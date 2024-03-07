В липецком подъезде нашли собачью голову и записку

По словам Владимира, географически он сейчас находится в 400 километрах от Липецка, c домом на Карьерной он никак не связан — там даже не было никаких заказов.Фирма Владимира — федеральная компания, которая предоставляет услуги экстренного выезда по ремонту и установке дверей. С отловом собак она никак не связана и связана никогда не была.В основном, компания работает в Москве и в Брянске, но бывают заказы и в Липецке. Пару лет назад в Липецке он сотрудничал с неким Павлом Я. — общался и делился заявками, но потом отношения прекратились. С тех пор развязалась настоящая конкурентная война.— Мы уже написали пять заявлений в полицию, а в Усмани даже заведено дело по факту стрельбы в нашего сотрудника из травматического пистолета, — отметил Владимир.Какой смысл от оставленных в подъезде на Карьерной собачьей головы и записки с номерами телефонов Владимир не знает. Единственное предположение — чтобы ему всё время звонили зоозащитники и не дозванивались потенциальные клиенты. А дом на Карьерной, по мнению Владимира, выбран хаотично: скорее всего, там нет камер.Но шквал звонков на конкурента пока не обрушился: журналист GOROD48 был вторым звонившим. И к этому времени Володя страшных фоток ещё не видел — в липецких группах в соцсетях он не состоит. Хотя первый звонок поступил глубокой ночью, предположительно, от жильца подъезда. Мужчина с трудом понял, что происходит, когда в грубой форме ему сообщили: «Володя, ты чего творишь!». Но Володя не растерялся: вряд ли кто будет рубить голову собаке и рядом оставлять свои телефоны. Недовольный жилец подъезда согласился.В вирусной рекламе самого Володю тоже сложно заподозрить.— Если будете эту жуть публиковать, пожалуйста, замажьте мои телефоны, — попросил нас Владимир.