Людей сжигать теперь не модно — их стали просто разводить

Итоги недели.

В понедельник бдительные жители Опытной станции заметили застрявший на дереве квадрокоптер и тут же сообщили об этом в компетентные органы — после недавних событий, связанных с уничтожением над Липецком двух украинских беспилотников, весьма похвальная расторопность., — написал губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. Спецслужбы, очевидно, уже нашли его владельца.Напомним, что с мая прошлого года в Липецкой области действует тотальный запрет на запуск дронов за исключением беспилотников органов государственной власти и силовых структур.В среду до обеда. А перед этим. Оказалось, что это было тестированием оповещения об авиационной опасности с помощью СМС-рассылки. НоТогда липчанам придут от РЧСЧ две SMS. Первая – с предупреждением об опасности, вторая – с отбоем воздушной тревоги.Эта неделя была короче обычной из-за выпавшего на пятницу праздничного дня, 8 марта. Накануне, в четверг, глава Липецка. На разминку: убрать закрепленные за ведомствами общественные места от вытаявшего мусора, смести в кучи щебень и песок.Убирать есть что. За зиму МБУ «Управление благоустройства Липецка» рассыпало по дорогам и тротуарам 36,5 тысяч тонн пескосоляной смеси — вдвое больше, чем прошлой зимой. Весь этот смешанный с землей песок нужно будет убрать. Пока же еженедельно с улиц МБУ вывозит до 23 тысяч кубометров снега.— Совсем незаметно наступит весна. Солнце уже не только светит, но и греет. Мы должны максимально быстро сделать город стать чистым. Мы не будем ждать, когда с улиц сойдет самый последний снег, — сказала мэр.Первый же официальный «чистый четверг» пройдет уже на этой неделе, 14 марта. Глава города рассчитывает, что, двигаясь такими небольшими шажками, к маю можно будет поэтапно очистить Липецк. К уборке закрепленных за ними территорий привлекут бизнес, торговые центры, АЗС, гаражные кооперативы, СНТ. Силами муниципальных организаций уберут магистральные улицы, силами «управляшек» УК — контейнерные площадки и дворы.Кстати,. Личный автотранспорт, кстати, был одной из причин зимнего мусорного коллапса в городе: в «ЭкоПроме постоянно жаловались на то, что машины не позволяли выкатывать с площадок баки с отходами, чтобы загрузить их в мусоровозы. Поэтому с декабря департамент развития территории мэрии стал применять для вразумления водителей «Дозор» — комплекс фотофиксации нарушений «Правил благоустройства Липецка». Всего выявлено 318 машин, стоящих в непосредственной близости от контейнерных площадок. 154 водителя уже оштрафованы на общую сумму 84,5 тысячи рублей. Так вот, мэр считает мизерным штраф в размере 500-3 000 рублей за такое нарушение.А вот и неожиданное продолжение темы:, куда вывозят мусор из Липецка. В областном управлении экологии говорят, что для запуска нового полигона потребуются тепло и три недели. Теперь «ЭкоПрому» не дает покоя вопрос, успеют ли построить для липецкого мусора новое место его утилизации за оставшиеся 20 дней?Часть мусора не очень умные жильцы многоэтажек спускают в унитаз. По этой причине компания «РВК-Липецк» никак не может войти в график выполнения заявок по прочистке канализации в день их получения. Из него «РВК» выбилась в январе, когда 50 тысяч жителей Липецка остались после аварии на сетях «Квадры» без отопления на два-три дня, а некоторые дома — на неделю и больше. В итоге в январе засоров канализации насчитали на 540 больше, чем годом ранее. Если в обычное время «РВК» устраняла до 15-20 засоров в сутки, то в январе-феврале получала до 50 аварийных заявок. Чтобы максимально ускорить их выполнение, организация к своим четырем аварийным бригадам наняла две подрядные. Также в «РВК» решили начать размещать информацию о причинах засоров канализации на платежках этой компании. Под шапкойНа этой неделе мэр Липецка попросила департамент развития территории включить в чек-лист по проверке управляющих компаний наличие информации в подъездах о номере мобильного телефона директора УК, номере телефона аварийки «управляшки» и ЕДС, а также наличие QR-кода единой федеральной централизованной информационной системы ГИС ЖКХ. Пресс-служба мэрии получила задачу создать единый городской стандарт такой справочной информации, которая должна появится в каждом подъезде многоквартирного дома., — сказала глава Липецка.По итогам состоявшихся на прошлой и позапрошлой неделях проверок УК департамент развития территории выдал 55 предписаний по уборке придомовой территории от льда и снега. Не исполненными на момент совещания в мэрии осталось 15 предписаний (крайний срок реакции «управляшек» — 7 марта). Игнорирование требований мэрии грозит юрлицу 10-20 тысячами штрафа.— Очень оригинально, люди пожаловались и УК получили предписание, не выполнили, их оштрафовали, они заплатили в казну штраф деньгами, которые им принесли люди. УК не работает, казна пополняется, а у людей ни дорог, ни денег. Афера века, Бендер отдыхает, — написалНа прошлой неделе. Ее директора дисквалифицировали, а 63 дома — на площади Мира, на улицах Балмочных и Гагарина, в Сырском Руднике и даже в пригородной Хрущевке — раздадут по конкурсу другим «управляшкам».Кстати, на одном из последних совещаний с участием руководства Липецка и управляющих компаний заместитель руководителя ГЖИ Сергей Музалевских заявил, что все остальные находящиеся в «антитопе» ведомства «управляшки» идут к этой же участи семимильными шагами. А это УК «Маяк», «Проспект», «Вариант», «Выбор», «Перспектива»… Но беда к директорам «управляшек» пришла оттуда, откуда те не ждали. Силовики возбудили уголовные дела в отношении руководителей УК «Вариант», «Проспект» и «Маяк» по обвинению в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием «Квадре», «НовитЭну» и «РВК-Липецк»., — сообщила областная прокуратура. Названа и общая сумма ущерба — более 37 млн рублей.— А почему сделали выборочную проверку, а не полную. Значит на кого показали пальцем! Вот вам и ответ на все вопросы, почему у нас все так, — написал— Это не выборочная проверка. Много заявлений было на них написано в Следственный комитет, из нашего дома, который обслуживает УК «Вариант», не менее 10 шт. Вызывали к следователю заявителей, плюс обращались на сайт Бастрыкина. Из-за такого отношения к работе «Вариант» наш дом довела до развала, мы каждую зиму и начало сезона сидим по 2 недели без отопления, потому что в подвалах трубы прогнили, — ответил емуЛипецкие УК в 2021-2022 годах уже проходили через эту историю — обвинения по п. б ч. 2 ст. 165 УК РФ («причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»). Тогда к полутора годам лишения свободы приговорили экс-директора УК «Сырская», к двум годам — директора УК «ОУК», к трем годам — директора УК «Привокзальная» и «Слобода». Все, правда, условно. И двое последних до сих пор являются бенефициарами ряда липецких «управляшек».Главная бизнес-новость недели:. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин. Таким образом, территория бывшего ЛТЗ стала третьей площадкой ОЭЗ следом за Грязинской и Елецкой. В Липецке правительство области собирается локализовать производство сельхозтехники.А в этот понедельник. Екатерина Шестопалова проработала в должности 1 год и 1 месяц.— По семейным обстоятельствам, — ответила GOROD48 о причине своего ухода 41-летняя чиновница.Этот департамент наряду с департаментом ЖКХ мэрии — самый невезучий. С 2019 года, со времени прихода в городскую администрацию Евгении Уваркиной, кресло председателя департамента экономического развития мэрии опустело в шестой раз: до этого его занимали Ольга Герасименко, Жанна Михайлова, Юлия Полоскина (сейчас — финансовый директор АО «Липецкие автобусные линии»), Наталья Игнатенко, Екатерина Шестопалова.. До этого назначения 29-летняя выпускница двух ведущих экономических вузов страны занимала должность заместителя председателя ведомства.— Помоги нам, Господи! — вздохнула— Сегодня 1 апреля? — удивился— Мой прогноз для этого нового назначения - полгода максимум, — ткнула пальцем в небоА знаете ли вы, что в обойме Евгении Уваркиной есть председатель департамента, который работал в своей должности еще при предыдущем мэре Сергее Иванове? Этим долгожителем является Татьяна Григорова, председатель департамента финансов, никем никогда не критикуемого и никогда не попадавшем ни в какие скандалы. На эту должность Григорову назначили еще 1 октября 2016 года!GOROD48 спросил у липчан:Горожане считают, что чиновник должен быть чуть ли не суперменом — умным, храбрым, обладать эмпатией, быстро решать проблемы, помогать людям. Ни в коем случае не брать взяток и не думать о своем кармане. Наши читатели добавили красок.— Чиновник должен отказаться от привилегий, и быть таким как народ. Ездить на общественном транспорте, получать разумную зарплату. И отчитывается каждый год перед народом за проделанную работу! Если это вышеизложенное чиновник не принимает, то цена грош ему доверие от народа! — описал сказочного слугу народа— Простым обычным человеком, имеющим хоть каплю совести. Человеком слова, уважающем свою страну и людей, — снизила градус накала— Всесторонне грамотным, профессионально, честно относящимся к своим обязанностям, — отсекла весь субъективноеРитуальный рынок и отлов собак, кажется, самые прибыльные в Липецке. Объединяет их пара общих вещей: ни покойники, ни бродячие животные не склонны к жалобам. Может, им и не нравится обращение с ними, но первые молчат, вторые только лают. Вторая общая вещь — то, что, как говорят, бизнес и на покойниках, и собаках в Липецке делает один и тот же коммерсант, Ирина Кретова. И, как говорят, именно из-за методов Кретовой на этих рынках постоянно нездоровая обстановка, конкуренция на грани фола, а порой и за ее гранью. Чего стоят одни только ритуальные агенты, ломящиеся через 10 минут в двери квартир после звонка оттуда об умерших людях в скорую помощь или в полицию!Мы уже сообщали, чтои двух руководителей специализированной на обращении с безнадзорными животными компании ООО «Ристэмстрой-Л» арестовал саратовский Следком. По этой причине собачий приют «Счастливый берег» в Студеных Хуторах оказался без финансовой поддержки. А там — до тысячи собак, которым в день требуется до 400 килограммов мяса. GOROD48 попытался выяснить,и какая судьба ожидает его питомцев. И мало что понял. Понятно одно: собак нужно кормить, лечить, стерилизовать. Но кто это будет делать и за чей счет?— 1. Налог на собак, которые поступают в местный бюджет. 2. Обязательная регистрация и идентификация собак. 3. Пропаганда ответственного обращения с животными на государственном уровне (Закон о защите животного). 4. Пропаганда стерилизации. 5. Приюты муниципальные и частные, — загибает пальцы наш читатель, рассказывающий о своем видении решения собачей проблемы на государственном уровне.По данным GOROD48, уже на этой неделе управление главного смотрителя Липецка заново объявит торги на обращение с бродячими собаками, ранее отмененные по техническими причинам. Стартовая цена контракта — без малого пять миллионов рублей.7 марта случилась еще одна собачья история. Ночью жильцы дома №2 по улице Карьерной обнаружили на лестничной клетке, в которой содержались угрозы некому Володе и его телефоны.GOROD48 нашел этого самого Владимира, который живет в Брянске, а его фирма занимается срочным ремонтом и установкой дверей в разных городах России. В Липецке Владимир также вел дела. Так как у него испортились отношения с деловым партнером, адресат адской инсталляции предположил, что это — дело рук его бывшего контрагента.. По его словам, его хотят подставить, ведь у него весьма специфический бизнес: вскрытие дверных замков, на что нужен спецдопуск. Поэтому Павлу проблемы с законом точно не нужны.— Что с людьми сейчас происходит? Не поддается это объяснению. Жуть одна, — резюмировала эту темную историюв селе Фащевка. При этом выяснилось, что в 2018 году водитель уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Но водительское удостоверение он не сдал, а штраф в 30 000 рублей не оплатил. Теперь его снова ждет суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы с лишением водительских прав до трех лет.. Конечно, он был пьян. Теперь ему грозит штраф до полумиллиона рублей или принудительные работы на срок от двух до трех лет.. Выступление певицы в ДС «Звёздный» был назначен на 16 апреля. «Головой надо думать немного, прежде чем идти на голую вечеринку. Думать, в каком мире мы живем и за кого сражаемся», — сообщила председатель департамента по физической культуре и спорту администрации города Липецка Ксения Казакова в своём Telegram-канале.