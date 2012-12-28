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23 минуты назад
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Госжилинспекция лишила лицензии УК «Угловая»

Ее директора дисквалифицировали, а жилфонд раздадут по конкурсу другим «управляшкам».

Госжилинспекция не продлила срок действия лицензии УК «Угловая». Как сообщили GOROD48 в ведомстве, - за многочисленные жалобы жителей домов, находящихся в ее управлении и за отсутствие должной реакции ее директора Сергея Луценко на многочисленные предписания об устранении недостатков. Сергея Луценко к тому же еще и дисквалифицировали — он теперь не имеет возможности несколько лет руководить такого рода бизнесом. Так как он является директором еще одной липецкой УК - «Рассвет» - то ему придется уйти с этой должности.

Сергей Луценко, кстати, еще и учредитель «Угловой». Но, по данным GOROD48, он еще не обращался в Госжилинспекцию по поводу создания новой «управляшки» взамен погибшей.

В управлении «Угловой» находилось 63 дома в разных районах Липецка: на площади Мира, на улице Балмочных и Гагарина, в Сырском Руднике и даже в пригородной Хрущевке. Какова их судьба?

— Все дома, которые находились в управлении этой компании, исключены из регионального реестра управления. Городским департаментом ЖКХ будут объявлены конкурсы на право обслуживания этого жилфонда другими управляющими компаниями. До момента заключение договора с новой обслуживающей организацией, исключенные из реестра дома останутся на обслуживании УК «Угловая», — ответили GOROD48 в пресс-службе мэрии.

Кстати, на одном из последних совещаний с участием руководства Липецка и управляющих компаний заместитель руководителя ГЖИ Сергей Музалевских заявил, что все остальные находящиеся в «антитопе» ведомства «управляшки» идут к этой же участи семимильными шагами. А это УК «Маяк», «Проспект», «Вариант», «Выбор»…

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УК
ЖКХ
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Комментарии (3)

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Клейменов
4 минуты назад
А гжи не хочет себя дисквалифицировать? Сколько раз обращались и только отписки, отписки, отписки!
Ответить
Скажите
10 минут назад
А Бастрыкин знает?
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Вот это номер | ))))))
17 минут назад
Кто следующий ?! ))))
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