Новым председателем департамента экономического развития мэрии Липецка назначена Мария Соловьева
Общество
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12 минут назад
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Новым председателем департамента экономического развития мэрии Липецка назначена Мария Соловьева
До этого назначения 29-летняя выпускница двух ведущих экономических вузов страны занимала должность заместителя председателя ведомства.
Мария Соколова родилась в 1994 году в городе Грязи. В 2018 г. окончила ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова» бакалавриат по направлению «Экономика», в 2020 г. магистратуру по направлению «Финансы и кредит». Также имеет высшее образование по направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление» («РАНХиГС при Президенте Российской Федерации»).
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