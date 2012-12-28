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Происшествия
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56 минут назад
61-летний липчанин шесть раз за один день сообщал о минировании автовокзала
Рано утром 29 февраля он начал звонить в службу «112».
После звонков полицейские обследовали здание и территорию вокзала и никаких взрывных устройств не нашли.
Во время звонков липчанин был пьян. Теперь ему грозит штраф до полумиллиона рублей, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок от двух до трех лет.
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