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Происшествия
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58 минут назад
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В липецком подъезде нашли собачью голову и записку
Отдел полиции №5 проводит проверку.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сотрудники отдела полиции №5 выезжали по адресу, где была сделана страшная находка, но голову они там уже не нашли — осталась только записка.
— Записка изъята, устанавливаются обстоятельства происшествия, проводится опрос очевидцев, — пояснили в полиции.
GOROD48 связался и с Володей, имя и два телефонных номера которого (личный и рабочий) указаны на записке. В жуткой инсталляции Володя видит происки конкурента.
По словам Владимира, географически он сейчас находится в 400 километрах от Липецка, c домом на Карьерной он никак не связан — там даже не было никаких заказов.
Фирма Владимира — федеральная компания, которая предоставляет услуги экстренного выезда по ремонту и установке дверей. С отловом собак она никак не связана и связана никогда не была.
В основном, компания работает в Москве и в Брянске, но бывают заказы и в Липецке. Пару лет назад в Липецке он сотрудничал с неким Павлом Я. — общался и делился заявками, но потом отношения прекратились. С тех пор развязалась настоящая конкурентная война.
— Мы уже написали пять заявлений в полицию, а в Усмани даже заведено дело по факту стрельбы в нашего сотрудника из травматического пистолета, — отметил Владимир.
Какой смысл от оставленных в подъезде на Карьерной собачьей головы и записки с номерами телефонов Владимир не знает. Единственное предположение — чтобы ему всё время звонили зоозащитники и не дозванивались потенциальные клиенты. А дом на Карьерной, по мнению Владимира, выбран хаотично: скорее всего, там нет камер.
Но шквал звонков на конкурента пока не обрушился: журналист GOROD48 был вторым звонившим. И к этому времени Володя страшных фоток ещё не видел — в липецких группах в соцсетях он не состоит. Хотя первый звонок поступил глубокой ночью, предположительно, от жильца подъезда. Мужчина с трудом понял, что происходит, когда в грубой форме ему сообщили: «Володя, ты чего творишь!». Но Володя не растерялся: вряд ли кто будет рубить голову собаке и рядом оставлять свои телефоны. Недовольный жилец подъезда согласился.
В вирусной рекламе самого Володю тоже сложно заподозрить.
— Если будете эту жуть публиковать, пожалуйста, замажьте мои телефоны, — попросил нас Владимир.
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