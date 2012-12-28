Освободилось кресло председателя департамента экономического развития мэрии Липецка

Екатерина Шестопалова проработала в должности 1 год и 1 месяц.

Сегодня — последний день работы в липецкой мэрии Екатерины Шестопаловой, председателя департамента экономического развития.— По семейным обстоятельствам, — так ответила GOROD48 о причине своего ухода 41-летняя чиновница.До назначения нового председателя ведомством уже не в первый раз с приставкой и.о. будет руководить заместитель председателя департамента экономразвития Наталья Игнатенко.Екатерина Шестопалова в 2003 году окончила Белгородский университет потребительской кооперации по специальности «Товароведение», в 2009-м – институт международного права и экономики имени А.С. Грибоедова по специальности «Юриспруденция». Председателем департамента была назначена 30 января 2023 года. До прихода в мэрию работала в банке старшим руководителем группы по продажам розничной сети в Липецкой области. Трудовую деятельность начала в сфере торговли, прошла путь от продавца-консультанта до руководящих должностей производственных предприятий.Таким образом, с 2019 года кресло председателя департамента экономического развития мэрии опустело в шестой раз: его занимали Ольга Герасименко, Жанна Михайлова, Юлия Полоскина (сейчас — финансовый директор АО «Липецкие автобусные линии»), Наталья Игнатенко, Екатерина Шестопалова.Этот департамент, как и департамент ЖКХ, в кадровом смысле перманентно лихорадит со времени досрочного прекращения полномочий мэра Михаила Гулевского зимой 2015 года.Так, последним председателем ДЭР при Гулевском был Александр Лысов, который занимал эту должность в 2013-2016 годах. Потом ведомство возглавляли Елена Тасенко, Екатерина Белокопытова, Жанна Михайлова.