Читать все
Общество
2188
сегодня, 15:56
10

Министерство обороны собирается восстановить водоснабжение в липецком доме

По непонятным причинам вторую неделю нет холодной воды

Жильцы дома № 15 в Военном городке сидят без холодной воды.

— Уже вторая неделя пошла, как у нас нет холодной воды, — рассказала GOROD48 Ольга, живущая в проблемном доме. — И никто не хочет заниматься этим вопросом. Мы вызвали аварийку, рабочие влезли в колодец, посмотрели, что там полно воды и сказали, что сделать ничего не будут, потому что сети к ним не относятся.

В этом доме, кстати, во время учебы в Липецке жил Василий Сталин.

Но жильцам от этой истории никакой пользы. Ольга рассказала, что о своей проблеме они написали во все инстанции, но желаемых результатов не добились.

— Мы скоро вылетим в трубу, пользуясь только горячей водой! — переживает Ольга.

Оказалось, что сети дома № 15 до сих пор принадлежат Министерству обороны, хотя территория Военного городка уже почти как два года передана Липецку.

Городской департамент ЖКХ неоднократно направлял в Минобороны письма о необходимости передать имущество в собственность города, для последующего их обслуживания компанией «РВК-Липецк», рассказали GOROD48 мэрии. При этом, по данным городской администрации, министерство обороны запланировало восстановление водоснабжения в доме № 15.

— Работы проводятся, — сказал нам начальник производственного участка 7/2 ЖКС № 7 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВКС в Липецке Дмитрий Кульнев и положил трубку.
отключение воды
0
0
6
4
8

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Когда
сегодня, 21:47
Порядок в гаражном кооперативе наведут
Ответить
Нафаня
сегодня, 19:49
За то на студенческой вода хлещет второй месяц в выселеном доме
Ответить
Гостья
сегодня, 19:15
Поясните, все сети всех домов Военного городка принадлежат МО ? Квитанции за коммунальные услуги приходят от городских служб, не от Минобороны.
Ответить
Мастер Z
сегодня, 18:35
Чтобы было давление холодной воды в доме, на насосной станции, которая находится напротив Космонавтов, 5, должны исправно работать насосы, то есть создавать давление минимум 5 атмосфер, а там не более 3,5 атм. А насосные в военном городке давно не принадлежат Министерству обороны. Делайте выводы с кого надо спрашивать.
Ответить
НинаИнна
сегодня, 18:03
Не дома а старьё . За 87 лет прожрали мыши, крысы, тараканы….
Ответить
Гость
сегодня, 17:34
Хочется знать, куда мы пойдем дальше, если Министерство Обороны начнет ремонтировать прогнившие трубы водопровода в одном из домов города Липецка. А может, они замахнутся и на другие регионы страны? И будет новый уникальный Липецкий метод!!!!! Ведь в каждом деле главное начАть (или нАчать) - не знаю, как правильно.
Ответить
кандыбас
сегодня, 16:21
а домик то видно не для работяг
Ответить
Эх
сегодня, 16:13
Собянина бы туда. Он бы сделал реновацию.
Ответить
Постоянный Гость
сегодня, 16:09
Ничего щас снега навалит можно потом его топить и воду пить
Ответить
vlad
сегодня, 16:05
"Обещать, не значит жениться"©.
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru