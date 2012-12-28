Сегодня в Липецке: кто зарабатывает больше всех в городе, кому в ближайшее время повысят зарплату
В областной детской больнице провели сложнейшую операцию по спасению пострадавшего в ДТП трехмесячного мальчика
Бугаков не знает, будет ли менять пенальтиста, Хозиев желает «Металлургу» вернуться в «Серебро»
Спорт
63
38 минут назад
«Стальная команда» из Липецка – сильнейшая в России
Наши яхтсмены победили, несмотря на серьёзную конкуренцию и капризы погоды.
Чемпионат проходил в акватории Волки в Ульяновске, за победу боролись 30 экипажей из 15-ти регионов страны.
«Стальная команда» выступала в классе «Микро», где соревнуются небольшие одномачтовые яхты шириной до двух с половиной метров, осадкой не более 1 метра 10 сантиметров и высотой надводного борта до 60 см. Таким лодкам трудно выходить на воду в непогоду, а погодные условия в Поволжье не менее сложные, чем сейчас в Липецке – ветер, дожди.
Фото из архива участников соревнований
0
0
0
1
0
Комментарии