Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На Боевом проезде проверяют информацию о беспилотнике
Происшествия
Освободилось кресло председателя департамента экономического развития мэрии Липецка
Общество
Новым председателем департамента экономического развития мэрии Липецка назначена Мария Соловьева
Общество
Под Липецком несколько автомобилей пробили колёса в дорожной яме
Происшествия
«Ниссан» пьяного водителя уехал без него и попал в ДТП
Происшествия
В Липецкой области до +3
Погода в Липецке
Квадракоптер сняли с дерева: опасности он не представляет
Происшествия
Липецкие тюльпаны появятся в продаже в среду
Общество
Сегодня в Липецке: мастер-класс профессора, где студенту взять миллион и выставка за мир
Общество
В столкновении двух грузовиков пострадал 56-летний водитель
Происшествия
Читать все
Новым председателем департамента экономического развития мэрии Липецка назначена Мария Соловьева
Общество
«Счастливый берег»: еду привозят, но нужны ветеринары
Общество
Под Липецком несколько автомобилей пробили колёса в дорожной яме
Происшествия
Концерт певицы Анны Асти в Липецке отменили из-за «голой вечеринки»
Культура
42-летний мужчина поставил на поток обман микрофинансовых организаций, оформляя займы на чужое имя
Происшествия
Квадракоптер сняли с дерева: опасности он не представляет
Происшествия
Липецкие тюльпаны появятся в продаже в среду
Общество
Со счета 22-летней ельчанки пропали 51 500 рублей — подозревают её 20-летнего сожителя
Происшествия
За неделю ОРВИ в Липецкой области заболели более 6000 человек
Здоровье
В четверг мужскую часть мэрии Липецка выведут на первый субботник по уборке города
Общество
Читать все
Общество
1140
сегодня, 14:35
23

«Счастливый берег»: еду привозят, но нужны ветеринары

После ареста в Саратове липецкой предпринимательницы Ирины Кретовой приют «Счастливый берег» оказался без финансовой поддержки. В день, содержащимся здесь собакам, требуется до 400 килограммов мяса. Мы попытались выяснить, что происходит в приюте и какая судьба ожидает его питомцев.

В день ареста Ирины Кретовой «Счастливый берег»» распространил в социальных сетях просьбу о помощи:



«Количество скопившихся животных так велико (от 800 до 1000), что обеспечить им достойное питание, плановые вакцинации и стерилизации, оказание ветеринарной помощи приют самостоятельно больше не может! Сейчас срочно нужно обеспечить животных питанием! Сейчас нужно сделать запас необходимых лекарств! Сейчас надо оплатить стерилизации! Сейчас очень нужна наша помощь в приюте с уборкой и кормлением!».


У ворот приюта нас встретила управляющая Екатерина Тризунова. Она подтвердила, что ситуация сложная. В день на прокорм животных требуется 300-400 килограммов мяса и крупы. Сейчас еду для животных привозят волонтеры и горожане. Ни от какой помощи «Счастливый берег» не отказываются. Помимо корма приюту требуется помощь ветеринаров: большая часть собак не стерилизована. Кроме того, части вольеров требуется ремонт.

Разговор проходил под громкий лай, как раз в это время собак кормили.

Между тем, в соцсетях распространяется жуткое видео с окровавленными трупами собак.


— В приюте собаки друг друга не едят! — возмущается Екатерина, уверяя, что видео не имеет никакого отношения к «Счастливому берегу» и выложено его недоброжелателями.

Прямо во время нашего разговора несколько липчан привезли еду для собак. Одна из приехавших, Ольга, рассказала, что узнала о бедственном положении «Счастливого берега» из интернета.


Застали мы возле ворот и тех, кто хотел отдать в приют животных. Им было отказано.

Жители села Студеные Хутора, на окраине которого находится «Счастливый берег», к такому соседству относятся негативно.



— 15 курей, как корова языком! Выпустил на травку, на зеленую и без курей остался! А всю зиму кормил их зерном! Пришел к ним — послали! Говорят, это не наши собаки, а деревенские. Стая бегала за моей коровой, я пока выскочил, она уже лежит! И на людей собаки кидаются, — возмущается житель села Сергей.

О трудностях, с которыми столкнулся приют, местные ничего не знают. За последнюю неделю никаких изменений в работе соседей они не заметили.

