Липецкая вечЁрка: выпавшая со второго этажа, точечная застройка и каким должен быть чиновник
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Липецкая вечЁрка: выпавшая со второго этажа, точечная застройка и каким должен быть чиновник
Общество
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сегодня, 09:28
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Липчане получили тестовую SMS-рассылку о воздушной опасности
Никакой опасности нет.
Кто-то подумал, что это дополнительное предупреждение о тренировочной тревоге, которая намечена на 10:43, кто-то начал задавать вопросы в соцсетях.
Губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале прояснил ситуацию.
«В связи с атакой беспилотников в соседней Воронежской области в нашем регионе проводится тестирование оповещения жителей об авиационной опасности с помощью СМС-рассылки. Оповещение тестовое. Никакой угрозы на текущий момент нет», — написал губернатор.
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