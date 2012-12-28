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12 минут назад
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Новым председателем департамента экономического развития мэрии Липецка назначена Мария Соловьева

До этого назначения 29-летняя выпускница двух ведущих экономических вузов страны занимала должность заместителя председателя ведомства.

Как уже писал GOROD48, сегодня — последний день работы в должности председателя департамента экономического развития мэрии Липецка Екатерины Шестопаловой. С завтрашнего дня эту должность займет заместитель председателя этого ведомства Мария Соловьева. Соответствующее распоряжение уже подписано главой Липецка Евгений Уваркиной, как сообщает телеграм-канал мэрии.

Мария Соколова родилась в 1994 году в городе Грязи. В 2018 г. окончила ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» бакалавриат по направлению «Экономика», в 2020 г. магистратуру по направлению «Финансы и кредит». Также имеет высшее образование по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» («РАНХиГС при Президенте Российской Федерации»).
кадры
администрация Липецка
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Комментарии (1)

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Петрович
2 минуты назад
Читаешь про два образования и вспоминается старый анекдот - Сынок хвастается, что получил второе образование, а мамаша расстраивается - что ж сынок такой тупенький, что одного не хватило.
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