Мэр Липецка хочет увеличить штрафы за парковки на газонах и у контейнерных площадок

Глава города Евгения Уваркина попросила подчиненных выйти с такой инициативой на губернатора.

Одной из причин зимнего мусорного коллапса в Липецке называют парковки личного автотранспорта горожан у контейнерных площадок. Зачастую машины не позволяют работникам «ЭкоПрома» выкатить баки с отходами и выгрузить их в мусоровозы. Поэтому с декабря департамент развития территории мэрии применяет комплекс фото-видеофиксации таких нарушений «Правил благоустройства Липецка». По состоянию на сегодня выявлено 318 машин, стоящих в непосредственной близости от контейнерных площадок. 154 водителя уже оштрафованы по части второй статьи 5.11 КоАП Липецкой области («осуществление действий (бездействия), препятствующих либо создающих помехи механизированной уборке дворовых территорий») на общую сумму 84,5 тысячи рублей.За эту деятельность глава Липецка Евгения Уваркина поблагодарила департамент, но выразила несогласие с мизерной суммой штрафа за нарушение — физлицо, собственник машины, может быть оштрафован на сумму от пятисот до трех тысяч рублей.— Нужно повышать штрафы по этой статье областного Кодекса об административных правонарушениях и за блокировку машинами контейнерных площадок, и за парковку на газонах — скоро это станет актуальным. Особенно это касается повторных нарушений Правил благоустройства одними и теми же людьми. Губернатор согласен, что наказание нужно ужесточить, — сказала мэр.По мнению Евгении Уваркиной, также нужно изменить существующую редакцию статьи 19.5 КоАП РФ, предусматривающую наказание за невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего муниципальный контроль. Мэр подразумевала еще один бич Липецка — не вовремя благоустроенные места раскопок ресурсных организаций. Глава города считает, что ответственность за такие нарушения стоит увеличить. А для этого необходимо выйти с конкретными предложениями на губернатора, потом — на областной Совет, после чего такая региональная законодательная инициатива может быть отправлена в Госдуму.Кстати, по итогам двух проверок УК, состоявшихся на прошлой и позапрошлой неделях, департамент развития территории выдал 55 предписаний по уборке придомовой территории от льда и снега. Не исполненными на момент совещания в мэрии осталось 15 предписаний (крайний срок реакции «управляшек» — 7 марта).— А после этого, что вы сделаете тем, кто не выполнил ваших предписаний? — обратилась мэр к заместителю председателя департамента развития территории Алексею Тихомирову.— Составляем протокол об административной ответственности — и в суд. Штраф — от 10 до 20 тысяч на юрлицо, — ответил чиновник.