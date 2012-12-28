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В четверг мужскую часть мэрии Липецка выведут на первый субботник по уборке города
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Общество
70
10 минут назад
1

В четверг мужскую часть мэрии Липецка выведут на первый субботник по уборке города

Первый же официальный «чистый четверг» глава города Евгения Уваркина анонсировала на 14 марта.

Сегодня на оперативном совещании глава Липецка Евгения Уваркина сообщила, что первый «чистый четверг», этакий общегородской субботник, в городе пройдет 14 марта.

— Совсем незаметно наступит весна. Синоптики нам обещают легкий минус на протяжении этой недели, но солнце уже не только светит, но и греет. Мы должны максимально быстро сделать город стать чистым. И мы не будем ждать, когда с улиц сойдет самый последний снег, — сказала мэр.

Глава Липецка призвала всю мужскую часть департаментов мэрии и подведомственных учреждений уже в этот четверг, 7 марта, выйти, как она выразилась, на разминку, убрать закрепленные за ведомствами общественные места от вытаявшего мусора, смести в кучи щебень и песок.

— Это должна быть дружная качественная работа. Будем по четвергам убирать то, что видим, чтобы поэтапно, раз в неделю, в «чистый четверг», поэтапно убрать город.

Департаменты экономического развития и развития территорий получили задание привлечь бизнес к уборке закрепленных территорий: АЗС, торговлю и общепит, ТЦ, гаражные кооперативы, СНТ. Силами муниципальных организаций должны быть убраны магистральные улицы, силами управляющих компаний — контейнерные площадки и дворы. 

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А убирать есть что. За эту зиму МБУ «Управление благоустройства Липецка» рассыпали по дорогам и тротуарам 36,5 тысяч тонн пескосоляной смеси — почти вдвое больше, чем прошлой зимой. Более того, на прошлой неделе на дороги частного сектора и на межквартальные проезды муниципальная коммунальная организация насыпала еще 125 тонн протовогололедных материалов. И весь этот смешанный с землей грунт нужно вывозить. Кстати, по словам председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павла Звонарева, подметальные машины «Бродвей» уже вторую неделю сметают такой мусор там, где он вытаял изо льда и снега. Также, по его словам, еженедельно с улиц сотрудники МБУ вывозят до 23 тысяч кубометров снега.
субботник
«чистый четверг»
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Комментарии (2)

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Патриот
4 минуты назад
Я аонечно патриот,но убирать за другими удел дворников.
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