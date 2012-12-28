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«Присваивали деньги жильцов, и забывали платить энергетикам»: возбуждены уголовные дела против сотрудников трех УК
Липецкая вечЁрка: сирена в городе, погоня за пьяной, сбившей школьницу, и уголовные дела в УК
«Присваивали деньги жильцов, и забывали платить энергетикам»: возбуждены уголовные дела против сотрудников трех УК
Общество
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23 минуты назад
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Госжилинспекция лишила лицензии УК «Угловая»
Ее директора дисквалифицировали, а жилфонд раздадут по конкурсу другим «управляшкам».
Сергей Луценко, кстати, еще и учредитель «Угловой». Но, по данным GOROD48, он еще не обращался в Госжилинспекцию по поводу создания новой «управляшки» взамен погибшей.
В управлении «Угловой» находилось 63 дома в разных районах Липецка: на площади Мира, на улице Балмочных и Гагарина, в Сырском Руднике и даже в пригородной Хрущевке. Какова их судьба?
— Все дома, которые находились в управлении этой компании, исключены из регионального реестра управления. Городским департаментом ЖКХ будут объявлены конкурсы на право обслуживания этого жилфонда другими управляющими компаниями. До момента заключение договора с новой обслуживающей организацией, исключенные из реестра дома останутся на обслуживании УК «Угловая», — ответили GOROD48 в пресс-службе мэрии.
Кстати, на одном из последних совещаний с участием руководства Липецка и управляющих компаний заместитель руководителя ГЖИ Сергей Музалевских заявил, что все остальные находящиеся в «антитопе» ведомства «управляшки» идут к этой же участи семимильными шагами. А это УК «Маяк», «Проспект», «Вариант», «Выбор»…
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