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61-летний липчанин шесть раз за один день сообщал о минировании автовокзала
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Происшествия
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56 минут назад

61-летний липчанин шесть раз за один день сообщал о минировании автовокзала

Рано утром 29 февраля он начал звонить в службу «112».

Уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма возбуждено в отношении 61-летнего жителя Липецка. Сотрудники отдела полиции №6 установили, что в около восьми утра 29 февраля он шесть раз позвонил в службу «112» с сообщением о минировании автовокзала. 

После звонков полицейские обследовали здание и территорию вокзала и никаких взрывных устройств не нашли. 

Во время звонков липчанин был пьян. Теперь ему грозит штраф до полумиллиона рублей, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок от двух до трех лет.
телефонный терроризм
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