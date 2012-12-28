«Счастливый берег»: еду привозят, но нужны ветеринары

После ареста в Саратове липецкой предпринимательницы Ирины Кретовой приют «Счастливый берег» оказался без финансовой поддержки. В день, содержащимся здесь собакам, требуется до 400 килограммов мяса. Мы попытались выяснить, что происходит в приюте и какая судьба ожидает его питомцев.