Социальный работник, приехавшая в Студеные Хутора к своей подопечной, помимо продуктов для нее, захватила и хлеб для собак.



— Без этого не пройдешь. Налог! А то кидаться будут! — делится лайфаком женщина.

— Весь город туда тащил собак. Кретова никому не отказывала, — рассказывает известная липецкая зоозащитница Екатерина Бильбао, которая также подключилась к решению проблем приюта. Екатерина намерена попросить у мэрии Липецка помощи в льготной стерилизации и в закупке корма для животных.

Что будет с приютом, не знает никто.

— Пока без комментариев. Ничего не можем сказать: существуем, работаем, кормим, содержим, — говорит Екатерина Тризунова.
приют
4
14
1
2
3

Комментарии (23)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Не важно
1 минуту назад
А вы животных не бросайте и не будет подобного. А то все такие умные, аш тошно
Ответить
Гостья1
1 минуту назад
Из публикации и со слов жителя-"собак в селе много,обращались в приют ,пропали куры,пострадала корова,-ответили ,не наши." ТАК ОТЛАВЛИВАЕМ И ЛЕЧИМ! СОРТИРУЮТ НАШИ И НЕ НАШИ !БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОЗЛЕ ПРИЮТА! А ЧТО В СЕЛАХ? КАКОЙ ОТЛОВ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ,КОГДА КОРМИТЬ НЕЧЕМ?
Ответить
?
3 минуты назад
А раньше от какого дохода этот приют осуществлял кормежку и содержание собак?
Ответить
?
5 минут назад
Проблем будет меньше, если "любители животных" прекратят выбрасывать своих питомцев на улицу. А если хотите помочь купите корма для собак и отвезите.
Ответить
Знаю все
11 минут назад
1000 собак в этом приюте. Попробуй их прокорми, вылечи, сколько убирать за ними нужно! Жуть какая то.
Ответить
Гостья1
17 минут назад
БЕЗ ПРЕКРАС......???. Меры нужны повсеместно, СИТУАЦИЯ ВЫХОДИТ ИЗ ПОД КОНТРОЛЯ! Частным предпринимателям не получится справиться с такой нагрузкой и постоянным ростом численности бездомных не пролеченных животных. БЕСКОНТРОЛЬНОСТЬ может привести к вспышке и распространению опасных для окружающих заболеваний.Как жить жителям в такой небезопасной среде?А КУДА ИХ ВЫПУСКАТЬ И ГДЕ ДЛЯ НИХ КОРМОВАЯ БАЗА В ГОРОДАХ И СЕЛАХ??? БЕЗ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ОРГАНОВ ОБЛАСТНОЙ ВЛАСТИ ОБЩЕОБЛАСТНУЮ ПРОБЛЕМУ НЕ РЕШИТЬ!!!???
Ответить
Ёжик
21 минуту назад
Должен быть запас кормов, это регурилуется положениями
Ответить
Лиза
28 минут назад
Мама дорогая и Липчанин, животных надо любить и ухаживать за своими домашними питомцами, а не выбрасывать на улицу и уничтожать! Здоровья и сытой жизни собачулям "Счастливого берега" и всем другим приютам, пусть у них всё будет хорошо.
Ответить
Лиза
29 минут назад
Мама дорогая и Липчанин, животных надо любить и ухаживать за своими домашними питомцами, а не выбрасывать на улицу и уничтожать! Здоровья и сытой жизни собачулям "Счастливого берега" и всем другим приютам, пусть у них всё будет хорошо.
Ответить
Молодцы!
30 минут назад
Считаю, что нужно властям как то помогать таким неравнодушным людям. И конечно же обязательно стерилизовать.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Экономика
Липецк — на 44 месте по строительству квартир
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Липецкой области пошла на спад
Общество
Зима-2024: в Липецке сначала года резко выросло число дорожных аварий
Общество
Если потерялись документы: как восстановить?
Общество
Липецким нянечкам увеличат зарплату до 23 700 рублей
Общество
«Мы находимся в 10-летнем периоде подъема заболеваемости менингококковой инфекции»
Общество
Липецкая область на 18-м месте в стране по качеству жизни
А знаете ли вы
Знаете ли вы, что в Липецке готовили «Сталинских кадетов»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru