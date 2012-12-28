Липецкая вечЁрка: квадрокоптер на дереве, назначение в мэрии и что происходит в «Счастливом береге»
Общество
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сегодня, 11:57
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Мэр Липецка хочет увеличить штрафы за парковки на газонах и у контейнерных площадок
Глава города Евгения Уваркина попросила подчиненных выйти с такой инициативой на губернатора.
За эту деятельность глава Липецка Евгения Уваркина поблагодарила департамент, но выразила несогласие с мизерной суммой штрафа за нарушение — физлицо, собственник машины, может быть оштрафован на сумму от пятисот до трех тысяч рублей.
— Нужно повышать штрафы по этой статье областного Кодекса об административных правонарушениях и за блокировку машинами контейнерных площадок, и за парковку на газонах — скоро это станет актуальным. Особенно это касается повторных нарушений Правил благоустройства одними и теми же людьми. Губернатор согласен, что наказание нужно ужесточить, — сказала мэр.
По мнению Евгении Уваркиной, также нужно изменить существующую редакцию статьи 19.5 КоАП РФ, предусматривающую наказание за невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего муниципальный контроль. Мэр подразумевала еще один бич Липецка — не вовремя благоустроенные места раскопок ресурсных организаций. Глава города считает, что ответственность за такие нарушения стоит увеличить. А для этого необходимо выйти с конкретными предложениями на губернатора, потом — на областной Совет, после чего такая региональная законодательная инициатива может быть отправлена в Госдуму.
Кстати, по итогам двух проверок УК, состоявшихся на прошлой и позапрошлой неделях, департамент развития территории выдал 55 предписаний по уборке придомовой территории от льда и снега. Не исполненными на момент совещания в мэрии осталось 15 предписаний (крайний срок реакции «управляшек» — 7 марта).
— А после этого, что вы сделаете тем, кто не выполнил ваших предписаний? — обратилась мэр к заместителю председателя департамента развития территории Алексею Тихомирову.
— Составляем протокол об административной ответственности — и в суд. Штраф — от 10 до 20 тысяч на юрлицо, — ответил чиновник.
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