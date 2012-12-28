«Стальная команда» из Липецка – сильнейшая в России

Наши яхтсмены победили, несмотря на серьёзную конкуренцию и капризы погоды.

«Стальная команда» выступала в классе «Микро», где соревнуются небольшие одномачтовые яхты шириной до двух с половиной метров, осадкой не более 1 метра 10 сантиметров и высотой надводного борта до 60 см. Таким лодкам трудно выходить на воду в непогоду, а погодные условия в Поволжье не менее сложные, чем сейчас в Липецке – ветер, дожди.















Экипаж липецкой яхты «Steel Team» выиграл чемпионат России по парусному спорту.Чемпионат проходил в акватории Волки в Ульяновске, за победу боролись 30 экипажей из 15-ти регионов страны.По традиции, в экипаже выступали двое липчан – Владимир Баженов и Александр Кузьмин, а третий участник был «легионером», на этот раз им оказался Никита Матюшин из Свердловской области. И именно опыт этой сборной обеспечил «Стальной команде» победу и «золотые» медали.