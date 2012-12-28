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2803
сегодня, 17:07
18

«Мы сидим без отопления и горячей воды, а на улице мороз!»

В доме № 15 по улице Студенческий городок периодически отключают отопление и горячую воду.

— Уже столько времени сидим без отопления и горячей воды, а на улице уже мороз! ЖЭК и управляющая компания ничего не делают! Помогите нам, дайте огласку этой проблеме, может, до какого-нибудь руководства дойдёт! — попросила жительница дома Юлия.

Отопление и горячую воду в доме отключают уже второй раз за месяц. Первое отключение продлилось с 3 по 8 ноября, втрое — с 20 по 28 ноября. Сегодня отопление в дом подали, но не во все квартиры. Недалеко от дома есть раскопки и жильцов уже предупредили, на время ремонта тепло снова отключат.

— Мы уже вторую неделю упражняемся с подключением этого дома. Рядом порыв трубопровода, и «Квадра» то включает, то отключает отопление. Сами понимаете, это нелегко. Уже не по себе становится из-за этих порывов! — заявил GOROD48 директор УК «Маяк» Александр Пешкин.

«После проведения ремонтных работ по замене запорной арматуры теплоноситель подается в штатном режиме», — заявили в пресс-службе Липецкого филиала компании «Квадра», отметив, что после завершения любых работ на теплосетях и заполнения системы теплоносителем, незамедлительно информируют управляющие компании о необходимости запуска внутридомовой системы отопления. В случае, если у жильцов таких домов холодные батареи, им необходимо обращаться в свою управляющую компанию.
отключние отопления
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Комментарии (18)

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Сначала новые
Светка
сегодня, 22:12
Зеленый остров главнее.
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Мудрый
сегодня, 21:57
Потерпите,зато летом будем отрываться на лысом острове!!!
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Народ
сегодня, 21:08
Вы как в первый раз. Давно пора выбрать место в СНТ и кайфовать своим парковочным местом у домика, пожинать овощи с огорода, закаляться и не нервничать о ремонте соседа с верхнего этажа. Ей богу, большинство все такие ранимые..
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теть таня
сегодня, 20:18
вот так вот-надо буржуйку пади купить гдето-
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Космонавтов ,38
сегодня, 19:30
4 подъезд, трехкомнатные квартиры, угловые - не первый год холодные батареи, стояки горячие , а батареи теплые вверху , а низ батарей холодный. Не хватает давления в системе, всё тепло забирает самострой - магазин Магнит. И никому нет до этого дела. УК кивает на Квадру, а Квадра на УК. Но никто не обращает внимание на самострой в центре города Липецка.
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Космонавтов ,38
сегодня, 19:28
4 подъезд, трехкомнатные квартиры, угловые - не первый год холодные батареи, стояки горячие , а батареи теплые вверху , а низ батарей холодный. Не хватает давления в системе, всё тепло забирает самострой - магазин Магнит. И никому нет дл этого дела. УК кивает на Квадру, а Квадра на УК. Но никто не обращает внимание на самострой в центре города Липецка.
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111
сегодня, 20:21
рудный 11, 1й подъезд угловые квартиры так же, батареи низ холодный, давления нет!
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Зуммер
сегодня, 19:07
Чё, реально на улице прям мороз-мороз?
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15-й
сегодня, 18:56
И мы также сидим без отопления уже целый месяц с 1 ноября, дом 29, подъезд 5 на 15 микрорайоне и эта же управляющая компания Маяк, тоже самое Пешкин на Квадру все сваливает и ни как добиться не можем, чтобы тепло было, вот вчера в 16.00 вроде бы включили отопление, а уже в 18.00 отключили и горячую воду в том числе и сейчас все холодные батареи и без горячей воды сидим и мёрзнем.
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ха
сегодня, 18:46
в следующем году еще и без света будем
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Маша
сегодня, 18:41
Циолковского 40, вторую неделю в ванне не работает змеевик и гор воды тоже нет. В ванну заходим в шубах, там как на улице, не говоря уже о том, чтобы принять душ. Включают на и отключают. Караул!
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