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Общество
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сегодня, 14:35
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«Счастливый берег»: еду привозят, но нужны ветеринары
После ареста в Саратове липецкой предпринимательницы Ирины Кретовой приют «Счастливый берег» оказался без финансовой поддержки. В день, содержащимся здесь собакам, требуется до 400 килограммов мяса. Мы попытались выяснить, что происходит в приюте и какая судьба ожидает его питомцев.
«Количество скопившихся животных так велико (от 800 до 1000), что обеспечить им достойное питание, плановые вакцинации и стерилизации, оказание ветеринарной помощи приют самостоятельно больше не может! Сейчас срочно нужно обеспечить животных питанием! Сейчас нужно сделать запас необходимых лекарств! Сейчас надо оплатить стерилизации! Сейчас очень нужна наша помощь в приюте с уборкой и кормлением!».
У ворот приюта нас встретила управляющая Екатерина Тризунова. Она подтвердила, что ситуация сложная. В день на прокорм животных требуется 300-400 килограммов мяса и крупы. Сейчас еду для животных привозят волонтеры и горожане. Ни от какой помощи «Счастливый берег» не отказываются. Помимо корма приюту требуется помощь ветеринаров: большая часть собак не стерилизована. Кроме того, части вольеров требуется ремонт.
Разговор проходил под громкий лай, как раз в это время собак кормили.
Между тем, в соцсетях распространяется жуткое видео с окровавленными трупами собак.
— В приюте собаки друг друга не едят! — возмущается Екатерина, уверяя, что видео не имеет никакого отношения к «Счастливому берегу» и выложено его недоброжелателями.
Прямо во время нашего разговора несколько липчан привезли еду для собак. Одна из приехавших, Ольга, рассказала, что узнала о бедственном положении «Счастливого берега» из интернета.
Застали мы возле ворот и тех, кто хотел отдать в приют животных. Им было отказано.
Жители села Студеные Хутора, на окраине которого находится «Счастливый берег», к такому соседству относятся негативно.
— 15 курей, как корова языком! Выпустил на травку, на зеленую и без курей остался! А всю зиму кормил их зерном! Пришел к ним — послали! Говорят, это не наши собаки, а деревенские. Стая бегала за моей коровой, я пока выскочил, она уже лежит! И на людей собаки кидаются, — возмущается житель села Сергей.
О трудностях, с которыми столкнулся приют, местные ничего не знают. За последнюю неделю никаких изменений в работе соседей они не заметили.
Социальный работник, приехавшая в Студеные Хутора к своей подопечной, помимо продуктов для нее, захватила и хлеб для собак.
— Без этого не пройдешь. Налог! А то кидаться будут! — делится лайфаком женщина.
— Весь город туда тащил собак. Кретова никому не отказывала, — рассказывает известная липецкая зоозащитница Екатерина Бильбао, которая также подключилась к решению проблем приюта. Екатерина намерена попросить у мэрии Липецка помощи в льготной стерилизации и в закупке корма для животных.
Что будет с приютом, не знает никто.
— Пока без комментариев. Ничего не можем сказать: существуем, работаем, кормим, содержим, — говорит Екатерина Тризунова.
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