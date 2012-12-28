В мэрии определились со средней зарплатой жителя Липецка в 2035 году — 207 тысяч рублей

Но это — оптимистичный сценарий. Пессимистичный предполагает рост зарплаты до 123,9 тысячи рублей.

Вчера в Липецком горсовете прошли публичные слушания проекта изменений в Стратегию социально-экономического развития города Липецка до 2035 года. Слушания, несмотря на заявленную публичность, оказались кулуарными — на них присутствовали всего 23 человека, причем обычных горожан было от силы пятеро. Слово попросили трое: националист, монархист и жена депутата областного Совета.О проекте рассказывала и.о. председателя департамента экономического развития мэрии Мария Соловьева, и этот рассказ занял менее пяти минут.И если не читать текст проекта, то было непонятно, о чем вообще речь. Впрочем, если и читать, то очевидно, что это — просто бюрократический документ, в котором прописаны основные стратегические цели и направления, плановые значения индикаторов таких показателей как «Демографическая политика и здравоохранение», «Физическая культура и спорт», «Культура и туризм», «Политика в области экономики и предпринимательства», «Рынок труда и кадровое обеспечение», «Инвестиционная политика и политика в сфере инноваций». Все это просто подкорректировали с учетом новых установок из федерального центра и правительства области, ведь в утвержденную еще в 2016 году Стратегию изменения до этого вносили лишь однажды.В документе написано, что главной стратегической задачей развития города является устойчивый рост качества жизни населения. Но единственная цифра, которая в пятиминутном выступлении Марии Соловьевой была хоть как-то интересна — прогноз средней зарплаты по городу к 2035 году. По оптимистичному сценарию она вырастет до 207 тысяч рублей, по пессимистичному — до 123,9 тысячи.Единственное изменение в Стратегии, связанное с градостроительной политикой, — появление в нем нового флагманского проекта «Липовка-Воронеж», предполагающего развитие центральной части города от Комсомольского пруда вдоль водоотводного канала — эта протока почему-то даже в официальном документе называется рекой.— Рост качества жизни населения планируется за счет достижения семи стратегических целей. Первая — сохранение населения и укрепление здоровья, повышение благополучия людей и поддержка семьи. Вторая — реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной, социально ответственной личности. Третья — комфортная и безопасная среда для жизни. Четвертая — экологическое благополучие. Пятая — устойчивая динамичная экономика. Шестая — технологическое лидерство. И седьмая — цифровая трансформация государственного муниципального управления. Данные цели соответствуют указу президента РФ, — отметила эксперт публичных слушаний, завкафедрой «Экономика и финансы» ЛГТУ, кандидат экономических наук Виктория Кондраткова.Если говорить о предложениях липчан к этому документу, то в ходе общественных обсуждений от пяти участников публичных слушаний поступило девять предложений. Три из них были приняты, остальные отклонены. Но те, чьи предложения отклонили — Сергей Белицын и Владимир Станский — в качестве утешения получили слово.Сергей Белицын, представившийся членом официально зарегистрированного в Минюсте РФ объединения «Северный человек», в письменном виде задал оргкомитету публичных слушаний три вопроса: «Какова стратегия миграционной политики?» «Где и когда будут строить общежития для мигрантов?» «Будет ли что-то предприниматься в отношении незаконно работающих хостелов для мигрантов, созданных в жилых домах?» На бумаге ему же ответили, что эти предложения не относятся к теме публичных слушаний.Выйдя на трибуну, Сергей Голицын раскритиковал Дни национальной культуры в Липецке за то, что на них «не рассказывают молодежи ничего того, о чем идет речь в указе президента РФ за номером 809 («Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». — Прим.).Второй участник публичных слушаний, Владимир Станский, обычно представляющийся «Рабом Божьим Владимиром» и являющийся монархистом по убеждению, назвал систему формирования власти в городе сословно-наследственной. Затем Станский призвал чиновников наладить в городе производство двухтактных двигателей, которые можно использовать по двойному назначению: для мотоблоков, работающих в поле, и для беспилотных летательных аппаратов. «Когда мы перекуем мечи на орала, нам нужно будет заняться сельским хозяйством». Свой спич он закончил призывом провести всесословный липецкий собор с участием старост православных храмов, «которые знают, что и когда делать».— К сожалению, депутаты очень сильно оторвались от простых граждан. Чтобы взять рычаги управления в свои руки, нужен прежде всего собор. Городской Совет нам, к сожалению, уже не помощник. А нам нужны воля, разум, сила!Неожиданно раскритиковала чиновников и Алина Косилова, жена депутата облсовета Ивана Косилова, недавно перешедшего из фракции КПРФ во фракцию «Единая Россия». Она обвинила неназванных ею сотрудников мэрии в тщеславии и формализме. «Они приходят на встречи с людьми как на каторгу». Липчанка призвала власть не бояться людей, даже очевидных провокаторов.