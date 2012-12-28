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сегодня, 11:57
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Мэр Липецка хочет увеличить штрафы за парковки на газонах и у контейнерных площадок

Глава города Евгения Уваркина попросила подчиненных выйти с такой инициативой на губернатора.

Одной из причин зимнего мусорного коллапса в Липецке называют парковки личного автотранспорта горожан у контейнерных площадок. Зачастую машины не позволяют работникам «ЭкоПрома» выкатить баки с отходами и выгрузить их в мусоровозы. Поэтому с декабря департамент развития территории мэрии применяет комплекс фото-видеофиксации таких нарушений «Правил благоустройства Липецка». По состоянию на сегодня выявлено 318 машин, стоящих в непосредственной близости от контейнерных площадок. 154 водителя уже оштрафованы по части второй статьи 5.11 КоАП Липецкой области («осуществление действий (бездействия), препятствующих либо создающих помехи механизированной уборке дворовых территорий») на общую сумму 84,5 тысячи рублей.

За эту деятельность глава Липецка Евгения Уваркина поблагодарила департамент, но выразила несогласие с мизерной суммой штрафа за нарушение — физлицо, собственник машины, может быть оштрафован на сумму от пятисот до трех тысяч рублей.

— Нужно повышать штрафы по этой статье областного Кодекса об административных правонарушениях и за блокировку машинами контейнерных площадок, и за парковку на газонах — скоро это станет актуальным. Особенно это касается повторных нарушений Правил благоустройства одними и теми же людьми. Губернатор согласен, что наказание нужно ужесточить, — сказала мэр.

По мнению Евгении Уваркиной, также нужно изменить существующую редакцию статьи 19.5 КоАП РФ, предусматривающую наказание за невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего муниципальный контроль. Мэр подразумевала еще один бич Липецка — не вовремя благоустроенные места раскопок ресурсных организаций. Глава города считает, что ответственность за такие нарушения стоит увеличить. А для этого необходимо выйти с конкретными предложениями на губернатора, потом — на областной Совет, после чего такая региональная законодательная инициатива может быть отправлена в Госдуму.

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Кстати, по итогам двух проверок УК, состоявшихся на прошлой и позапрошлой неделях, департамент развития территории выдал 55 предписаний по уборке придомовой территории от льда и снега. Не исполненными на момент совещания в мэрии осталось 15 предписаний (крайний срок реакции «управляшек» — 7 марта).

— А после этого, что вы сделаете тем, кто не выполнил ваших предписаний? — обратилась мэр к заместителю председателя департамента развития территории Алексею Тихомирову.

— Составляем протокол об административной ответственности — и в суд. Штраф — от 10 до 20 тысяч на юрлицо, — ответил чиновник.
благоустройство
штраф
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Комментарии (20)

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Как гость
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Сначала новые
м
14 минут назад
организуйте парковки,старые микрорайоны не предусмотрены под наличие авто почти в каждой квартире подумайте о людях,они работают,заработали на автомобиль,ну а что делать с парковкой? администрация же тоже не пешком ходит,но у них парковки в суперкоттеджах, ну а работягам куда ставить?
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Думаю
15 минут назад
Зачем такой мер,если не может порядок навести?
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Елена П.
24 минуты назад
Давно пора!
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Житель
28 минут назад
И это правильно, штрафовать и Мэра надо. Не может с УК разобраться, штраф и хороший. Не может с Квадрой разобраться, вообще "без штанов" оставить. А то как то однобоко получается...
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нуину
28 минут назад
только ЗА такое!!! и особенно хочется потом посмотреть, как ходят и собираю штрафы со всех стоящих на газонах) хотя сейчас ходить не надо, на каждом доме по две камеры. Уже * со своими стоянками машин, скоро уже в подъезд начнут заезжать
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Animal Planet.
35 минут назад
Сделайте рейды в глубь 11 мкр,9 мкр,вот где золотая жила и хорошая возможность пополнить бюджет! Все газоны испортили своими колымагами! А не которые особо умные ставят прямо у входа в подьезд.
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Критик
36 минут назад
Уважаемый мер. Почем нынче сахар?
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////гость\\\\
38 минут назад
Ну ладно старые микрорайоны строились - никто даже не предполагал что в практически каждой семье будет автомобиль. Но посмотрите на новые , неужто в нашей стране так мало место, что бы при строительстве учитывать этот момент. А теперь во всем водители виноваты ,есть кого штрафовать, ну а что нормальная тема получается - бюджет сам себя не пополнит.
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колейное болото
45 минут назад
А кто будет восстанавливать помяиый газон -- дворник управляшки ?? Пускай тогда со штрафов выделяют деньги на восстановление.
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Почему
51 минуту назад
никто из администрации упорно не желает обращать внимание на УК Перспектива? Дворы не убираются, про песок и говорить нечего, подъезды не моются и т.д. Обратите наконец-то внимание .
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