«Мы сидим без отопления и горячей воды, а на улице мороз!»

В доме № 15 по улице Студенческий городок периодически отключают отопление и горячую воду.— Уже столько времени сидим без отопления и горячей воды, а на улице уже мороз! ЖЭК и управляющая компания ничего не делают! Помогите нам, дайте огласку этой проблеме, может, до какого-нибудь руководства дойдёт! — попросила жительница дома Юлия.Отопление и горячую воду в доме отключают уже второй раз за месяц. Первое отключение продлилось с 3 по 8 ноября, втрое — с 20 по 28 ноября. Сегодня отопление в дом подали, но не во все квартиры. Недалеко от дома есть раскопки и жильцов уже предупредили, на время ремонта тепло снова отключат.— Мы уже вторую неделю упражняемся с подключением этого дома. Рядом порыв трубопровода, и «Квадра» то включает, то отключает отопление. Сами понимаете, это нелегко. Уже не по себе становится из-за этих порывов! — заявил GOROD48 директор УК «Маяк» Александр Пешкин.«После проведения ремонтных работ по замене запорной арматуры теплоноситель подается в штатном режиме», — заявили в пресс-службе Липецкого филиала компании «Квадра», отметив, что после завершения любых работ на теплосетях и заполнения системы теплоносителем, незамедлительно информируют управляющие компании о необходимости запуска внутридомовой системы отопления. В случае, если у жильцов таких домов холодные батареи, им необходимо обращаться в свою управляющую компанию.