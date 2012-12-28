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2351
сегодня, 15:31
13

Ждать ли этой зимой аномальных снегопадов?

GOROD48 поинтересовался видами на зиму у синоптика и у астролога.

В воскресенье начнется календарная зима. Какой она будет? Этот вопрос GOROD48 задал синоптику и астрологу.

По словам синоптика липецкого Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Дании Знойкиной, хотя уже много лет зимы были теплыми, зима 2024-2025 ожидается в пределах климатической нормы. Средние температуры составят 5-8 градусов мороза.

— Будут, конечно, и сильные морозы, и оттепели будут обязательно, и метели. Все это мы ожидаем, — говорит синоптик.

Астролог Геннадий Невзоров в своих прогнозах руководствуется народными приметами и сигналами из космоса, которые он ловит с помощью духовных и силовых ловушек.

— Если листья с деревьев опали до первого снега, то зима должна была быть жестко-холодная и малоснежная. Но поскольку листья еще висят, а первый снег уже выпал, значит, зима будет по температуре близка к обычной, — считает Геннадий Невзоров.

А запрос в космос выдал аномальные снегопады во второй половине зимы.
погода
зима
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Комментарии (13)

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Сначала новые
Бабка Первая
1 минуту назад
Отличный ролик - посмеялась, и головная боль стихла)
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Зимний рыбак
38 минут назад
Хорошая будет зима, видишь вон чукча в тундру пошёл на охоту
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Баба Зина
39 минут назад
Такой прогноз и я бы дала на центральном рынке. Похож на предсказания, какие давали в цирке в фильме Собачье сердце.
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ЛТЗ
41 минуту назад
У меня сосед алколог ловит сигналы не только из космоса, но и мультивселенной, возьмите у него интервью, он и про погоду, и про курс доллара всё расскажет.
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777
сегодня, 16:14
Даешь умеренно морозную и снежную зиму до конца марта, а в апреле — * , по-летнему теплую погоду.
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Вася
сегодня, 16:13
Хоть бы снег выпал метра на полтора !
Ответить
Погода
сегодня, 16:10
Тьфу на вас всех!
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Липчанка
сегодня, 16:00
И до Липецка добралась мода на астрологов
Ответить
горожанин
сегодня, 15:57
А что астрологи говорят про рубль и экономику?
Ответить
Костья
28 минут назад
Он утонул.
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Ну тут
47 минут назад
Либо хорошо, либо ничего. Третьего не дано
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Белладонна
сегодня, 15:37
Хотелось бы, чтобы зима была снежной и очень морозной
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Гостья
сегодня, 16:14
Белладонна, кормите усиленно птиц.
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