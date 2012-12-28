Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Коровы разгромили кладбище
Происшествия
На базе отдыха под Липецком животные пострадали из-за буйного жеребца
Происшествия
Сегодня в Липецке: кто зарабатывает больше всех в городе, кому в ближайшее время повысят зарплату
Общество
Покатушки на тюбингах закончились серьезными травмами
Происшествия
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
46-летний мужчина сгорел на трассе
Происшествия
В областной детской больнице провели сложнейшую операцию по спасению пострадавшего в ДТП трехмесячного мальчика
Происшествия
Ольга Митрохина: «Желаю вам найти свой собственный путь»
Общество
Сдутые ветром створки балкона угодили в «Ситроен»
Происшествия
Кровля жилого дома сгорела на улице Советской
Происшествия
Читать все
Сдутые ветром створки балкона угодили в «Ситроен»
Происшествия
В Липецкой области кратковременные дожди и до +20
Погода в Липецке
46-летний мужчина сгорел на трассе
Происшествия
В Липецке впервые пройдет общегородской выпускной студентов техникумов и колледжей
Общество
В Тракторном — большое отключение холодной воды
Общество
«Наш «Металлург» всех побеждает…»
Спорт
Инвалид промышлял кражами и грабежом
Происшествия
«Стальная команда» из Липецка – сильнейшая в России
Спорт
Бугаков не знает, будет ли менять пенальтиста, Хозиев желает «Металлургу» вернуться в «Серебро»
Спорт
Липецкая вечЁрка: буйный жеребец, покатушки на тюбинге и «Иванушки» на Дне города
Общество
Читать все
Спорт
63
38 минут назад

«Стальная команда» из Липецка – сильнейшая в России

Наши яхтсмены победили, несмотря на серьёзную конкуренцию и капризы погоды.

Экипаж липецкой яхты «Steel Team» выиграл чемпионат России по парусному спорту.

Чемпионат проходил в акватории Волки в Ульяновске, за победу боролись 30 экипажей из 15-ти регионов страны.

«Стальная команда» выступала в классе «Микро», где соревнуются небольшие одномачтовые яхты шириной до двух с половиной метров, осадкой не более 1 метра 10 сантиметров и высотой надводного борта до 60 см. Таким лодкам трудно выходить на воду в непогоду, а погодные условия в Поволжье не менее сложные, чем сейчас в Липецке – ветер, дожди.

й1.jpg

По традиции, в экипаже выступали двое липчан – Владимир Баженов и Александр Кузьмин, а третий участник был «легионером», на этот раз им оказался Никита Матюшин из Свердловской области. И именно опыт этой сборной обеспечил «Стальной команде» победу и «золотые» медали.

Фото из архива участников соревнований
Парусный спорт
0
0
0
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За электросамокатчиками и питбайкерами будет следить «большой брат»
НЛМК Live
НЛМК приглашает школьников в летний проект «Корпорация дети»
Общество
Липецкий медвуз возглавит бывший министр здравоохранения Сахалинской области Александр Зубков
Общество
Советская, Первомайская, Горького, Неделина… На этих улицах появятся платные парковки
Спорт
Липецкие стрелки вернулись на международную арену
Общество
Парк Молодежный? А никакого парка нет!
Общество
Из-за боязни отравить малышей в Липецке неохотно истребляют крыс и мышей
Общество
Почему дороги были такими грязными зимой? Зато песка стало меньше!
Общество
В липецкой мэрии заявили, что почти 64% горожан — активные спортсмены
Происшествия
Мошенники переключились на детей: в полицию обратились родители 15-летней девочки
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить