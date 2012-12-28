Житель Ленинградской области похитил дорогие телефоны у липчан под видом их приобретения
Житель Ленинградской области похитил дорогие телефоны у липчан под видом их приобретения
Неделя 48
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сегодня, 08:00
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Людей сжигать теперь не модно — их стали просто разводить
Итоги недели.
Напомним, что с мая прошлого года в Липецкой области действует тотальный запрет на запуск дронов за исключением беспилотников органов государственной власти и силовых структур.
В среду до обеда «В Липецке протестировали системы оповещения». А перед этим «Липчане получили тестовую SMS-рассылку о воздушной опасности». Оказалось, что это было тестированием оповещения об авиационной опасности с помощью СМС-рассылки. Но «Что делать, если SMS-рассылка будет не тестовой?» Тогда липчанам придут от РЧСЧ две SMS. Первая – с предупреждением об опасности, вторая – с отбоем воздушной тревоги.
Доходы падают – однако
отходы все равно растут
Эта неделя была короче обычной из-за выпавшего на пятницу праздничного дня, 8 марта. Накануне, в четверг, глава Липецка Евгения Уваркина вывела мужскую часть мэрии на первый, тестовый, субботник по уборке города. На разминку: убрать закрепленные за ведомствами общественные места от вытаявшего мусора, смести в кучи щебень и песок.
Убирать есть что. За зиму МБУ «Управление благоустройства Липецка» рассыпало по дорогам и тротуарам 36,5 тысяч тонн пескосоляной смеси — вдвое больше, чем прошлой зимой. Весь этот смешанный с землей песок нужно будет убрать. Пока же еженедельно с улиц МБУ вывозит до 23 тысяч кубометров снега.
— Совсем незаметно наступит весна. Солнце уже не только светит, но и греет. Мы должны максимально быстро сделать город стать чистым. Мы не будем ждать, когда с улиц сойдет самый последний снег, — сказала мэр.
Первый же официальный «чистый четверг» пройдет уже на этой неделе, 14 марта. Глава города рассчитывает, что, двигаясь такими небольшими шажками, к маю можно будет поэтапно очистить Липецк. К уборке закрепленных за ними территорий привлекут бизнес, торговые центры, АЗС, гаражные кооперативы, СНТ. Силами муниципальных организаций уберут магистральные улицы, силами «управляшек» УК — контейнерные площадки и дворы.
Кстати, «Мэр Липецка хочет увеличить штрафы за парковки на газонах и у контейнерных площадок». Личный автотранспорт, кстати, был одной из причин зимнего мусорного коллапса в городе: в «ЭкоПроме постоянно жаловались на то, что машины не позволяли выкатывать с площадок баки с отходами, чтобы загрузить их в мусоровозы. Поэтому с декабря департамент развития территории мэрии стал применять для вразумления водителей «Дозор» — комплекс фотофиксации нарушений «Правил благоустройства Липецка». Всего выявлено 318 машин, стоящих в непосредственной близости от контейнерных площадок. 154 водителя уже оштрафованы на общую сумму 84,5 тысячи рублей. Так вот, мэр считает мизерным штраф в размере 500-3 000 рублей за такое нарушение.
А вот и неожиданное продолжение темы: «ЭкоПром» заявил об исчерпании к 1 апреля мощностей полигона в Хлевном, куда вывозят мусор из Липецка. В областном управлении экологии говорят, что для запуска нового полигона потребуются тепло и три недели. Теперь «ЭкоПрому» не дает покоя вопрос, успеют ли построить для липецкого мусора новое место его утилизации за оставшиеся 20 дней?
Часть мусора не очень умные жильцы многоэтажек спускают в унитаз. По этой причине компания «РВК-Липецк» никак не может войти в график выполнения заявок по прочистке канализации в день их получения. Из него «РВК» выбилась в январе, когда 50 тысяч жителей Липецка остались после аварии на сетях «Квадры» без отопления на два-три дня, а некоторые дома — на неделю и больше. В итоге в январе засоров канализации насчитали на 540 больше, чем годом ранее. Если в обычное время «РВК» устраняла до 15-20 засоров в сутки, то в январе-феврале получала до 50 аварийных заявок. Чтобы максимально ускорить их выполнение, организация к своим четырем аварийным бригадам наняла две подрядные. Также в «РВК» решили начать размещать информацию о причинах засоров канализации на платежках этой компании. Под шапкой «Мусор в голове — мусор в унитазе».
У вас, гражданка, будет мальчик
просить вначале молоко,
затем игрушки, позже деньги,
потом чтоб не мешала жить
На этой неделе мэр Липецка попросила департамент развития территории включить в чек-лист по проверке управляющих компаний наличие информации в подъездах о номере мобильного телефона директора УК, номере телефона аварийки «управляшки» и ЕДС, а также наличие QR-кода единой федеральной централизованной информационной системы ГИС ЖКХ. Пресс-служба мэрии получила задачу создать единый городской стандарт такой справочной информации, которая должна появится в каждом подъезде многоквартирного дома.
— В апреле мы проведем тотальную проверку всех управляющих компаний на наличие этой информации, — сказала глава Липецка.
По итогам состоявшихся на прошлой и позапрошлой неделях проверок УК департамент развития территории выдал 55 предписаний по уборке придомовой территории от льда и снега. Не исполненными на момент совещания в мэрии осталось 15 предписаний (крайний срок реакции «управляшек» — 7 марта). Игнорирование требований мэрии грозит юрлицу 10-20 тысячами штрафа.
— Очень оригинально, люди пожаловались и УК получили предписание, не выполнили, их оштрафовали, они заплатили в казну штраф деньгами, которые им принесли люди. УК не работает, казна пополняется, а у людей ни дорог, ни денег. Афера века, Бендер отдыхает, — написал Гость.
На прошлой неделе «Госжилинспекция лишила лицензии УК «Угловая». Ее директора дисквалифицировали, а 63 дома — на площади Мира, на улицах Балмочных и Гагарина, в Сырском Руднике и даже в пригородной Хрущевке — раздадут по конкурсу другим «управляшкам».
Кстати, на одном из последних совещаний с участием руководства Липецка и управляющих компаний заместитель руководителя ГЖИ Сергей Музалевских заявил, что все остальные находящиеся в «антитопе» ведомства «управляшки» идут к этой же участи семимильными шагами. А это УК «Маяк», «Проспект», «Вариант», «Выбор», «Перспектива»… Но беда к директорам «управляшек» пришла оттуда, откуда те не ждали. Силовики возбудили уголовные дела в отношении руководителей УК «Вариант», «Проспект» и «Маяк» по обвинению в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием «Квадре», «НовитЭну» и «РВК-Липецк». «Присваивали деньги жильцов, и забывали платить энергетикам», — сообщила областная прокуратура. Названа и общая сумма ущерба — более 37 млн рублей.
— А почему сделали выборочную проверку, а не полную. Значит на кого показали пальцем! Вот вам и ответ на все вопросы, почему у нас все так, — написал Гость.
— Это не выборочная проверка. Много заявлений было на них написано в Следственный комитет, из нашего дома, который обслуживает УК «Вариант», не менее 10 шт. Вызывали к следователю заявителей, плюс обращались на сайт Бастрыкина. Из-за такого отношения к работе «Вариант» наш дом довела до развала, мы каждую зиму и начало сезона сидим по 2 недели без отопления, потому что в подвалах трубы прогнили, — ответил ему Ксенон.
Липецкие УК в 2021-2022 годах уже проходили через эту историю — обвинения по п. б ч. 2 ст. 165 УК РФ («причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»). Тогда к полутора годам лишения свободы приговорили экс-директора УК «Сырская» Николая Дергунова, к двум годам — директора УК «ОУК» Сергея Ткаченко, к трем годам — директора УК «Привокзальная» и «Слобода» Юрия Шклярова. Все, правда, условно. И двое последних до сих пор являются бенефициарами ряда липецких «управляшек».
Чиновник честный — он как йети,
он вроде есть, но не найти
Главная бизнес-новость недели: «Территория ЛТЗ включена в состав особой экономической зоны». Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин. Таким образом, территория бывшего ЛТЗ стала третьей площадкой ОЭЗ следом за Грязинской и Елецкой. В Липецке правительство области собирается локализовать производство сельхозтехники.
А в этот понедельник «Освободилось кресло председателя департамента экономического развития мэрии Липецка». Екатерина Шестопалова проработала в должности 1 год и 1 месяц.
— По семейным обстоятельствам, — ответила GOROD48 о причине своего ухода 41-летняя чиновница.
Этот департамент наряду с департаментом ЖКХ мэрии — самый невезучий. С 2019 года, со времени прихода в городскую администрацию Евгении Уваркиной, кресло председателя департамента экономического развития мэрии опустело в шестой раз: до этого его занимали Ольга Герасименко, Жанна Михайлова, Юлия Полоскина (сейчас — финансовый директор АО «Липецкие автобусные линии»), Наталья Игнатенко, Екатерина Шестопалова.
«Новым председателем департамента экономического развития мэрии Липецка назначена Мария Соловьева». До этого назначения 29-летняя выпускница двух ведущих экономических вузов страны занимала должность заместителя председателя ведомства.
— Помоги нам, Господи! — вздохнула Татьяна.
— Сегодня 1 апреля? — удивился Серж.
— Мой прогноз для этого нового назначения - полгода максимум, — ткнула пальцем в небо
Карьера.
А знаете ли вы, что в обойме Евгении Уваркиной есть председатель департамента, который работал в своей должности еще при предыдущем мэре Сергее Иванове? Этим долгожителем является Татьяна Григорова, председатель департамента финансов, никем никогда не критикуемого и никогда не попадавшем ни в какие скандалы. На эту должность Григорову назначили еще 1 октября 2016 года!
GOROD48 спросил у липчан: «Какими качествами должен обладать чиновник?» Горожане считают, что чиновник должен быть чуть ли не суперменом — умным, храбрым, обладать эмпатией, быстро решать проблемы, помогать людям. Ни в коем случае не брать взяток и не думать о своем кармане. Наши читатели добавили красок.
— Чиновник должен отказаться от привилегий, и быть таким как народ. Ездить на общественном транспорте, получать разумную зарплату. И отчитывается каждый год перед народом за проделанную работу! Если это вышеизложенное чиновник не принимает, то цена грош ему доверие от народа! — описал сказочного слугу народа Вольф.
— Простым обычным человеком, имеющим хоть каплю совести. Человеком слова, уважающем свою страну и людей, — снизила градус накала Татьяна.
— Всесторонне грамотным, профессионально, честно относящимся к своим обязанностям, — отсекла весь субъективное Гостья1.
На днях кинологи скрестили
собаку Павлова с Муму:
лишь стоит лампочке зажечься,
собака топится сама
Ритуальный рынок и отлов собак, кажется, самые прибыльные в Липецке. Объединяет их пара общих вещей: ни покойники, ни бродячие животные не склонны к жалобам. Может, им и не нравится обращение с ними, но первые молчат, вторые только лают. Вторая общая вещь — то, что, как говорят, бизнес и на покойниках, и собаках в Липецке делает один и тот же коммерсант, Ирина Кретова. И, как говорят, именно из-за методов Кретовой на этих рынках постоянно нездоровая обстановка, конкуренция на грани фола, а порой и за ее гранью. Чего стоят одни только ритуальные агенты, ломящиеся через 10 минут в двери квартир после звонка оттуда об умерших людях в скорую помощь или в полицию!
Мы уже сообщали, что по подозрению в мошенничестве на рынке отлова собак Ирину Кретову и двух руководителей специализированной на обращении с безнадзорными животными компании ООО «Ристэмстрой-Л» арестовал саратовский Следком. По этой причине собачий приют «Счастливый берег» в Студеных Хуторах оказался без финансовой поддержки. А там — до тысячи собак, которым в день требуется до 400 килограммов мяса. GOROD48 попытался выяснить, что происходит в приюте и какая судьба ожидает его питомцев. И мало что понял. Понятно одно: собак нужно кормить, лечить, стерилизовать. Но кто это будет делать и за чей счет?
— 1. Налог на собак, которые поступают в местный бюджет. 2. Обязательная регистрация и идентификация собак. 3. Пропаганда ответственного обращения с животными на государственном уровне (Закон о защите животного). 4. Пропаганда стерилизации. 5. Приюты муниципальные и частные, — загибает пальцы наш читатель Тк, рассказывающий о своем видении решения собачей проблемы на государственном уровне.
По данным GOROD48, уже на этой неделе управление главного смотрителя Липецка заново объявит торги на обращение с бродячими собаками, ранее отмененные по техническими причинам. Стартовая цена контракта — без малого пять миллионов рублей.
7 марта случилась еще одна собачья история. Ночью жильцы дома №2 по улице Карьерной обнаружили на лестничной клетке отрезанную собачью голову с запиской, в которой содержались угрозы некому Володе и его телефоны.
GOROD48 нашел этого самого Владимира, который живет в Брянске, а его фирма занимается срочным ремонтом и установкой дверей в разных городах России. В Липецке Владимир также вел дела. Так как у него испортились отношения с деловым партнером, адресат адской инсталляции предположил, что это — дело рук его бывшего контрагента. Но экс-партнер Владимира Павел все отрицает. По его словам, его хотят подставить, ведь у него весьма специфический бизнес: вскрытие дверных замков, на что нужен спецдопуск. Поэтому Павлу проблемы с законом точно не нужны.
— Что с людьми сейчас происходит? Не поддается это объяснению. Жуть одна, — резюмировала эту темную историю Человечность.
Ну и ну!
«Ниссан» пьяного водителя уехал без него и попал в ДТП» в селе Фащевка. При этом выяснилось, что в 2018 году водитель уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Но водительское удостоверение он не сдал, а штраф в 30 000 рублей не оплатил. Теперь его снова ждет суд. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы с лишением водительских прав до трех лет.
«61-летний липчанин шесть раз за один день сообщал о минировании автовокзала». Конечно, он был пьян. Теперь ему грозит штраф до полумиллиона рублей или принудительные работы на срок от двух до трех лет.
«Концерт певицы Анны Асти в Липецке отменили из-за «голой вечеринки». Выступление певицы в ДС «Звёздный» был назначен на 16 апреля. «Головой надо думать немного, прежде чем идти на голую вечеринку. Думать, в каком мире мы живем и за кого сражаемся», — сообщила председатель департамента по физической культуре и спорту администрации города Липецка Ксения Казакова в своём Telegram-канале.
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