Ждать ли этой зимой аномальных снегопадов?

GOROD48 поинтересовался видами на зиму у синоптика и у астролога.

В воскресенье начнется календарная зима. Какой она будет? Этот вопрос GOROD48 задал синоптику и астрологу.По словам синоптика липецкого Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Дании Знойкиной, хотя уже много лет зимы были теплыми, зима 2024-2025 ожидается в пределах климатической нормы. Средние температуры составят 5-8 градусов мороза.— Будут, конечно, и сильные морозы, и оттепели будут обязательно, и метели. Все это мы ожидаем, — говорит синоптик.Астролог Геннадий Невзоров в своих прогнозах руководствуется народными приметами и сигналами из космоса, которые он ловит с помощью духовных и силовых ловушек.— Если листья с деревьев опали до первого снега, то зима должна была быть жестко-холодная и малоснежная. Но поскольку листья еще висят, а первый снег уже выпал, значит, зима будет по температуре близка к обычной, — считает Геннадий Невзоров.А запрос в космос выдал аномальные снегопады во второй половине зимы.